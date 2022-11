Die besten Chromebooks im Test (2022)

Sind Sie bereit, sich von Windows und Mac-OS zu verabschieden? Wenn ja, dann sind Chromebooks für die meisten Nutzer eine gute Alternative. Diese Geräte eignen sich perfekt für alltägliche Aufgaben wie die Arbeit an Dokumenten und Tabellenkalkulationen, das Surfen im Internet, E-Mails und so weiter. Außerdem haben sie in der Regel eine gute Akkulaufzeit und eine robuste Bauweise. Außerdem können die meisten Dateien direkt in der Cloud gespeichert werden. Egal, ob Sie ein Gerät mit einer guten Akkulaufzeit, einem leichten Formfaktor oder einem günstigen Preis suchen, wir haben verschiedene Chromebook-Modellen getestet.

Hinweis: Der früherer Testsieger Google Pixelbook Go ist nicht mehr im Handel verfügbar. Daher haben wir das Gerät aus dem Test herausgenommen.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 10.1: Empfehlung der Redaktion Pro unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

wunderschönes Display mit sehr schönem Design

ausgezeichnete Akkulaufzeit Kontra der Prozessor ist ein wenig träge

das Tippen auf der mitgelieferten Tastatur ist ein wenig beengt Lenovo IdeaPad Duet bei Amazon Wenn Sie eine ganztägige Akkulaufzeit benötigen, ist das Lenovo Chromebook Duet eine ausgezeichnete Wahl. Mit einer einzigen Akkuladung konnten wir es 15 Stunden lang nutzen. Außerdem ist es ungewöhnlich leicht. Es wiegt nur rund 500 Gramm, das ist beeindruckend ist. Dank der langen Akkulaufzeit und dem schlanken Gehäuse ist es auch ein idealer Reisebegleiter. Wie bei den meisten Chromebooks besteht der Nachteil jedoch darin, dass es nur mit 4 GB RAM ausgestattet ist. Das bedeutet, dass etwa das Laden von Webseiten etwas länger dauern kann. Dennoch ist es eine gute Option, vor allem, wenn Sie das Notebook nur für Alltagsaufgaben verwenden möchten. Es ist erwähnenswert, dass es sich technisch gesehen um ein Chrome OS-Tablet mit einer optionalen, ansteckbaren Tastatur handelt und nicht um einen richtigen Laptop. Acer Chromebook Spin 713 CP713-3W-57R0 Pro Starke Leistung

gute Verarbeitung

viele Anschlüsse

schönes Display

solide Akkulaufzeit Kontra Keine Abdeckung an der Webcam

langweiliges Design

Lüftergeräusch ist etwas laut Acer Chromebook Spin 713 bei Amazon Wenn Sie auf der Suche nach einem großartigen Convertible-Laptop sind, ist das Acer Chromebook Spin 713 genau das Richtige für Sie. Sie können es entweder wie ein Zelt aufstellen oder den Bildschirm umdrehen und es wie ein Tablet verwenden. Wir waren auch beeindruckt von seinem brillanten Display, der langen Akkulaufzeit und der vielfältigen Auswahl an Anschlüssen. Das Design ist ein wenig utilitaristisch, aber dies ist die Art von Gerät, bei dem die Funktion über die Ästhetik gestellt wird. Die Verarbeitung ist robust und die Tastaturablage lässt sich kaum biegen. Es gibt ein paar Nachteile wie das laute Lüftergeräusch und das Fehlen einer physischen Sichtschutzblende für die Webcam, aber diese Probleme sind relativ gering. Insgesamt ist das Spin 713 ein solides Convertible-Notebook mit guter Leistung. Lenovo IdeaPad Flex 5 Pro attraktives Design

günstig,

kräftiger Klang

ausgezeichnete Tastatur Kontra mittelmäßige Leistung

unterdurchschnittliche Akkulaufzeit UVP: From $674.99 Lenovo IdeaPad Flex 5 bei Amazon Das Lenovo Chromebook Flex 5 ist ein gutes Mittelklasse-Notebook. Es ist schnell genug für das Surfen im Internet, die Bearbeitung von Dokumenten und so weiter. Allerdings kann es sich bei anspruchsvollen Aufgaben überfordert fühlen. Als unser Tester mehrere Tabs öffnete, bemerkte er einen Leistungsabfall. Die Anschlussauswahl ist jedoch eine schöne Kombination aus alt und neu. Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, einen einzelnen USB-A-Anschluss, einen 3,5-mm-Kombi-Audioanschluss und einen Micro-SD-Kartenleser. Was die Tastatur betrifft, so gefiel unserem Tester das knackige und straffe Gefühl der Tasten. Obwohl es sich um ein 2-in-1-Notebook handelt, wiegt es etwa 1,5 Kilogramm, was für ein Convertible-Notebook ziemlich schwer ist. Lenovo IdeaPad Duet 5 CB 13Q7C6 13.3″ Pro wunderschöner Bildschirm

