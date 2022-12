An keinem anderen Tag im Jahr laufen die Smartphones so heiß wie an Silvester. Mit einem knalligen Spruch im Whatsapp-Status oder auf anderen sozialen Plattformen können Sie Ihren Kontakten schnell und unkompliziert zu Neujahr gratulieren und ein Lächeln auf die Lippen zaubern – oder vielleicht auch ein Schmunzeln, denn die folgenden Sprüche zelebrieren den Jahreswechsel mit reichlich Humor und Selbstironie.

Lustige Sprüche für Silvester

Egal, ob in Whatsapp, Instagram oder anderen sozialen Netzwerken – mit diesen originellen Sprüchen sorgen Sie definitiv für gute Laune! Kopieren Sie sich die schönsten Sprüche in den Status und teilen Sie ihn mit der Welt oder persönlich mit Freunden und Bekannten. Unser Tipp: Schmücken Sie die Sprüche mit passenden Silvester-Emojis wie Sektgläsern und Raketen 🥂 🎆.

An alle, die mir 2022 Glückwünsche zu Silvester geschickt haben: Nichts ist passiert! Schickt mir für 2023 entweder Geld, Wodka oder Tankgutscheine.

Ich brauch kein Silvester-Feuerwerk! Ich bin das ganze Jahr der Knaller!

Das Geld für Böller könnt ihr gerne per Paypal an mich senden. Mitternacht schicke ich euch dann eine Sprachnachricht mit „Peng!“

Meine Vorsätze für das neue Jahr sind wie meine To-do-Liste: nach vielen Jahren immer noch topaktuell!

Mein Ziel für 2023 ist es, die Ziele von 2022 zu erreichen, die ich mir 2021 vorgenommen habe, weil ich 2020 geplant hatte, das zu erledigen, was ich 2019 erreichen wollte, weil ich 2018 nicht geschafft habe, die Ziele von 2017 umzusetzen.

Was meldet sich hier mit Geläut und Getute? Es ist Dein Handy: Für das neue Jahr, alles Gute!

Dein Horoskop fürs nächste Jahr! Geld: die Sterne lächeln. Schule/Beruf: die Sterne lächeln. Gesundheit: die Sterne lächeln. Liebe: die Sterne lachen sich kaputt.

Silvester ist wohl der einzige Abend, der Schnauben, genervte Mienen und verdrehte Augen auslöst, wenn man Leute darauf anspricht, was sie vorhaben.

Ich wünsche dir im neuen Jahr für jedes Problem ein Glas Wein, um die Zeit bis zur Lösung zu überbrücken.

Prost Neujahr! Was wir im Alten falsch getan, das fangen wir heute von Neuem an.

Kennen Sie noch weitere Neujahrssprüche, die perfekt in diese Liste passen? Dann schreiben Sie uns doch auf Instagram. Weitere Whatsapp-Sprüche gibt es hier: