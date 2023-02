Liebevolle Blumengrüße schenken

Blumen sind als Geschenk natürlich der Klassiker zum Valentinstag. Und mit Bedacht ausgewählt ist ein Blumenstrauß auch keinesfalls ein einfältiges Geschenk! Natürlich können Sie nach Feierabend noch schnell in einen Blumenladen hetzen – und vielleicht vorher noch einen Parkplatz suchen. Doch bequemer bekommen Sie ihre Blumengrüße online bei Flora Prima. Vor allem aber: Dort haben Sie eine riesengroße Auswahl an Blumensträußen. Denn nicht immer sollen es rote Rosen ein. Zudem bestellen Sie bei Flora Prima gleich die dazu passenden Dreingaben mit – beispielsweise Pralinen. Welcher klassische Blumenladen hat auch noch Süßes zur Hand? Auch bei den Motivkarten, die dem Strauß beigelegt werden, haben Sie eine riesige Auswahl. Es spricht also einiges dafür Ihre Blumengrüße schnell, bequem und variantenreichen bei Flora Prima zu bestellen.

Sag es durch die Blume. ©floraprima.de

Wunderschöne Erinnerungen auf Foto schenken

Mit Foto Premio bringen Sie Ihre schönsten Fotos nicht nur auf Papier. Sondern Sie erstellen damit auch unverwechselbare Tassen, Kissen, Mousepads oder Glitzerkugeln. Aber auch ein originales Schneidebrett oder eine Glasuhr lassen sich mit Ihrem Foto-Motiv schmücken. So eine Uhr ist dann wirklich einmalig auf der Welt.

Pixum ist ein weiterer Online-Fotodienst, mit dem Sie Ihre Foto-Träume zu phantasievollen Geschenken machen können. Sei es als Foto-Buch, als Wandkalender, als Fotopuzzle oder als Handyhülle.

Auch mit CEWE erstellen Sie einmalige Foto-Geschenke. Besonders originell: Handy-Hüllen im Partner-Set. Unser Favorit ist aber die Foto-Schokobox mit Ferrero-Pralinen. Sie laden einfach Ihr Foto hoch und Rewe druckt es auf eine Ferrero-Schachtel. Womit wir beim nächsten Thema sind: süße Valentinstagsgeschenke.



Gestaltete Handyhüllen im Partnerlook. ©cewe.de

Süßes: Denn Liebe geht durch den Magen

Keine Blumen und keine Fotos, sondern gleich zur Sache kommen? Und Pralinen schenken? Kein Problem, online können Sie beispielsweise bei diesen Anbietern süße Leckereien ordern:

Rausch – das Schokoladenhaus

Lindt

Lauenstein Confiserie

Sawade Berlin



M&M: Individuelle M&Ms samt Liebesgrüßen und Foto!



Jetzt gibt es was auf die Ohren: Hörbücher schenken

Ihre Liebste oder Ihr Liebster hört gerne Bücher? Dann freut sie/er sich bestimmt über ein Geschenk-Abo für Audible. Sie haben die Wahl von 1 Monat für 10 Euro bis 12 Monate für 100 Euro. Geschenk-Abonnements müssen nicht gekündigt werden.

Vertrautes Wochenende zu zweit – oder eine Runde mit dem Porsche

Sind Ihnen Blumen, Foto-Motive und Pralinen einfach zu langweilig, dann schauen Sie doch bei Mydays vorbei. Damit buchen Sie unvergessliche Events und/oder Wochenenden. Drehen Sie beispielsweise einige Runden mit einem Porsche 911 GT3 RS auf dem Salzburgring. Oder machen Sie eine Spritztour im Ferrari.

Falls Ihnen weniger nach Motorengetöse und stattdessen eher nach Romantik zumute ist, dann finden Sie bei Mydays auch eher zum Thema Valentinstag passende Eventangebote. Zum Beispiel ein Kuschelwochenende oder eine Weinbergwanderung. Oder buchen Sie in der Römer- und Weltkulturerbe-Stadt Regensburg (die sich zugleich gerne als nördlichste Stadt Italiens sieht) doch ein Dinner in the Dark. Aber auch eine Übernachtung im Tipi ist möglich. Ebenso wie ein klassisches Wellness-Wochenende.

Fitness schenken

Falls Sie nicht nur eine Alternative zu Pralinen suchen, sondern deren unerwünschte Folgen – nämlich Hüftspeck – wieder loswerden wollen, dann ist Gymodo das Mittel der Wahl für Sie.

Gymodo ist ein Online-Fitnessstudio, bei dem Sie zwischen unterschiedlichen körperlichen Betätigungen auswählen können. Sie können es also kurz, dafür aber besonders heftig beim HiiT-Training angehen oder ein regelmäßiges Kardio-Training bevorzugen oder Ihren Körper mit gezieltem Krafttraining formen. Für Berufstätige hält Gymodo gezielte Workouts bereit. Abgerundet wird das Sportangebot durch Ernährungstipps und Rezepte. Denn Fitness geht auch durch den Magen.



