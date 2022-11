Die besten Webcams fürs Home-Office im Test (2022)

Anker PowerConf C302

Anker PowerConf C300 bei Amazon

Die Anker C300 ist eine kleine, aber leistungsfähige Webcam, die für die meisten Benutzer geeignet ist, sei es für Videokonferenzen oder Livestreaming von Spielen auf Twitch. Im Gegensatz zu den meisten Webkameras, die bei 90 Grad aufhören, bietet die C300 von Anker ein beeindruckendes 115-Grad-Objektiv und kann auch 1080p@60fps aufnehmen – ohne Kompromisse bei der Auflösung oder der Bildrate wie andere in unserer Tabelle. Die 115-Grad-Ansicht ist weitläufig und fängt viel von der Umgebung ein, in der man sich befindet. Das bedeutet, dass sie eher für Gruppengespräche oder Präsentationen als für eine einzelne Person geeignet ist, obwohl Anker die Möglichkeit bietet, digital auf engere Blickwinkel zuzuschneiden. Das Fehlen eines optischen Zooms geht zwar zulasten der Gesamtqualität, ist aber nicht so auffällig, wie man vielleicht erwarten würde – vor allem, wenn die meisten Video-Chat-Programme ohnehin bei 720p aufhören.

In der Tat bietet das Anker C300 selbst bei einem Ausschnitt eine beeindruckende Bildqualität in gut beleuchteten Räumen, die sogar kleine Details erfasst, und das wird durch die Einbeziehung von HDR noch verbessert. Wenn das Licht schwächer wird, kann das C300 immer noch erstaunlich gut belichtete Videos aufnehmen, obwohl es kein eingebautes Licht wie bei der Razer Kiyo oder Papalook PA552 gibt. Die AnkerWork-Software für Windows und Mac bietet fortschrittliche Funktionen wie die KI-gestützte Gesichtsverfolgung, die es Ihnen ermöglicht, sich im Raum zu bewegen und dabei im Bild zu bleiben. So können Sie das angebotene Weitwinkelobjektiv optimal nutzen. Außerdem können Sie das Bild anpassen, HDR aktivieren und die Auflösung und Bildrate einstellen.

Die Anker C300 verfügt über einen klappbaren schwarzen Clip, der sich nach hinten klappen lässt, um die Webcam an der Rückseite des Monitors zu halten, und es gibt einen separaten Klappfuß, um die Position weiter zu sichern. Dieser ist an einem kleinen Scharnier befestigt, mit dem sich die Webcam frei bewegen lässt, und an der Unterseite befindet sich eine Stativbefestigung, falls Sie mit Ihren Winkeln ein wenig kreativer werden wollen. Es gibt zwar keinen eingebauten Sichtschutz, aber Anker bietet zwei Sichtschutzelemente an, die an der Vorderseite der Webcam angebracht werden und den Sensor abdecken, wenn er nicht benutzt wird. Wenn Sie eine vielseitige Webcam mit 1080p@60fps, intelligenter Software und hervorragender Videoleistung suchen, ist die Anker C300 eine gute Wahl.