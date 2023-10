Moderne Autos sind meist ab Werk vollgepackt mit allerlei technischen Funktionen und Spielereien. Da kann man als Fahrer eines betagten Fahrzeugs leicht neidisch werden. Zum Glück gibt es massig Zubehör, das sich leicht einbauen und in Betrieb nehmen lässt. So rüsten Sie Ihr Fahrzeug auf und sind manch einem neueren Auto technisch sogar überlegen.

Redtiger F7N Plus Dashcam

Wenn Sie nur ein einziges Gerät für Ihr Auto kaufen, sollte es eine Dashcam sein. Diese nimmt während der Fahrt ständig Videos auf und ist ein zuverlässiger Zeuge, wenn ein Unglück passiert. Unsere erste Wahl ist die Redtiger F7N Plus, da sie eine erstklassige Bildqualität (bis zu UHD 4k) mit essenziellen Funktionen kombiniert – und der Preis auch eine nach hinten gerichtete Kamera einschließt.

Über die RedTiger App können Sie sich die Live-Aufnahmen ansehen und aufgenommene Videos verwalten. Wenn Sie den Parkmodus nutzen möchten, um Vorfälle zu erfassen, wenn Sie nicht im Auto sitzen, müssen Sie mit dem Hardware-Kit verbunden sein. Das bezieht Strom vom Sicherungskasten Ihres Autos. Keine Sorge: das ist zum Glück nicht schwer zu installieren.

Lesetipp: Die besten Dashcams für Ihr Auto – Kaufberatung und Tests

Pure Highway 400 DAB+ Adapter

DAB-Radio ist in vielen neuen Autos zu finden, fehlt aber wahrscheinlich in älteren Modellen. Es ist das digitale Äquivalent zu UKW und bietet nicht nur eine bessere Audioqualität, sondern auch eine viel größere Auswahl an Sendern und einige praktische Zusatzfunktionen.

Das Highway 400 von Pure ist eine einfache Möglichkeit, DAB-Radio für Ihr vorhandenes Autoradio nachzurüsten, auch wenn dieses keinen Aux-Eingang hat. Es wird über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt, und für die Antenne wird einfach ein Kabel oben an der Windschutzscheibe angebracht.

Neben DAB verfügt es auch über Bluetooth, sodass Sie Musik von Ihrem Handy über Ihr Autoradio abspielen können. Wenn Sie die Pure Go App installieren, können Sie auch den Assistenten Ihres Handys nutzen.

Xiaomi Mi Portable Electric Air Pump 1S

Herkömmliche Fußpumpen oder sogar Luftpumpen, die an die 12-V-Steckdose Ihres Autos angeschlossen werden, sind nicht so praktisch wie batteriebetriebene Modelle. Das ist ein weiteres Gadget, das dank der inzwischen allgegenwärtigen Lithium-Ionen-Batterie möglich ist. Es dauert nur wenige Minuten, um einen Autoreifen aufzupumpen, und die Xiaomi-Pumpe hat ausreichend Leistung, um dies auf allen vier Rädern zu tun.

Eine Akkuladung ermöglicht das vollständige Aufpumpen von bis zu 8 Fahrradreifen, 41 Fußbällen oder eine Teilbefüllung von 5 Autoreifen. Der Druckbereich lässt sich von 0,3 bis 10,3 Bar einstellen. Auf der Vorderseite befinden sich ein LC-Display und leicht verständliche Tasten. Die Pumpe zeigt auch den Druck an, wenn sie an einem Reifen befestigt ist, sodass Sie sie nicht nur zum Aufpumpen, sondern auch zum Überprüfen des Drucks verwenden können.

Amazon Echo Auto

Wenn Sie zu Hause ein Echo haben und es oft benutzen, werden Sie es auch in Ihrem Auto mögen. Es ist einfach einzurichten und zu verwenden. Ihr Autoradio muss entweder über Bluetooth oder einen Aux-In-Anschluss verfügen, damit Sie die Stimme von Alexa und die gestreamte Musik über die Autolautsprecher hören können.

Denken Sie nur daran: Sie benötigen Ihr Telefon, um die Internetverbindung für Alexa bereitzustellen.

Echo Auto im Test: Alexa für Autofahrer mit Licht & Schatten



Der Echo Auto ist bequemer als die Alexa-App auf Ihrem Telefon, weil es freihändig funktioniert und Sie Ihr Telefon nicht erst aufwecken müssen (was in einigen Ländern während der Fahrt illegal ist). Obwohl es gesprochene Wegbeschreibungen liefern kann, ist das nicht die Stärke des Echos: Es ist einfach die Tatsache, dass Alexa für all die gewöhnlichen Dinge wie das Abspielen von Musik, das Einstellen von Erinnerungen, die Kommunikation mit Freunden und Familie und sogar für Smart-Home-Gadgets zur Verfügung steht. So können Sie Alexa beispielsweise fragen, die Heizung einzuschalten, während Sie nach Hause fahren.

