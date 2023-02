Wenn Football-Freunde hierzulande von „der langen Nacht“ sprechen, weiß jeder: Es ist wieder so weit. Der diesjährige Superbowl – das NFL-Endspiel der inzwischen 57. Saison – wird bei uns in Deutschland in der Nacht vom 12. auf 13. Februar ausgestrahlt. Passend dazu liefern wir die besten Football-Zitate und -Sprüche populärer Spieler, die Sie als NFL-Fan auf jeden Fall einmal gehört haben sollten.

Die folgenden zehn Sprüche rund um den amerikanischen Breitensport lassen sich ganz einfach kopieren und zum Beispiel im Whatsapp-Status oder in anderen Plattformen mit Gleichgesinnten teilen. Aber vergessen Sie das Football-Emoji nicht … ?

„In einem Football-Team geht es nicht um die Stärke einzelner Spieler, sondern um die Stärke der Gemeinschaft und wie gut sie zusammenarbeitet.“ – Bill Belichick

„Je weniger Regeln ein Coach hat, desto weniger Regeln können die Spieler brechen.“ – John Madden

„Wenn der Sieg des Superbowls die einzige Motivation ist, dann fehlt der Blick für das große Ganze.“ – Marv Levy

„Football ist für Texas, was die Religion für den Priester ist.“ – Tom Landry

„Im Superbowl zu verlieren, zerstört all die guten Dinge, die auf dem Weg dahin passiert sind.“ – Don Shula

„Der Superbowl ist feinster amerikanischer Kitsch.“ – Sting

„Die größte Lücke im Sport ist der Unterschied zwischen dem Gewinner und dem Verlierer des Superbowls.“ – John Madden

„Football formt nicht den Charakter, er zeigt den Charakter.“ – Marv Levy

„Solange man gewinnt, ist es einfach. Wenn ein Team anfängt, zu verlieren, fangen die Quarterback-Diskussionen in der Umkleide an.“ – Kurt Warner

„Es ging mir nie darum, was ich auf dem Football-Feld erreicht habe, sondern darum, wie ich das Spiel gespielt habe.“ – Jerry Rice

Suchen Sie noch weitere themenbezogene Sprüche für Whatsapp und Co? Dann schauen Sie am besten hier: