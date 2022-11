Logitech MX Master 3: Empfehlung der Redaktion

Die Logitech MX Master 3 ist bequem zu bedienen und die Kurven liegen perfekt in der Hand. Der Darkfield-Lasersensor bietet fantastische Tracking-Fähigkeiten, die auf fast allen Oberflächen funktionieren. Und das sogar auf Hochglanz- und Glasoberflächen, ohne dass eine Mausmatte erforderlich ist. Das Scrollrad aus gefrästem Stahl verfügt über einen elektromagnetischen Mechanismus, der den Widerstand beim Scrollen nahezu aufhebt und dabei keinen Pieps von sich gibt. Es ist schnell genug, um in einer Sekunde durch 1.000 Codezeilen zu scrollen, was es für Analysten und Webentwickler gleichermaßen ideal macht. Die MX Master 3 kann flexibel sowohl über eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung (über USB-Dongle), Bluetooth oder eine kabelgebundene Verbindung über USB-C verwendet werden.

Wie ihr Vorgänger verfügt die MX Master 3 über Logitech Flow, mit dem Sie Ihre Maus nahtlos zwischen Bildschirmen verschieben können – selbst wenn es sich um verschiedene Computer mit unterschiedlichen Betriebssystemen handelt. So wird das Kopieren und Einfügen von Dateien und das Arbeiten auf mehreren Computern zum Kinderspiel. Über die Software können Sie auch App-spezifische Steuerelemente einrichten, indem Sie die Gesten-Taste an der Stelle drücken, an der Ihr Daumen ruht, und mit der Maus in eine bestimmte Richtung streichen. Damit lässt sich alles steuern, von der Medienwiedergabe bis zum Wechseln von Registerkarten im Browser. Außerdem gibt es zwei anpassbare Tasten, die neben dem seitlichen Scrollrad sitzen. Gut: Mit einer einzigen Minute Ladezeit können Sie die Maus drei Stunden lang verwenden. Vollständig aufgeladen hält der Akku etwa 70 Tage durch.