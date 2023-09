Creative Pebble: Beste Budget-Lautsprecher insgesamt

Creative Pebble bei Amazon ansehen

Wir hätten nie gedacht, dass uns ein Lautsprechersystem für knapp 20 Euro so beeindrucken würde, geschweige denn, dass es unser Favorit werden würde. Aber das einfache, USB-betriebene 2.0-System des Creative Pebble trotzt allen Widrigkeiten und liefert einen satteren, realistischeren Klang als Lautsprecher, die doppelt so viel kosten und doppelt so groß sind.

Auch wenn wir uns bei diesen Lautsprechern eine Bluetooth-Verbindung zu mobilen Geräten gewünscht hätten, ist der Pebble immer noch eine erstklassige Wahl.