Update 14.2.2023: Microsoft schiebt zum Patchday im Februar 2023, also heute, ein Update auf Windows-10-Rechner. Dieses Update für den Browser Edge schaltet den Internet Explorer 11 auf Windows-10-PCs dauerhaft ab. Microsoft schreibt:

Die nicht mehr unterstützte Desktop-Anwendung Internet Explorer 11 (IE11) soll auf bestimmten Versionen von Windows 10-Geräten am 14. Februar 2023 durch ein Microsoft Edge-Update und nicht, wie zuvor mitgeteilt, durch ein Windows-Update dauerhaft deaktiviert werden. Alle verbleibenden Geräte, die nicht bereits von IE11 auf Microsoft Edge umgeleitet wurden, sollen mit dem für den 14. Februar 2023 geplanten Microsoft Edge-Update umgeleitet werden. … Zur Erinnerung: Der IE11 wird seit dem 15. Juni 2022 nicht mehr unterstützt.

Und weiter:

Organisationen, die bereits von IE11 auf Microsoft Edge mit IE-Modus umgestellt haben, sind nicht betroffen, wenn die IE11-Desktopanwendung am 14. Februar 2023 dauerhaft deaktiviert wird…. Visuelle IE11-Referenzen, wie die IE11-Symbole im Startmenü und in der Taskleiste, werden mit dem monatlichen Windows-Sicherheitsupdate (“B”-Version), das für den 13. Juni 2023 geplant ist, entfernt.

Microsoft unterstützt den Internet Explorer bereits seit dem 15. Juni 2022 nicht mehr.

Der Internet Explorer 11 ist tot: Japan wankt

Update Ende, ursprüngliche Meldung:

Windows 10: So schaltet Microsoft den Internet Explorer 11 am 15. Juni ab

Am 15. Juni 2022 – dem Juni-Patchday – stellt Microsoft zum letzten Mal ein Update für den Internet Explorer 11 bereit. Dieses Update hat nur einen einzigen Zweck: Den Internet Explorer von Windows-10-Rechnern entfernen. Das ist zwar schon lange bekannt und somit keine Überraschung. Doch Microsoft hat jetzt noch einmal Hinweise zum Supportende für den Internet Explorer 11 veröffentlicht.

Microsoft schreibt hier unter der Überschrift „Internet Explorer 11 Desktop-Anwendung wird am 15. Juni 2022 eingestellt“ folgendes:

„Wie bereits angekündigt, liegt die Zukunft des Internet Explorer unter Windows in Microsoft Edge. Der Internet Explorer-Modus (IE-Modus) bietet Legacy-Browser-Unterstützung in Microsoft Edge. Aus diesem Grund wird die Internet Explorer 11 (IE11)-Desktopanwendung am 15. Juni 2022 für bestimmte Versionen von Windows 10 außer Betrieb genommen. Dies bedeutet, dass die IE11-Desktop-Anwendung nicht mehr unterstützt wird und danach zu Microsoft Edge umgeleitet wird, wenn ein Benutzer versucht, darauf zuzugreifen.“

IE-Modus des Browsers Edge springt in die Bresche

Am 15. Juni 2022 wird Microsoft also ein Update veröffentlichen, dass den Internet Explorer von Windows-10-Rechnern deinstalliert. Wer aber für spezielle Software nach wie vor die Funktionalität des IE 11 benötigt, kann diese im IE-Modus des Browsers Edge starten. Das dürfte für Privatanwender kaum eine Rolle spielen, ist aber für bestimmte Unternehmenssoftware von Bedeutung.

Details zur Abschaltung des IE 11 und zum IE-Modus im Edge erklärt Microsoft in dieser FAQ.

Der Rückzug des Internet Explorer ging über mehrere Etappen. In diesen Meldungen erklären wir die Außerdienststellung des IE 11 ausführlich:

Internet Explorer 11: Kein Support mehr für Microsoft 365

Internet Explorer öffnet Youtube, Twitter & Co. bald nicht mehr

Aus für IE 11 und alten Edge: Das müssen Sie wissen

Internet Explorer 10: Support endet im Januar 2020