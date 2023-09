SSDs ab 36,99 Euro: 67 % günstiger bei Notebooksbilliger.de

Jeden Montag gibt es beim Händler Notebooksbilliger.de die “Angebote der Woche”. Damit erhalten Sie beeindruckende Deals zu Notebooks, PCs, Monitoren, Speichern, Apple-Produkten, Zubehör und mehr.

Die aktuellen Deals mit einigen Top-Angeboten gelten dabei noch bis zum Sonntag, den 17. September 2023.

Direkt zu den Deal-Angeboten von Notebooksbilliger.de

Die Highlight-Deals der Woche bei NBB

In dieser Woche erhalten Sie die SSD Verbatim Vi550 S3 mit 1 TB Speicherplatz zum Preis von nur 36,99 statt 114,90 Euro – Sie sparen bei dem Deal also 67 Prozent gegenüber der eigentlichen UVP.

Verbatim Vi550 S3 SSD mit 1 TB Speicherplatz, 2,5 Zoll, SATA 6 GB/s, interne Solid-State-Festplatte. NBB-Preis: 36,99 statt 114,90 Euro

Chromebook-, Notebook- & Tablet-Deals

HP ENVY x360 15-ey0155ng Notebook mit 15,6-Zoll-OLED-Display, FHD, IPS, Touch, AMD Ryzen-5-5625U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11. NBB-Preis: 869 statt 999 Euro

HP ZBook Firefly 14 G9 Notebook mit 14-Zoll-Display, WUXGA, IPS, Touch, Intel Core i5-1255U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Quadro T550, Windows 11 Pro. NBB-Preis: 1399 statt 2117 Euro

Monitor-Deals

Samsung S24C314EAU Full-HD Monitor mit 24 Zoll, IPS, FreeSync, HDMI, VGA. NBB-Preis: 139,90 statt 159 Euro

Speicher-Deals

Samsung 970 EVO Plus M.2-SSD, 500 GB, 2280, PCIe 3.0 x 4, NVMe. NBB-Preis: 41,90 statt 49,90 Euro

Apple-Deals

Apple Mac Mini (2020) Apples Mac Mini in der Variante mit M1-Chip, 16 GB RAM sowie 1 TB SSD-Speicherplatz. Momentan für nur 1339 statt 1489 Euro. NBB-Preis: 1099 statt 1489 Euro

Apple Macbook Air M2 (2022) – Apple Macbook Air M2, Notebook mit 13,6-Zoll-Display, M2-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD-Speicherplatz in Spacegrau. NBB-Preis: 1144 statt 1499 Euro

Apple Macbook Pro – 14″ M2 Apple Macbook Pro MPHE3D/A, Notebook mit 14-Zoll-Display, M2-Pro-Prozessor, 10-Core, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz in Spacegrau. NBB-Preis: 2139 statt 2399 Euro

Viele weitere Deals bei NBB

Angebote der Woche bei NBB Die NNB-Wochenangebote zu absoluten Dealpreisen finden Sie auf der “Angebote der Woche”-Aktionsseite auf Notebooksbilliger.de. Direkt zu den NBB-Deals

Infos von Notebooksbilliger.de: “Auf der Angebotsseite bietet notebooksbilliger.de mit wechselnden Aktionen hochwertige Produkte zu besonders günstigen Konditionen an […] besonders günstige Vorführgeräte und Restposten sind hier ebenfalls zu finden. In jedem Fall sparst du bares Geld. Wer keines unserer Top-Angebote verpassen möchte, meldet sich einfach bei unserem Angebots-Newsletter an.

Jede Woche bietet Notebooksbilliger.de mehrere ausgesuchte Produkte aus dem kompletten Sortiment zu besonders günstigen Preisen an. Die Angebote der Woche starten jeden Montag 00:00 Uhr neu und enden spätestens am darauffolgenden Sonntag um 23:59 Uhr. Der günstige Preis gilt bis zum Ende der Aktion oder solange der begrenzte Vorrat reicht.”

