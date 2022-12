Fritz Dect 302 ist der aktuelle smarte Heizkörperthermostat von AVM. Genauso wie der Vorgänger Fritz Dect 301 besitzt auch der Ende Februar 2022 vorgestellte Fritz Dect 302 ein stromsparendes E-Paper-Display und verbindet sich mit der Fritzbox über den Funkstandard DECT ULE. Mit dem neuen FritzOS 7.50, das AVM kürzlich freigegeben hat, lässt sich der smarte Heizthermostat in clevere Smart-Home-Szenarien einbinden, wie AVM erklärt:

So lassen sich zum Beispiel mit dem Szenario „Nach Hause kommen“ gleichzeitig alle Heizkörperregler auf die Komforttemperatur einstellen, gleichzeitig alle LED-Lampen und Steckdosen, das WLAN bzw. das Gast-WLAN an- sowie der Anrufbeantworter abschalten.

Nachdem der Fritz Dect 302 längere Zeit mit Lieferproblemen zu kämpfen hatte, ist er jetzt wieder problemlos bei Amazon erhältlich. Allerdings zu einem sehr hohen Preis: fast 96 Euro müssen Sie auf Amazon für den AVM-Thermostat bezahlen:

AVM Fritz Dect 302 auf Amazon kaufen

Spartipp 1: Media Markt und Saturn

Media Markt und Saturn verkaufen den Fritz Dect 302 günstiger und zwar jeweils für 89 Euro:

AVM Fritz Dect 302 bei Media Markt kaufen

AVM Fritz Dect 302 bei Saturn kaufen

Spartipp 2: Das Vorgängermodell

Media Markt und Saturn verkaufen auch den Vorgänger Fritz Dect 301 noch und diesen sogar für nur 79 Euro.

AVM Fritz Dect 301 bei Media Markt kaufen

AVM Fritz Dect 301 bei Saturn kaufen

Zu den Unterschieden zwischen Fritz Dect 302 und 301 lesen Sie weiter unten mehr. Für die meisten Benutzer dürfte Fritz Dect 301 völlig ausreichend sein.

Spartipp 3: Noch zwei Alternativen

Eine etwas günstigere Alternative zur Fritz Dect 302 könnte der Eurotronic Comet Wifi 2021 sein, den es zu Preisen ab um die 60 Euro gibt. Beachten Sie aber, dass das nicht der offizielle smarte Heizkörperthermostat von AVM ist.

Eine weitere Alternative stellen wir hier vor: Smartes Heizkörperthermostat von Bosch bei Amazon für 74,90 Euro im Angebot.

AVM Fritz Dect 301/300 im Test: Heizthermostat steigert Komfort

Kurzbeschreibung: Fritz Dect 302

Fritz Dect 302 bietet alle Funktionen des Vorgängers Fritz Dect 301 und kann wie dieser über Funktaster, Smartphone, Tablet, Laptop oder Fritzfon sowie direkt am Gerät bedient werden. Allerdings hat AVM das Gehäuse und insbesondere die Bedienelemente auf dem Thermostat anders gestaltet. Sie wirken nun frischer, übersichtlicher und intuitiver bedienbar. Fritz Dect 302 verfügt um das E-Paper-Display herum über eine Menü- und vier Funktionstasten. Ein gegenüber dem Vorgänger Fritz Dect 301 erneuerter Chip soll eine lange Batterielaufzeit für mehrere Heizperioden gewährleisten.

Smarte Thermostate: Die besten Lösungen für smarte Heizungssteuerung

Außerdem können Sie sich beim Fritz Dect 302 auf dessen E-Paper-Display den momentan eingestellten Wochenzeitplan und den Temperaturverlauf anzeigen lassen. Die Kindersicherung, die am Gerät per Tastenkombination aktiviert wird, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen. Über einen niedrigen Batteriestand oder Verbindungsabbruch werden Nutzer automatisch per Push Service informiert.