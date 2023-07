Prosieben im Livestream schauen – so geht’s

TV-Streaming ist eine praktische Alternative zum normalen Fernsehen, weil es nichts weiter als einen Internetanschluss benötigt und somit auch auf dem Handy oder Laptop verfügbar ist. Viele Sender, unter anderem auch Prosieben, bieten in ihren Mediatheken sogar einen eigenen Livestream an, für den man sich lediglich (kostenlos) registrieren muss. Oder aber Sie setzen gleich auf einen TV-Streaming-Anbieter – nur welche gibt es und bei wem lässt sich Prosieben am besten live streamen?

Prosieben Live Stream: Die besten TV-Streaming-Anbieter im Überblick

Ob daheim via Internetanschluss oder unterwegs mit Mobilfunk und Datenflatrate: Das Livestreamen von TV-Sendern wie Prosieben ist inzwischen überall möglich, selbst im EU-Ausland. Die großen Telefonanbieter wie Telekom oder O 2 bieten für ihre Kunden zum Beispiel diverse IPTV-Pakete an, mit denen sie Zugang zu den Sender-Mediatheken erhalten und auf Wunsch auch noch weitere Streaming-Dienste wie Netflix, Sky oder Disney+ nutzen können. Die wichtigsten IPTV- und Streaming-Anbieter für Pro7 in der Übersicht:

Tipp: IPTV ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie den Fernsehtarif zusammen mit einem Internet- und Festnetztarif buchen. Solche Kombiverträge sind üblicherweise providergebunden und haben deshalb ein verhältnismäßig gutes Preis-Leistungsverhältnis. Prüfen Sie allerdings immer zuerst die Anschlussvoraussetzungen, bevor Sie sich für ein Kombi-Paket entscheiden.

ProSieben live & kostenlos mit Joyn streamen

Ganz ohne monatliche Gebühren geht es mit der beliebten Streaming-Plattform Joyn. Einmal registriert, erhalten Sie Gratis-Zugang zu verschiedenen Sender-Mediatheken mit Prosieben an erster Stelle. Einziges Manko: Manche Serien des Senders sind nur mit dem Joyn+ Abonnement zugänglich, das Sie für 6,99 Euro/Monat buchen können. Die Plattform ist sowohl für SmartTVs, für mobile Geräte (Android und iOS) und als Web-Version (Windows, MacOS) nutzbar.

Gibt es auch eine Möglichkeit, Prosieben kostenlos ohne Anmeldung zu streamen? Leider nein. Selbst für kostenlose Streams wie auf Joyn benötigen Sie einen registrierten Account.

Prosieben aufnehmen und später streamen

Wenn Sie bestimmte Sendungen aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, geht das ebenfalls in den entsprechenden Streaming-Apps. Die besten vier Anbieter fürs TV-Videorecording sind: