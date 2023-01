Jeden Montag gibt es beim Händler Notebooksbilliger.de die “Angebote der Woche”. Damit erhalten Sie tolle Deals zu Notebooks, PCs, Monitoren, Speicherprodukten, Apple-Produkten, Zubehör und mehr.

Die aktuellen Deals mit einigen Top-Angeboten gelten dabei noch bis zum Sonntag, den 5. Februar 2023.

Die Highlight-Deals der Woche bei NBB

Das HP Elitebook 840 G8 3C7Z0EA gibt es bei Notebooksbilliger.de aktuell zum absoluten Hammerpreis von nur 949 Euro. Gegenüber der UVP von 1999 Euro sparen Sie hier über 1000 Euro oder umgerechnet rund 50 Prozent.

Dass sich hierbei um einen Top-Preis handelt, zeigt auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich – bei keinem anderen Anbieter erhalten Sie das HP-Notebook aktuell günstiger.

HP Elitebook 840 G8 3C7Z0EA Notebook mit 14,0-Zoll-Display, FHD, IPS Sure View, Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM, 512 GB SSD Speicherplatz, Windows 10 Pro. NBB-Preis: 949 statt 1999 Euro

Tablet- & Convertible-Deals

Samsung X700N Galaxy Tab S8 Wifi-Tablet mit 11-Zoll-Touchdisplay, WQXGA, Octa-Cora, 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz, Android 12.0, Graphite. NBB-Preis: 699 statt 849 Euro

Chromebook- & Notebook-Deals

HP 250 G8 45R28ES Notebook mit 15,6-Zoll-Display, FHD, IPS, Ryzen 5 5500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz und Windows 10 für 469 statt 519 Euro. NBB-Preis: 469 statt 519 Euro

HP ZBook Firefly 14 G8 2C9Q1EA Notebook mit 14-Zoll-Display, FHD, IPS, Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Quadro T500, Windows 10 Pro. NBB-Preis: 1199 statt 2036 Euro

Monitor-Deals

Asus VP279HE Full-HD Monitor mit 27 Zoll, IPS, FreeSync, HDMI, VGA. NBB-Preis: 133,90 statt 219,90 Euro

Speicher-Deals

Verbatim Vi550 S3 SSD mit 1 TB Speicherplatz, 2,5 Zoll, SATA 6 GB/s, – interne Solid-State-Fesplatte. NBB-Preis: 46,90 statt 174,99 Euro

Apple-Deals

Apple MacBook Air (2020) Das Macbook Air von Apple mit M1-Chip, 8 GB RAM, 256 GB SSD erhalten Sie aktuell in der Farbe Gold für nur 1049 Euro. NBB-Preis: 1049 statt 1129 Euro

Apple Mac Mini (2020) Apples Mac Mini in der Variante mit M1-Chip, 16 GB RAM sowie 1 TB SSD-Speicherplatz. Momentan für nur 1339 statt 1489 Euro. NBB-Preis: 1179 statt 1489 Euro

Apple Macbook Air M2 (2022) Apple Macbook Air M2, Notebook mit 13,6-Zoll-Display, M2-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD-Speicherplatz in Spacegrau. NBB-Preis: 2049 statt 2309 Euro

Apple Macbook Pro – 16″ Apple Macbook Pro MK183D/A, Notebook mit 16-Zoll-Display, M1-Pro-Prozessor, 10-Core, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz in Spacegrau. NBB-Preis: 2399 statt 2749 Euro

Viele weitere Deals bei NBB

Angebote der Woche bei NBB Die NNB-Wochenangebote zu absoluten Dealpreisen finden Sie auf der “Angebote der Woche”-Aktionsseite auf Notebooksbilliger.de. Direkt zu den NBB-Deals

Infos von Notebooksbilliger.de: “Auf der Angebotsseite bietet notebooksbilliger.de mit wechselnden Aktionen hochwertige Produkte zu besonders günstigen Konditionen an […] besonders günstige Vorführgeräte und Restposten sind hier ebenfalls zu finden. In jedem Fall sparst du bares Geld. Wer keines unserer Top-Angebote verpassen möchte, meldet sich einfach bei unserem Angebots-Newsletter an.

Jede Woche bietet Notebooksbilliger.de mehrere ausgesuchte Produkte aus dem kompletten Sortiment zu besonders günstigen Preisen an. Die Angebote der Woche starten jeden Montag 00:00 Uhr neu und enden spätestens am darauffolgenden Sonntag um 23:59 Uhr. Der günstige Preis gilt bis zum Ende der Aktion oder solange der begrenzte Vorrat reicht.”