ESR HaloLock – kabelloses Autoladegerät für iPhones

Wenn Sie ein iPhone 15 oder 14 besitzen und die eingebauten Magneten mit einer Autohalterung verwenden möchten, haben Sie nur eine sehr begrenzte Auswahl. Das ESR HaloLock ermöglicht es, das iPhone sicher zu befestigen und kabellos aufzuladen.

Sie können Ihr Handy vertikal oder horizontal befestigen, je nachdem, wie Sie Ihre Navi-App am liebsten anzeigen möchten, und die Zinken des Geräts halten an praktisch jeder Lüftungsöffnung. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Ladegerät enthalten, das in die 12-Watt-Zubehörsteckdose Ihres Autos passt.

Vantrue N4 3 Objektiv Dashcam

Nachtsichtgeräte sind in den meisten Autos keine Option. Sie sind hauptsächlich für High-End-Modelle reserviert und größtenteils kostspielig. Mit der Vantrue können Sie jedes Auto kostengünstig mit Nachtsicht ausstatten. Es verfügt über einen 2,45-Zoll-Bildschirm und verwendet eine auf der Rückseite des Geräts eingebaute Kamera. Dies ermöglicht eine helle, vergrößerte Ansicht der Straße und erleichtert die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen – auch bei Regen.

Sie können das Gerät mit dem Saugnapf an der Windschutzscheibe oder mit dem Silikonfuß auf dem Armaturenbrett befestigen. Das System kann über die 12-V-Zubehörsteckdose Ihres Autos mit Strom versorgt werden. Mit den Tasten können Sie die Helligkeit und den Kontrast einstellen, zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln. Wenn Sie die Saugnapfhalterung anstelle des Standfußes verwenden, müssen Sie den Bildschirm drehen.

Eine weitere Taste schaltet zwischen Farbe und Schwarz-Weiß um. Das Display hat in etwa die Größe eines Rückspiegels, ist also recht groß. Und es ist etwas gewöhnungsbedürftig, während der Fahrt auf das Display zu schauen.

Syncwire USB-Schnellladegerät

USB-Autoladegeräte, die an die 12-V-Zubehörsteckdose oder an den Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs angeschlossen werden, sind weitverbreitet – und billig. Aber da die neuesten Handys wesentlich schneller laden können als früher, sind herkömmliche Autoladegeräte dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das SYNCWIRE USB-Ladegerät hingegen schon. Es bietet eine Leistung von 30 W, die sich auf zwei Anschlüsse verteilt.

Das Syncwire-Ladegerät ist kompatibel mit den meisten iPhones, Samsung Galaxy S-Modellen, Huawei, Airpods und vielen weiteren Geräten.

Green Cell 300W KFZ-Spannungswandler

Die meisten Autos haben zwar USB-Anschlüsse, aber keine dreipolige Netzsteckdose für Laptops oder andere größere Geräte. Denn dafür brauchen Sie einen Wechselrichter. Diese Geräte wandeln die 12-V-Gleichstromversorgung Ihres Autos in 230-V-Wechselstrom um.

Der Green Cell 300W-Wechselrichter liefert, wie der Name schon sagt, 300 Watt. Die Nennleitung für den Anschluss des Zigarettenanzünders beträgt max. 150 Watt. Neben der Netzsteckdose gibt es auch einen USB-Anschluss für kleine Geräte wie Handy oder Tablet.

Needit Park Lite – Elektronische Parkscheibe

Dank eines Bewegungssensors stellt sich diese Parkuhr bei jedem Stillstand (>20 Sek.) von selbst ein und bleibt so lange sichtbar, bis sich das Auto wieder bewegt. Beginnt die Parkzone erst am nächsten Morgen, können Sie die Parkscheibe manuell vorstellen. Bei Bedarf kann die Uhr auch automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit wechseln.

Betrieben wird die Parkscheibe von einer CR2450 Batterie, die laut Hersteller eine Lebensdauer von 3 Jahren aufweisen soll. Sie wird auf der Beifahrerseite unten an der Frontscheibe angebracht und eignet sich für alle Fahrzeuge, einschließlich Hybrid- u. Elektroautos. Alle Parkscheiben der Marke Needit, einschließlich Park Lite, sind offiziell in ganz Deutschland zugelassen.

AGPTEK Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Siri & Google Assistant

Um während der Fahrt gefahrlos Telefonate zu führen, sollten Sie stets eine Freisprecheinrichtung verwenden. Das Gerät von AGPTEK verbindet sich per Bluetooth 5.0 mit Ihrem Smartphone und kommt mit vielen interessanten Extras. Mithilfe eines Magnetclips lässt sich das Gadget ganz einfach an der Sonnenblende über dem Fahrersitz festklemmen.

Für die Audiowiedergabe verfügt die Freisprecheinrichtung über einen leistungsstarken 3-W-Lautsprecher sowie ein integriertes Mikrofon für Ihre Stimme. Natürlich können Sie auch Musik vom Smartphone über die Freisprecheinrichtung hören. Der integrierte Akku hat laut Hersteller eine Musikwiedergabezeit von 9 bis 10 Stunden und eine Sprechzeit von bis zu 16 Stunden. Anschließend können Sie das Gadget mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels oder des Kfz-Ladegeräts wieder mit Strom versorgen.