erstaunliche Akkulaufzeit

guter Preis Kontra ungünstiges Seitenverhältnis

kein Fingerabdruck- oder Gesichtsscan Lenovo IdeaPad Duet 5 bei Amazon Beim Lenovo IdeaPad Chromebook Duet 5, einem Chrome OS-Tablet, das auch als Laptop genutzt werden kann, sind die größten Highlights die Tastatur und das umwerfend schöne OLED-Display. Das 1080p-Full-HD-Display liefert farbenfrohe Bilder und laut unserem Tester ist das Seitenverhältnis von 3:2 besser für die Produktivität geeignet. Für das Ansehen von Filmen wäre ein größeres Display jedoch besser. Die Tasten haben einen ordentlichen Hubweg von 1,3 mm und die abnehmbare Tastatur fühlt sich insgesamt nicht zu eng an. Außerdem gibt es einen Kickstand, der sich bis zu 135 Grad verstellen lässt. Der einzige Nachteil ist, dass der USI-kompatible Stift extra kostet. HP Chromebook x360 14b-cb0430ng Pro das 3:2-Display macht es produktiv

hochwertige Tastatur mit gutem Hub

stabiles Gehäuse Kontra mittelmäßige Leistung HP Chromebook x360 bei Amazon Das HP Chromebook x360 ist eine solides, budgetfreundliches Gerät für die meisten Menschen. Es sieht definitiv besser aus als die Geräte, die Kinder in der Schule benutzen. Die Akkulaufzeit ist der eigentliche Star der Show hier: Mit einer einzigen Akkuladung hielt er etwa 11 Stunden durch, was nicht zu verachten ist. Während unserem Tester das robuste Gehäuse und das 3:2-Seitenverhältnis gefielen, hat das Display eine nicht sehr helle Leuchtdichte von 229 nits. Wenn Sie mit einem unterdurchschnittlich hellen Bildschirm leben können, ist das x360 sowohl erschwinglich als auch langlebig. HP Chromebook x2 11-da0050ng 11.0″ 64 GB eMMC Wi-Fi Pro wunderschöner 2K-Touchscreen

solide Leistung

hervorragende Akkulaufzeit

robustes Design Kontra Trackpad ist manchmal zu empfindlich

geringe Anzahl von Anschlüssen HP Chromebook x2 11 bei Amazon Ah, Laptops im Folio-Stil. Manche mögen sie als umständlich empfinden, aber unserem Tester hat dieses Modell sehr gut gefallen. Das HP Chromebook x2 11 ist eines der besten 2-in-1-Notebooks, die man kaufen kann. Das Aluminiumgehäuse des Tablets fühlt sich robust an und scheint eine lange Lebensdauer zu haben. Die abnehmbare Tastatur war etwas gewöhnungsbedürftig, aber für lange Schreibsessions völlig ausreichend. Die hintere Platte, die sich in einen Ständer verwandelt, der das Tablet aufrecht hält, wird über Magnete mit der Rückseite des Tablets verbunden. Der Rezensent empfand die Verbindung als sauber und stabil. Was die Leistung angeht, so entspricht sie in etwa dem, was man von einem Chromebook erwartet. Es ist flink genug für alltägliche Aufgaben wie das Surfen im Internet und so weiter. Asus Chromebook C423NA-EB0462 Pro ansprechendes Design

leicht zu tragen

sehr günstig Kontra geringe Prozessorleistung

kein Touch-Bildschirm

kein Privacy Shutter Asus Chromebook C423 bei Amazon Das Chromebook von Asus hat nichts wirklich Außergewöhnliches oder gar Herausragendes zu bieten. Sie erhalten für einen günstigen Preis aber ein großartiges Allround-Chromebook, das für die meisten Alltagsaufgaben gut gerüstet ist. Bei normaler Nutzung hält das Gerät bis zu 10 Stunden durch, bevor der Akku aufgeladen werden muss. In der Standardausführung löst das 14-Zoll-Display (kein Touchscreen!) mit 1.366 x 720 Pixel auf. Optional ist das Chromebook auch mit einem Full-HD-Bildschirm (1.920 x 1.080 Pixel) und gleichzeitig einer Speichererweiterung auf 8 GB RAM zu haben. Fürs Spielen ist das Gerät nur bedingt geeignet, da der Intel-Prozessor doch recht schnell an seine Grenzen kommt. Acer Chromebook 14 CB314-1H-C1WK Pro gute Akkulaufzeit

sehr günstig Kontra Kein Touch-Bildschirm in der Standardausführung Acer Chromebook CB314 bei Amazon Das Acer Chromebook 314 ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich. Sie können aus sieben Prozessoren, zwei RAM-Größen (4 oder 8 GB), drei Speicherkapazitäten (64, 128 oder 256 GB) sowie vier Bildschirmgrößen (11, 13, 14 oder 15 Zoll) auswählen. Empfehlenswert ist die optionale Touch-Fähigkeit. Mit Wi-Fi 5, zwei USB-C und zwei USB 3.0 A-Ports sind gute Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Alle Modelle haben einen angenehmen Formfaktor und ein geringes Gewicht. Das macht sie auch unterwegs zu einem guten Begleiter. Die Tastatur ist etwas gewöhnungsbedürftig, da einige Steuerungstasten fehlen. Die Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden ist gut, im Stand-by kann das Acer-Chromebook mehrere Tage durchhalten.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Chromebooks achten?