Alternative: Sie schenken Ihrer oder Ihrem Liebsten ein hochwertiges Rudergerät. Und rudern damit am besten auch gleich selbst.

Bastelspaß schenken

Revell ist der Klassiker unter den Bausatz-Herstellern. Die Revell-Bausätze gibt es mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.

Auto-Fans dürften sich über den Revell-Bausatz für einen Porsche 934 RSR Martini freuen. Im Maßstab 1:24 holen Sie sich diesen Rennsporttraum in die Vitrine. Deutlich langsamer ist ein Käfer unterwegs, doch der Bausatz für einen VW Käfer von 1968 ist ebenfalls wunderschön. Steht Ihr Liebster oder Ihre Liebste dagegen mehr auf luftgekühlte Bus-Klassiker, dann ist dieser Bausatz eines VW T1 Busses vielleicht genau das Richtig.

Einen Kampfpanzer Leopard 2 A6 bauen Sie mit diesen Bausatz im Maßstab 1:72 nach. Der Leopard 1 ist derzeit auch in aller Munde, dessen leistungsstärkste Variante A5 finden Sie hier als Bausatz im Maßstab 1:35.

Liebe ist… Adrenalin pur

Jochen Schweizer ist für seine Action-Events bekannt. Wenn Sie also zum Valentinstag Abenteuer schenken wollen, dann sind Sie hier richtig. Sie können über Jochen Schweizer etwa Gutscheine schenken, für Ballon fahren, Gleitschirm segeln, Tandem-Bungee springen oder ein kleines Flugzeug selbst fliegen. Oder mit einem Land Rover querfeldein fahren.

Zum Valentinstag im Februar 2022 bot Schweizer auch coole Fahrevents mit demilitarisierten Panzern an. So konnten Sie mit einem alten russischen/sowjetischen Schützenpanzer durchs Gelände pflügen. Sogar mit einem ausgemusterten Gepard-Flakpanzer können Sie ein paar Runden (die Bundeswehr hat diesen vielleicht besten Flugabwehrpanzer der Welt bereits vor einiger Zeit ausgemustert und sucht immer noch nach Ersatz dafür angesichts immer neuer Bedrohungen beispielsweise durch Drohnen – die der Gepard nachweislich bekämpfen kann ). Doch Schweizer hat alle Panzer-Events aus dem Angebot genommen.



Eine Runde mit dem Flugabwehrpanzer Gepard drehen. Das geht jetzt leider nicht mehr. ©jochen-schweizer.de

…oder doch lieber Romantik schenken?

Bei Jochen Schweizer werden aber nicht nur Adrenalin-Junkies fündig. Auch für Menschen mit romantischer Ader hält Schweizer passende Geschenke bereit. Hier nur zwei Beispiele:



Erlebnis-Box ‘Liebe im Doppelpack’



Alpaka Wanderung für 2



Candle Light Dinner für 2

Hochwertige Uhren mit Gravur schenken

In Zeiten, in denen Smartwatches und billige Quarzuhren die Handgelenke beherrschen und teilweise Menschen sogar ganz auf Armbanduhren verzichten, weil sie ja ein Smartphone zur Zeitanzeige haben, stellen mechanische Uhren längst eine Besonderheit dar. Ein Schmuckstück und vielleicht sogar eine Lebenseinstellung. Eine schöne, hochwertig mechanische Uhr ist für jeden Anlass ein geeignetes Geschenk und auch garantiert nicht nach ein paar Jahren nur noch Elektroschrott.



Nomos Glashütte ist eine deutsche Uhrenmanufaktur aus der berühmten Uhrmacherstadt Glashütte in Sachsen. Zum Valentinstag können Sie die Nomos-Uhren kostenlos mit einer Gravur beschriften lassen. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie eine Uhr mit Edelstahlboden wählen und keine mit Glasboden.



Die Ludwig ist eine Modellreihe der Nomos-Uhren. Mit römischen Ziffern. ©Nomos Glashütte

Unvergesslichen Duft und wohltuende Pflege schenken

Bei Douglas finden alles für die Körperpflege. Parfums für Sie und Ihn, komplette Pflegesets oder ein bestimmtes Make-Up. Falls Sie nicht wissen, welche Creme oder welcher Duft es sein soll, dann schenken Sie eben einen Douglas-Gutschein.



Valentinstag-Geschenke auf Amazon

Noch mehr Valentinstag-Geschenke finden Sie hier bei Amazon.

Retter in der Not: Gutschein schenken

Falls Sie überhaupt nichts Passendes finden: Ein Amazon-Gutschein bringt immer Freude!

Speziell für Apple-Fans sind auch App-Store- und iTunes-Gutscheine ein überlegenswertes Geschenk. Android-Nutzer können Sie wiederum mit Gutscheinen für Google Play beschenken. Aber auch Mediamarkt verkauft Gutscheinkarten: Mediamarkt Geschenkkarte kaufen. Ebenso Saturn.

