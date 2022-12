Das Magdeburger AV-Test Institut hat im September und Oktober Antiviruslösungen für Firmen-PCs unter Windows 10 Pro (64 Bit) ausgiebig geprüft. Für diesen Zertifizierungstest haben 17 Hersteller 19 Produkte eingereicht. Bitdefender und inzwischen auch wieder Kaspersky nehmen mit je zwei Lösungen teil. Sangfor setzt auch diesmal aus, Check Point ist wieder mit dabei. Ansonsten ist das Testfeld gegenüber dem vorherigen Test bis auf Versionsänderungen unverändert. AV-Test hat außerdem auch Schutzlösungen für private Rechner getestet.

Die Besten in der Kurzübersicht:

Von den 18 getesteten Produkten erzielten diese zehn Kandidaten die volle Punktzahl von 18 Punkten:

So wird getestet Getestet wird in den Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit. Die Schutzprogramme müssen über 21.000 Schädlinge aus der Referenzsammlung erkennen und abwehren, die nicht älter als vier Wochen sind. Zudem werden sie im so genannten Real-World-Test mit 263 tagesaktuellen Schädlingen konfrontiert (0-Day-Malware). Die Tester prüfen, wie sehr die Antivirusprogramme gängige Alltagsabläufe ausbremsen, etwa den Aufruf von Web-Seiten, Downloads, das Kopieren von Dateien oder Installation und Benutzung legitimer Software. Die Wertung für die Benutzbarkeit ergibt sich aus der Zahl der Fehlalarme, die bei solchen Vorgängen auftreten. Die Software wird mit Standardeinstellungen geprüft und kann alle Register ziehen, einschließlich Cloud-Funktionen.



In jeder Kategorie gibt es maximal sechs Punkte, in der Summe also höchstens 18. Diejenigen Produkte, die insgesamt mindestens zehn Punkte und in jeder Kategorie wenigstens einen Punkt erreichen, erhalten ein Zertifikat. Zusätzlich vergibt AV-Test das Prädikat „Top Product“ für Lösungen, die in allen Testkriterien hervorragend abschneiden und insgesamt mindestens 17,5 Punkte erzielen.

Testergebnisse: Antiviren-Software für Windows 10 fürs Büro AV-Test

Die Testergebnisse

Die Mindestanforderungen für ein Zertifikat haben alle Probanden ohne Probleme erfüllt. Den ersten Platz teilen sich diesmal zehn Schutzlösungen mit voller Punktzahl. Dahinter folgen weitere fünf Programme, denen nur ein halber Punkt fehlt. Diesen 15 Produkten verleiht AV-Test das Prädikat „Top Product“, also fast allen.

▶Die beste Antiviren-Software für Windows 11 fürs Büro

Das Niveau der Schutzlösungen in diesem Testfeld ist fast durchweg sehr hoch. Die Streuung der Resultate ist recht gering. Bei der Malware-Erkennung haben bis auf Comodo (5,5 Punkte) alle Produkte die volle Punktzahl erreicht. Die Produkte in diesem Test bieten also fast durchweg eine sehr gute Malware-Erkennung.

Wie stark bremsen die Schutzprogramme?

Einbußen bei der Arbeitsgeschwindigkeit gibt es einmal mehr bei VMware Carbon Black, wenn auch weniger deutlich als früher. Das Cloud-Produkt bremst vor allem bei der Installation gängiger Anwendungsprogramme merklich: Das dauert etwa 50 Prozent länger als ohne Schutz. Bei Comodo und Bitdefender Ultra fällt der Zeitverlust nur wenig gringer aus. Comodo und Microsoft stehen bei Kopiervorgängen spürbar auf der Bremse (+ 50 Prozent). Bei der Web-Nutzung hält Trend Micro Apex One etwas auf, Ahnlab und Kaspersky Small Office liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Bei Downloads bleiben alle Produkte unauffällig.

Welche Programme schlagen oft falschen Alarm?

Bei den Fehlalarmen ergibt sich ein insgesamt erfreulicheres Bild. Zehn Kandidaten sind ganz ohne falsch positive Befunde durch alle Prüfungen gekommen. Dies sind die Schutzlösungen von Avast, Comodo, Eset, G Data, Kaspersky (beide Produkte), Malwarebytes, Symantec, Trellix (McAfee) und WithSecure. Bitdefender Endpoint Security Ultra hat hingegen neunmal falschen Alarm gegeben, stets beim Komplett-Scan des Systems. Bitdefender ohne Ultra sowie Check Point haben je zwei Fehlalarme produziert. Die Mehrzahl der Fehlalarme ist beim System-Scan (vollständige Prüfung eines sauberen Systems) aufgetreten. Immerhin galt es hierbei mehr als 1,1 Millionen virenfreie Programmdateien zu prüfen. Beim Surfen im Web hat auch diesmal wieder kein einziges Programm Fehlalarme ausgelöst. Bei der Installation und Benutzung gängiger Anwendungsprogramme blieb es mit einer Ausnahme (Check Point) ebenfalls ruhig.

Fazit

Einen klaren Sieger gibt es in diesem Test nicht. Die oberen drei Viertel der Tabelle liegen praktisch gleichauf – die Entscheidung für ein Produkt kann also nach anderen Kriterien fallen, die nicht Gegenstand dieses Tests sind. Microsoft Defender Antivirus und Comodo Client Security fallen mit deutlichen Bremsspuren auf. Bitdefenders „Ultra“-Software schneidet seit Jahren etwas schlechter ab als sein Schwesterprodukt und hat in diesem Test zu oft daneben getippt.



Die Ergebnistabelle ist nach der letzten Spalte sortiert. Darin haben wir mehr Gewicht auf die Schutzwirkung gelegt (60 Prozent), während AV-Test alle drei Kategorien gleichrangig wertet (vorletzte Spalte). Das hat bei diesem Test keine Auswirkungen auf die Rangfolge. Wie immer ist ein solcher Test nur eine Momentaufnahme.



Die ausführlichen Ergebnisse dieses und früherer Tests finden Sie auf der Website des AV-Test Instituts.