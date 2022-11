Anker Soundcore Boost: Gute EQ-App

Anker Soundcore Boost auf Amazon

Der BT-Lautsprecher von Anker ist gut verarbeitet, hat aber eine empfindliche Gehäuseoberfläche. In der Standardeinstellung ist der Sound in Ordnung, ohne zu überzeugen. Einige Titel klingen bei der Wiedergabe zu dumpf und auch die Höhen sind nicht ausgeprägt genug. Mit der EQ-App lässt sich das Klangbild aber gut korrigieren: Ein paar dB in den oberen Bereichen wird der Klang spürbar besser. Natürlich kann die Box bei hoher Lautstärke nicht mit einem Paar ausgewachsener Lautsprecher mithalten, aber wir würden auch nicht versuchen, diese in meinen Koffer zu packen, wenn wir in den Urlaub fahren.

Wir haben uns quer durch unsere Playlisten gehört und sind insgesamt zufrieden. Es gibt genug Bass für satte Rockmusik und genug Detailreichtum und Dynamik für Ambient- und Akustiktitel. Der Klang ist nie unangenehm oder unnatürlich. Mit 20 Watt Leistung ist laut genug, um auch einen größeren Raum zu beschallen. Bei maximaler Lautstärke ist die Bassverstärkungsfunktion sehr nützlich.