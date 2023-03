Nie wieder Spamanrufe! So wehren Sie sich (mit Gratis-Gutschein)

Betrügerische Anrufer, die einem unnötige Abos und andere obskure Produkte andrehen oder vor angeblichen Computerviren warnen möchten, hat wohl jeder schon erlebt. Mit dem Spamfilter von Tellows schützen Sie Ihr Festnetztelefon und Smartphone.

Jeder kennt es: Man setzt sich gerade gemütlich zum Abendessen oder Fernsehen, da klingelt das Telefon. Und in den meisten Fällen ist es dann nicht mal ein wichtiger Anruf, sondern nur irgendein Telemarketing- oder Meinungsforschungsunternehmen, das einem dreist die kostbare Freizeit und Nerven stiehlt.

Mit dem Dienst Tellows können Sie solche nervigen Unterbrechungen in Zukunft unterbinden. Denn Tellows zeigt Ihnen bei eingehenden Anrufen sofort an, ob es sich lohnt, das Telefonat anzunehmen. Dabei ist der Dienst als Fritzbox-Lösung für Festnetztelefone und als App für Android und iOS fürs Smartphone verfügbar. Für ganz Eilige steht auf der Webseite zudem eine Direktsuche nach Telefonnummern zur Verfügung.

Tellows: Das kann der Anrufschutz

Tellows: Das kann der Anrufschutz

Tellows vergibt Scores von 1 bis 9 je nach Spampotenzial, wobei 1 „kein Spam“ bedeutet. Die Bewertungen kommen größtenteils aus der Community und werden regelmäßig in die Datenbank aufgenommen. IDG

Der Anrufschutz von Tellows schützt Verbraucher vor Werbeanrufern und Telefonbetrügern. Dabei nutzen sowohl die Fritzbox-Erweiterung wie auch die Smartphone-App für Android und iOS eine Datenbank, in der alle bekannten Werbeanrufer und Betrugsrufnummern je nach Spamverdacht mit einem Score von 7 bis 9 gespeichert sind – je höher der Score ausfällt, desto „böser“ ist der Anrufer.

Erhalten Sie einen Anruf, gleicht Tellows die Rufnummer mit der Datenbank ab und zeigt Ihnen den dazugehörigen Score an, wobei seriöse Anrufe einen Score von 1 erhalten. Sie können dann gezielt entscheiden, ob Sie Anrufe mit Score durchgestellt haben möchten oder ob diese Anrufe gleich blockiert werden sollen. Die zugrundeliegende Datenbank wächst dabei ständig weiter. da durch Nutzer-Feedback und -Meldungen immer neue Nummern hinzugefügt werden.

Neben der Echtzeit-Abfrage bei Anrufen können Sie auch nach bestimmten Rufnummern suchen, um deren Score zu erfahren.

Ein Jahr lang Tellows-Anrufschutz Deutschland gratis! Mit unserem Aktionsgutschein können Sie Tellows ein Jahr lang kostenlos nutzen. Das Angebot gilt für die Fritzbox-Lösung, aber auch für die Apps für Android und iOS. IDG Sie möchten den Anrufschutz von Tellows selbst ausprobieren? Kein Problem! Mit dem Gutscheincode pcwelt23 dürfen Sie die Fritzbox-Lösung und die Smartphone-App für Android und iOS in der Premium-Version jeweils ein Jahr lang kostenlos nutzen. (Hinweis: Stand 4.3.2023 – die Aktion gilt, solange der Vorrat an Gutscheinen reicht!) Für die Fritzbox-Lösung öffnen Sie diese Webseite und legen den Tellows-Anrufschutz „In den Warenkorb". Rechts bei der Zusammenfassung klicken Sie auf „Rabattcode anwenden", um das Eingabefeld auszuklappen, und geben hier „pcwelt23" (ohne Anführungsstriche) ein. Bestätigen Sie mit „Rabatt anwenden", und der Kaufpreis von 9,99 Euro (der Originalpreis beträgt 19,95 Euro) wird auf 0 zurückgesetzt. Klicken Sie auf „Zur Kasse gehen", und erstellen Sie anschließend ein Konto beim Hersteller, oder melden Sie sich mit einem bestehenden Account an. Wechseln Sie erneut zum Warenkorb, und klicken Sie auf „Zur Kasse gehen". Im nächsten Schritt „Zahlungsmethode" geben Sie einige persönliche Angaben ein, klicken auf „aktualisieren", setzen den Haken bei den AGB und klicken auf „Zahlungspflichtig bestellen". Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit einem Link auf Ihr Kundenkonto. Dort finden Sie im Bereich „Meine herunterladbaren Produkte" ein Produktinfoblatt mit Ihren Zugangsdaten sowie einem Link zur Installationsanleitung. Eine ausführliche Anleitung finden Sie aber auch in diesem Artikel unter „Tellows auf der Fritzbox einrichten". Für die Premium-Version der Smartphone-App laden Sie die Anwendung aus dem Appstore herunter und richten gemäß der Anleitung im Punkt „Tellows am Smartphone nutzen" (oben auf dieser Seite) ein. Für die kostenlose Jahreslizenz ist ein Konto bei Tellows nötig. Um dieses zu erstellen, öffnen Sie das App-Hauptmenü über die drei horizontalen Striche links oben und tippen auf „Login" im Abschnitt „Verbinden / Premium". Wählen Sie eines der angegebenen Anmeldeverfahren – hier stehen Ihnen Google, Yahoo, Microsoft, Twitter, Amazon, Facebook und Apple zur Verfügung –, und führen Sie es aus. Wählen Sie anschließend einen Benutzernamen für Ihr Tellows-Konto, und tippen Sie auf „Name speichern". Mit dem Konto dürfen Sie Kommentare auf der Tellows-Webseite erstellen und einsehen. Außerdem lassen sich darüber Telefonbücher plattformübergreifend synchronisieren, falls Sie beispielsweise auch die Fritzbox-Lösung nutzen. Um die Premium-Version von Tellows für Ihr Smartphone für ein Jahr freizuschalten, tippen Sie im Hauptmenü auf „Aktiviere Premium" im Bereich „Verbinden / Premium". Geben Sie ganz unten bei „Gutscheincode um Premium zu erhalten" den Code „pcwelt23" (ohne Anführungsstriche) ein, und tippen Sie auf „Gutschein einlösen". Die Premium-Version ist anschließend freigeschaltet. Auf dem iPhone läuft die Installation ähnlich ab, allerdings müssen Sie hier zur Abwicklung ein gültiges Zahlungsmittel für Apple Pay hinterlegt haben, das jedoch nicht belastet wird. Vergessen Sie aber nicht, das (kostenlose) Abo rechtzeitig zu kündigen, sonst müssen Sie nach einem Jahr zahlen. (Hinweis: Stand 4.3.2023 – die Aktion gilt, solange der Vorrat an Gutscheinen reicht!)

