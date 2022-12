Update 30.11.2022: Der Marktstart des Dyson Zone verzögert sich offensichtlich. Ursprünglich hatte Dyson seine neuen ANC-Kopfhörer mit Atem-Luftfilter ab Herbst 2022 verkaufen wollen. Doch ohne weitere Erklärung steht nun auf der Webseite zum Dyson Zone, dass diese ab 2023 erhältlich sein sollen. Update Ende, Beginn der ursprünglichen Meldung vom April 2022:

Die skurril anmutende Neuvorstellung hört auf den Namen „Dyson Zone“. Dabei handelt es sich zunächst einmal um einen Over-The-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC). Die Musik wird via Bluetooth übertragen. So weit ist das nichts Ungewöhnliches.

Doch zugleich gehört auch eine Art “Visier” mit Atemluftfiltern dazu. Das führt zu einer für den Alltagseinsatz ungewöhnlichen Konstruktion, wie auf dem Foto zu dieser Meldung unschwer zu erkennen ist. Anders als Mundschutzmasken berührt dieses „Visier“ allerdings nicht direkt den Mundbereich, sondern befindet sich direkt davor. Die Luft wird im Bereich der Kopfhörer durch Kompressoren angesaugt und dort in Filtern gereinigt und tritt dann hinter dem Visier und somit direkt vor dem Mund wieder in einem Luftstrom aus. Für Situationen, in denen das Tragen einer Maske vorgeschrieben ist, bietet der Dyson Zone zusätzlich die Möglichkeit eine FFP2-Maske zu tragen, wie Engadget erklärt . Diese FFP2-Maske kommt dann unter das Visier.

Dyson hat uns Details zur FFP2-Schutzfunktion beim “Dyson Zone” genauer erklärt. Demnach verhält es sich so: “Man kann bei Dyson Zone eine handelsübliche FFP2-Maske verwenden. Dyson liefert aber auch FFP2-Masken mit und sie werden bei uns auch erhältlich sein. Die von uns gelieferten Masken sind perfekt auf das Produkt abgestimmt und hier können wir den Tragekomfort garantieren. Im Handel erhältliche FFP2 Masken können aber auch verwendet werden. Kein Problem.



Die FFP2 Maske wird unter dem Visier in der FFP2 Maskenhalterung angebracht.”



Dieses „Visier“ wird magnetisch an den Kopfhörern befestigt und kann schnell abgenommen werden. Das Gerät hat außerdem Scharniere, mit denen man das Visier umklappen kann, sodass man sich ganz normal mit anderen Menschen unterhalten kann, ohne den ganzen Apparat abnehmen zu müssen. Die Filterwirkung lässt sich zudem regulieren, damit man, wenn man mehr Luft benötigt – zum Beispiel beim Treppensteigen – diese auch sofort bekommt. Dyson verbaut sogar einen Beschleunigungsmesser, der die Luftstromregulierung automatisch an ein erhöhtes Geh-Tempo anpasst.

Das Foto illustriert den Luftstrom. ©Dyson

Dyson verspricht, dass der Filter 99 Prozent der Partikel herausfiltern soll. Nach zirka einem Jahr muss der Filter ersetzt werden, wobei die konkrete Einsatzdauer von der Nutzung abhängt. Sechs Jahre Forschung sollen in dem Gerät stecken.

Ein Mitarbeiter von The Verge konnte einen Prototyp bereits ausprobieren. Demnach soll das ANC solide funktionieren und man soll die Luft, die Richtung Mund gepresst wird, spüren können. Doch die Gesamtkonstruktion soll ein spürbares Gewicht haben. Zudem höre man ganz leicht das Surren der Luft-Kompressoren, wenn man keine Musik hört.

Verkaufsstart im Herbst 2022

Verkaufsstart soll im Herbst 2022 sein. Zum Preis macht Dyson aber noch keine Angaben. Ebenso fehlen Informationen zur Akku-Laufzeit und zum Gewicht.