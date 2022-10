Wird es ein Windows 12 geben? Die Antwort!

Anfang 2021 schien die Aussicht auf eine brandneue Version von Windows sehr unwahrscheinlich. Microsoft hatte im Jahr 2015 Windows 10 als „die letzte Version von Windows“ bezeichnet und später diese Aussage eingeschränkt. Jährlich kamen zu Beginn zweimal im Jahr neue Funktionen mit großen Updates hinzu. Nach dem Windows-11-Start gibt es diese Funktions-Updates für Windows 10 nur noch jährlich, so erschien am 18. Oktober 2022 mit Windows 10 Version 22H2 (hier alle Details dazu) das jüngste Windows-10-Update.



Mit der Veröffentlichung von Windows 11, das innerhalb weniger Wochen vom abstrakten Konzept zur offiziellen Ankündigung wurde, hatte das Unternehmen im Herbst 2021 die Windows-10-Pläne ohnehin über den Haufen geworfen. Die Absage von Windows 10X beeinflusste Microsofts Entscheidung, aber Satya Nadella und Co. hatten offensichtlich schon seit einiger Zeit ein neues Desktop-Betriebssystem in Betracht gezogen.



Da es aktuell keine Zusicherungen bezüglich der Lebensdauer von Windows 11 gibt, kann man davon ausgehen, dass es irgendwann einen Nachfolger geben wird. Aber die Frage ist, könnte die neue Generation schon früher als gedacht veröffentlicht werden? Gerüchte über ein potenzielles Windows 12 sind bereits im Umlauf und eine Quelle behauptet sogar, dass die Entwicklung schon in vollem Gange sei. Wir fassen mal alle Informationen und Gerüchte zusammen.



Ist Windows 12 bereits auf dem Weg?



Höchstwahrscheinlich, ja! Windows XP und Windows 7 haben 12 und 11 Jahre lang Updates erhalten, während Windows 10 ein Jahrzehnt alt sein wird, wenn der Support im Oktober 2025 endet. Windows 8 bildet mit seinen vier Jahren Mainstream-Support die Ausnahme, aber das liegt vorwiegend an der negativen Resonanz. Wenn Microsoft diesen Trend fortsetzt, würde Windows 11 irgendwann zwischen 2031 und 2033 sein Ende finden. Wenn es so kommt, muss eine neue Windows-Version einige Jahre früher auf den Markt kommen.



Es gibt jedoch Gerüchte darüber, dass Windows 12 schon viel früher erscheinen könnte. Die deutsche Technikseite Deskmodder vermutet, dass Microsoft bereits im März 2022 mit den Vorbereitungen beginnen wird. Der Artikel beruft sich auf „unsere Informationen“, bezieht sich aber auch auf einen gelöschten Tweet von SwiftOnSecurity , der sich inzwischen als Scherz entpuppt hat:

I have deleted this tweet, which was supposed to be a joke. I apologize for the confusion. pic.twitter.com/0z2MZN22JM — SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) February 20, 2022

Wann wird Windows 12 veröffentlicht?



Immerhin gibt es also Hinweise darauf, dass Windows 12 in der Entwicklung ist. Wir berichteten darüber im Juli 2022 in der Meldung: Windows 12 könnte bereits im Jahr 2024 erscheinen. Unter der Annahme, dass Microsoft an dem dreijährigen Update-Zyklus festhält, würde Windows 12 also irgendwann im Jahr 2024 erscheinen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine genaueren Gerüchte, und Vorhersagen in so weiter Ferne sind fast unmöglich.

Zum Vergleich: Windows 11 wurde im Juni 2021 angekündigt und ein paar Monate später im Oktober offiziell veröffentlicht. Die vollständige Einführung auf allen kompatiblen Geräten dauerte jedoch viele Monate, sodass es wahrscheinlich bei Windows 12 ähnlich sein wird.



Wird Windows 12 kostenlos sein?



Zumindest wird es am Anfang kostenlos sein. Microsoft hat schließlich auch ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 angeboten. Auch die Aktualisierung auf Windows 11 kostete keinen Cent, sofern das Gerät die Hardwareanforderungen erfüllt. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Microsoft ieses Angebot in nächster Zeit einstellen wird. Sollte dies der Fall sein, dürfe Windows 11 dann so viel kosten wie jetzt Windows 10, welches ab 145 Euro erhältlich ist.



Sobald Windows 12 veröffentlicht werden sollte, wird es mit ziemlicher Sicherheit zeitweise kostenlos sein. Microsoft wird verständlicherweise sehr daran interessiert sein, so viele Nutzer wie möglich für das neue Betriebssystem zu gewinnen.



Wird Windows 12 andere Hardware-Anforderungen haben?



Dies ist wahrscheinlich, aber es ist unmöglich vorherzusagen, wie diese aussehen werden. Während Laptops und PCs seit Jahrzehnten das gleiche Kerndesign haben, haben sich viele andere Spezifikationen im Laufe der Jahre stark verändert.



Die Hardwareanforderungen von Windows 11 sind umstritten, aber Sicherheitsfunktionen wie TPM und Secure Boot werden für Microsoft in Zukunft wahrscheinlich nur noch wichtiger werden.

Sie werden für einen Windows-12-Rechner wahrscheinlich einen aktuellen Chip von Intel, AMD oder Qualcomm benötigen. Aber auch andere Chip-Hersteller könnten bis dahin populär sein. Rechnen Sie einfach damit, dass die derzeitigen Mindestanforderungen von 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz und einem 720p-Display (vielleicht deutlich) erhöht werden.



Welche neuen Funktionen wird Windows 12 haben?



Momentan wissen wir nicht genug, um die neuen Funktionen in Windows 12 vorauszusagen. In diesem frühen Stadium weiß das wahrscheinlich auch Microsoft noch nicht.

Allerdings hat Microsoft möglicherweise versehentlich eine frühe Version der Benutzeroberfläche von Windows 12 enthüllt. Ein Mockup auf der Ignite-Konferenz von Microsoft im Oktober 2022 zeigt dieses Design:

Cursed ignite mockup showing floating taskbar dock and widget and icons in desktop pic.twitter.com/6n8EHjdCyb — FireCube (@FireCubeStudios) October 12, 2022

Zu den Hauptmerkmalen gehören eine schwebende Taskleiste und eine pillenförmige Suchleiste in der oberen Mitte, wobei letztere an die “Dynamic Island” des iPhone 14 Pro erinnert. Das Widgets-Panel und das Action Center befinden sich ebenfalls am oberen Bildschirmrand und nicht am unteren.



Natürlich gibt es keine Garantie, dass Windows 12 so aussehen wird. Bis zur endgültigen Veröffentlichung kann sich noch viel ändern.



Wir gehen davon aus, dass Windows 12 von Grund auf neu entwickelt wird und nicht auf dem Vorgänger basiert. Genau das haben wir bei Windows 10X gesehen, bevor viele Funktionen in Windows 11 integriert wurden. Windows 12 stabil und weitgehend fehlerfrei zu machen, wird wahrscheinlich die Priorität sein, auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Spekulation ist.