Tellows auf der Fritzbox einrichten

Die Tellows-Datenbank richten Sie wie ein Telefonbuch in der Fritzbox ein. Dabei sollten sie die Spammerdatenbank aufgrund ihrer Größe zwei Telefonbücher aufteilen: in die mit Score 7 (Bild) und die mit Score 8 und 9. IDG

Tellows funktioniert auf allen Fritzbox-Modellen mit Fritz-OS 7.20 oder höher und wird wie ein Drittanbieter-Telefonbuch in die Fritzbox integriert. Zum Einbinden benötigen Sie lediglich Ihre Tellows-Zugangsdaten (Name und API-Key), die Sie in Ihrem Kundenkonto im Bereich „Meine herunterladbaren Produkte“ finden. Klicken Sie dort auf den Eintrag „Fritz!Box Liste Deutschland“, um das Produktinfoblatt mit Ihren Zugangsdaten herunterzuladen.

Optimalerweise erstellen Sie gleich zwei neue Telefonbücher für Tellows, eines für Einträge mit Score 7 und eines für Score 8 und 9, da manche Fritzbox-Modelle nur eine begrenzte Anzahl an Telefonbucheinträgen zulassen und das Gesamttelefonbuch womöglich den Rahmen sprengen würde.

Loggen Sie sich also mit Admin-Rechten auf Ihrer Fritzbox ein. Erstellen Sie über den Reiter „Telefonie / Telefonbuch“ ein neues Telefonbuch, und wählen Sie „Telefonbuch eines Online-Anbieters nutzen“ und „CardDAV-Anbieter“. Bei „Internetadresse des CardDAV Servers“ geben Sie die URL https://dav.tellows.de/score/7/ ein, als Benutzernamen tellowsfritz und als Passwort den API-Key aus dem Produktinfoblatt. Speichern Sie, und das Telefonbuch wird angelegt.

Wiederholen Sie die Schritte für das zweite Telefonbuch, und hinterlegen Sie hier https://dav.tellows.de/ score/8-9/ als URL. Möchten Sie lieber sämtliche Scores als ein gemeinsames Telefonbuch anlegen, verwenden Sie die URL https://dav.tellows.de/score/7-9/. Alle Telefonbücher werden automatisch einmal pro Tag (in der Regel nachts) aktualisiert.

Besonders praktisch in der Fritzbox-Lösung von Tellows ist die automatische Anrufsperre: Ist sie aktiv, und Sie erhalten einen Anruf mit einem Tellows-Score 7 bis 9, wird das Telefonat erst gar nicht an Sie durchgestellt. IDG

Um Anrufer mit Score 7 und höher gar nicht erst durchzulassen, können Sie eine Anrufsperre für jedes Telefonbuch einrichten.

Öffnen Sie dazu im Fritzbox-Menü den Bereich „Telefonie, Rufbehandlung“. Klicken Sie im Abschnitt „Rufsperren für ankommenden Anrufe“ bei „Rufnummernbereiche sperren“ auf „Bereich hinzufügen“. Wählen Sie „Telefonbuch“ und Ihr Telefonbuch für Score 7 aus. Klicken Sie anschließend auf „OK“, um den Vorgang abzuschließen.

