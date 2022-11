Smarter Heimtrainer für 404 statt 600 Euro

Beim Online-Händler Amazon läuft aktuell die Black-Friday-Woche. Dabei gibt es wieder viele spannende Deals. Diese Woche bekommt ihr 33 % auf den Kauf des Renpho Ki Smart Heimtrainers. Das Ergometer-Indoor-Fahrrad kostet aktuell nur 404 anstatt der UVP in Höhe von 599,99 Euro.

Renpho Ki Smart Heimtrainer für 404 Euro bei Amazon

80 dynamische Widerstandsstufen

Der Renpho Ki Smart Heimtrainer ist ein Ergometer mit verstellbarem Lenker und Sattel. Es eignet sich für Nutzer mit einer Körpergröße zwischen 1,50 und 1,95 Meter sowie einem Maximalgewicht von 120 Kilogramm. Das Indoor-Fahrrad passt sich an das Leistungsniveau und die biometrischen Daten seiner Nutzer an und bietet eine individuelle Auswahl an Trainingsprogrammen. Der Fitnesstrainer kann zudem den Widerstand automatisch and die Trittfrequenz und die Ziele des Nutzers einstellen.

Fitness-App mit 70 Workouts und virtuellen Strecken

Die zugehörige App AI Gym erfordert keine Mitgliedschaft und beinhaltet 70 unterschiedliche Kurse. Nutzer können sich hier ein individuelles Trainingsprogramm zusammenstellen, was sich beispielsweise auf Fettverbrennung oder Muskelaufbau konzentriert. Ebenfalls an Bord sind unterschiedliche Video-Workouts und virtuelle Fahrstrecken, etwa in den Alpen oder in Kalifornien.

Kompatibel mit der Apple Watch

Die AI Gym-App kann während des Trainings außerdem mit dem Herzfrequenzmesser der Apple Watch koppeln, um die Echtzeit-Herzfrequenz abzurufen. Der Renpho Ki Smart Heimtrainer ist weiterhin mit ANT+ Herzfrequenzmessern kompatibel und gleicht seine gesammelten Daten auf Wunsch mit Apple Health und Google Fit ab. Per Bluetooth lässt sich der smarte Heimtrainer außerdem mit Apps wie Zwift, Peloton, Kinomap, FulGaz und XERT koppeln. Hier können die Trainingsergebnisse dann mit anderen Nutzern verglichen werden.

Amazon Black Friday Woche: Das sind die besten Deals des Tages