Wenn Sie auf der Suche nach einer Windows- oder MacBook-Alternative sind, sollten Sie ein Chromebook in Betracht ziehen. Ausgestattet mit stromsparenden Prozessoren haben sie in der Regel eine gute Akkulaufzeit und sind im Betrieb in der Regel geräuschlos. Sie eignen sich hervorragend für die Produktivität, da sie speziell für einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet sowie das Ansehen Filmen bei Netflix & Co. konzipiert sind. Allerdings verfügen die meisten Chromebooks nur über minimalen Arbeitsspeicher und Speicherplatz. Wenn Sie ein Hardcore-Gamer oder ein Video-Editor sind, brauchen Sie etwas mit viel mehr Leistung, als ein Chromebook bieten kann.

Unser Leitfaden zu Chromebooks und Windows-Laptops hilft Ihnen bei der Entscheidung, welches Betriebssystem für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

Das Betriebssystem: Obwohl jedes Betriebssystem seine Vor- und Nachteile hat, würde ich behaupten, dass Chrome OS eines der benutzerfreundlichsten Systeme ist. Allerdings haben Sie bei Chromebooks nicht die Möglichkeit, ein anderes Betriebssystem auszuwählen, da sie ausschließlich mit Chrome OS laufen.

Der Prozessor: Entscheiden Sie sich für ein Chromebook der Mittelklasse, wenn Sie können. Sie kosten zwischen 400 und 600 Euro und viele von ihnen sind mit Intel Pentium-Prozessoren ausgestattet. Diese Chromebooks bieten eine bessere Browserleistung und sind in der Lage, intensivere Spieleanwendungen auszuführen. Das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Arbeitsspeicher: Viele Chromebooks haben 4 GB RAM, das ist nicht viel ist. Chromebooks sind webbasierte Geräte, daher brauchen Sie eine ordentliche Menge an RAM, damit etwa Browser-Tabs geöffnet bleiben und reibungslos laufen. Wenn Sie ein paar Hundert Euro mehr ausgeben können, können Sie ein Chromebook der Mittelklasse mit 8 GB RAM finden.

Speicherplatz: Wir empfehlen mindestens 64 GB Speicherplatz. Da Sie die meisten Dinge in der Cloud speichern werden, benötigen Sie nicht viel lokalen Speicherplatz.

Langlebigkeit: Chromebooks sind auf dem Bildungsmarkt beliebt, weil sie verdammt robust sind. Ich will damit nicht sagen, dass man mit einem Baseballschläger auf sie einschlagen sollte, aber sie sind robust genug, um den täglichen Belastungen des Lebens standzuhalten.

Wie wir Chromebooks testen

Das Team der PC-WELT unterzieht jedes einzelne Notebook einer Reihe von Benchmarks, die die GPU- und CPU-Leistung, die Akkulaufzeit usw. testen. Die Idee ist, das Notebook an seine Grenzen zu bringen und es dann mit anderen von uns getesteten Geräten zu vergleichen. Da Chromebooks cloudbasiert sind, durchlaufen sie eine Reihe von webbasierten Tests. Es wäre weder fair noch möglich, die gleichen Tests mit einem Chromebook durchzuführen, wie wir sie mit Laptops durchführen, da sie ausschließlich mit einem völlig anderen Betriebssystem arbeiten. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der einzelnen Tests und die Gründe, warum wir sie durchführen.

CrXPRT 2: Der Benchmark testet die Akkulaufzeit eines Chromebooks.

Speedometer 2.0: Dieser Test ermittelt die Leistung des Webbrowsers eines Chromebooks. Er simuliert das Hinzufügen, Erledigen und Entfernen einer To-Do-Liste.

Basemark Web 3.0: Dieser Benchmark misst, wie gut ein Chromebook mit webbasierten Anwendungen umgehen kann.

Kraken 1.1: Der JavaScript-Leistungsbenchmark misst die Browser-Geschwindigkeit.

Jetstream 2: Eine Kombination aus WebAssembly- und JavaScript-Benchmarks. Damit lässt sich messen, wie gut ein Chromebook fortgeschrittene Workloads ausführt.