Wiederholen Sie den Vorgang mit Ihrem Telefonbuch für Score 8 bis 9. Anschließend werden Ihnen beide Listen in der Übersicht der Rufsperre angezeigt. Ruft nun jemand von den beiden Listen an, werden die Anrufe nicht durchgestellt. Sie sehen die geblockten Anrufe rot markiert in der Anrufübersicht der Fritzbox.

Tellows am Smartphone nutzen

Tellows schützt auch Ihr Smartphone vor Spamanrufen. Sie müssen der App dafür jedoch den Zugriff auf Ihre Anrufhistorie und Ihre Kontaktliste erteilen. Das ist nötig, damit Ihre Kontakte Sie problemlos anrufen und Sie selbst Anrufe bewerten können. IDG

Am Smartphone können Sie Tellows in zwei Versionen nutzen: Die werbefinanzierte Gratisversion bietet den kompletten Anrufschutz, zeigt also bei Anrufern deren Score an. Die Premium-Version ist werbefrei und bietet darüber hinaus eine automatische Blockfunktion für gefährliche Nummern, eine Offline-Anruferkennung sowie die Möglichkeit, lokale Sperrlisten anzulegen. Auch Anruferinfos wie Name und Anruftyp werden angegeben. Die Premium-Version kostet 4,99 Euro im Jahr, lässt sich aber auch freischalten, wenn Sie fünf weitere Nutzer anwerben.

Tellows auf der Fritzbox einrichten

Installieren Sie die Tellows-App aus dem Google Play Store beziehungsweise dem Apple Store. Stimmen Sie unter Android den erforderlichen Berechtigungen und den Datenschutzbestimmungen zu, indem Sie auf „Zustimmen und Fortsetzen“ tippen. Erlauben Sie anschließend nochmal explizit den Zugriff auf Ihr Telefonbuch und die Anruferliste. Tellows benötigt diese Berechtigungen, da der Dienst sonst jedes Mal aktiv wird, wenn einer Ihrer Kontakte anruft. Zudem kann Tellows dann eingehende Anrufe mit Ihrer Anruferliste abgleichen, sodass sich diese schneller identifizieren lassen.

Beim Einrichten der Android-App müssen Sie Tellows als Anrufer-ID- und Spam-App festlegen. Bekommen Sie dann einen potenziellen Spamanruf, erscheint der Tellows-Score am Bildschirm, und Sie können entscheiden, ob Sie den Anruf annehmen. IDG

Als Nächstes werden Sie dazu aufgefordert, den Anrufschutz in drei Schritten einzurichten, wobei für jeden Schritt eine Schaltfläche bereitsteht: Über „Anrufhistorie laden“ geben Sie erneut den Zugriff auf die Anrufliste frei, über „Bekannte Nummern ausschließen“ auf Ihre Kontakte. Tippen Sie auf „Aktiviere Anruferkennung“, müssen Sie Tellows als standardmäßige Anrufer-ID- und Spam-App definieren. Schließen Sie das Fenster mit „Als Standard festlegen“. Der Anrufschutz ist nun aktiv.

Sperrlisten erweitern

Um in der Tellows- App eine Rufnummer zu bewerten, rufen Sie sie über die Anrufhistorie auf und geben einen Score sowie den Anrufertyp an, also ob es sich etwa um Telefonmarketing, ein Gewinnspiel oder aber eine seriöse Nummer (Score 1) handelt. IDG

Möchten Sie Ihrem Tellows-Telefonbuch eigene Einträge hinzufügen, können Sie dies sehr einfach über die Anrufhistorie Ihrer Fritzbox machen: Öffnen Sie die Rufnummer, und klicken Sie auf „Optionen, Übernehmen“. Vergeben Sie einen Namen, und fügen Sie die Nummer über „Einfügen“ aus dem Zwischenspeicher als Kontakt hinzu, um sie im gewünschten Telefonbuch (7, 8/9 oder 7-9) zu speichern. Nach der nächsten Synchronisierung mit dem Tellows-Server wird die Rufnummer mit Score und Kategorie dargestellt und auch auf tellows.de mit einer negativen Bewertung für alle Nutzer angezeigt.

Möchten Sie einen neuen Eintrag über Ihr Smartphone hinzufügen, müssen Sie diesen über die Anrufhistorie bewerten. Rufen Sie die Liste dazu auf, tippen Sie auf den gewünschten Eintrag und danach auf „Bewerten / Blockieren“ und „Nummer bewerten“. Vergeben Sie einen Tellows-Score und den Anrufertyp (etwa Gewinnspiel, Umfrage, Telefonterror oder Vermarktung), und fügen Sie auf Wunsch einen Kommentar hinzu. Anschließend müssen Sie die „Bewertung absenden“. Ihre Beurteilung landet danach auf tellows.de und ist für andere Nutzer sichtbar.