Superbowl LVII 2023: Wo läuft das Football-Endspiel?

Die Faszination für American Football dürfte schon bald wieder ihren jährlichen Peak erreichen, denn es dauert nicht mehr lange bis zum heiß ersehnten NFL-Finale. Lesen Sie im Folgenden, wo und wann der Superbowl LVII ausgestrahlt wird.

Wann und wo findet der 57. Superbowl statt?

Der diesjährige Superbowl findet am 13. Februar 2023 um 16:30 Uhr lokaler Zeit (Arizona, USA) statt. In Deutschland ist es dann bereits 0.30 Uhr in der Nacht vom 12. Februar auf den 13. Februar, also von Sonntag auf Montag.

Um den Superbowl LVII spielen: Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs

Austragungsort ist das State Farm Stadium in Glendale, 15 Kilometer von Arizonas Hauptstadt Phoenix entfernt. Für das NFL-Finale wurde das Stadion auf seine maximale Kapazität aufgerüstet und wird rund 72.200 Zuschauer fassen.

Wo kann man den Superbowl im TV und Stream anschauen?

Wer live mitfiebern will, kann den Superbowl entweder auf Prosieben im deutschen Free-TV oder im Livestream bei verschiedenen Anbietern schauen, zum Beispiel auf ran.de, prosieben.de, oder joyn.de (alle kostenlos). Auch bei DAZN können Sie das Finale streamen, allerdings ist der Streaming-Anbieter kostenpflichtig.

Lässt sich das Finale auch in der Wiederholung ansehen?

Aufgrund der für Deutschland ungünstigen Uhrzeit werden wohl viele Football-Fans das Finale nicht live mitverfolgen können. Zum Glück bietet ran.de eine Wiederholung an, die Sie online abrufen können. Auch DAZN stellt für gewöhnlich ein Re-Live zur Verfügung.

