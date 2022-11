Corsair K70 RGB Pro Mini: Winzig klein

Nennen Sie ein Merkmal einer mechanischen Tastatur, und die K70 RGB Pro Mini Wireless hat es wahrscheinlich. RGB-Beleuchtung? Richtig. Hochwertige PBT-Kunststoff-Tastenkappen? Jep. Kabellos? Zwei verschiedene Varianten (USB und Bluetooth), drei verschiedene Geräte. Sie hat den beliebten 60-Prozent-Formfaktor, bei dem die Funktionsleiste und alles östlich von Enter weggelassen wurde, und sie hat sogar einen ziemlich einzigartigen, kantigen Look mit zusätzlicher Beleuchtung um 360 Grad des Gehäuses. Das Tippen auf der K70 Mini fühlt sich auf Anhieb hochwertig an. Die seidenweichen Schalter und die körnige, griffige Beschaffenheit der Tasten sorgen für ein hervorragendes Erlebnis. Normalerweise brauche ich ein oder zwei Tage, um mich an eine neue Tastatur zu gewöhnen, da ich es gewohnt bin, mich mit hochwertigen Teilen zu verwöhnen.