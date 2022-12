Whatsapp: Lustige Sprüche zu Weihnachten 2022

Ja, es ist wieder so weit – Weihnachten ist da! Und damit auch die große Gelegenheit, den Liebsten ein frohes Fest zu wünschen. Für alle, die es schnell und unkompliziert mögen, haben wir daher eine Reihe an Gedichten und Sprüchen aufgelistet, die sich perfekt im Whatsapp-Status oder auf beliebigen anderen Social Media Plattformen machen.

Lustige Whatsapp Sprüche zu Weihnachten

Kurze, witzige Sprüche kommen immer gut an und lassen sich besonders einfach teilen. Kopieren Sie sich die schönsten davon direkt in den Status oder versenden Sie sie privat, wenn Sie jemanden Spezielles zum Lächeln bringen möchten. Wer will, kann die Sprüche noch mit passenden Weihnachtsemojis 🎅🎄 schmücken.

Ich schicke Dir diese Weihnachtsgrüße, um neben dem ganzen Kommerz an den wahren Grund von Weihnachten zu erinnern: Die Geburt des Weihnachtsmannes!

Ich finde es irgendwie echt nicht in Ordnung, wenn in Seniorenheimen „Last Christmas“ gespielt wird.

Übrigens: 9 von 10 Enten empfehlen Rinderbraten zu Weihnachten.

Und, was hast du zu Weihnachten bekommen? – Eine Wampe!

Noch zwei Pakete für den Nachbarn annehmen und ich habe alle Weihnachtsgeschenke zusammen.

Ich wollte Dir dieses Jahr zu Weihnachten etwas Bezauberndes, Aufregendes und Wunderschönes schicken. Am Postschalter befahl man mir aber, aus dem Paket zu steigen, sonst würden sie den Sicherheitsdienst holen.

Frohe Weihnachten! Mögen Dich Ströme von Glühwein und ein knuspriger Gänsebraten zum Fest begleiten.

Erstmal die “Wir-schenken-uns-nichts”-Geschenke einpacken.

A Plätzchen a day keeps the stress away.

Ho ho ho! Ich wünsche dir kuschelig warme, leuchtend besinnliche, himmlisch ruhige, engelsschöne, kalorienbombige und rentierstarke Weihnachten!

Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen.

Beim Verpacken von Geschenken gilt: Fehlendes Talent wird durch Klebeband ersetzt!

Ich wünsche Dir fröhliche Weihnachten mit vielen Plätzchen und brauchbaren Geschenken!

Wenn die stille Zeit vorbei ist, wird’s auch wieder ruhiger! (Karl Valentin)

Festliche Gedichte zu Weihnachten

Wer lieber etwas Poesie verbreiten will, kann natürlich auch ein Kurzgedicht in den Status stellen. Bei längeren Gedichten sollten Sie beachten, dass im Whatsapp-Status nur 700 Zeichen erlaubt sind. Unsere folgenden Gedichte sind jedoch kurz genug, damit Sie problemlos kopiert und geteilt werden können:

Ich bin die kleine Weihnachtsfee, ich stecke tief im dichten Schnee, drum schick ich dir aus weiter Ferne eine Hand voll Zaubersterne.

Festliche Stimmung macht sich breit, schon bald ist es soweit. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, ein schönes Fest für alle hier!

Der Baum verbrannt, Geschenk vergessen, die Gans ist auch schon aufgefressen, und auf dem Tisch nur blöde Gaben, na dann einen schönen Heiligabend!

When the snow fällt wundervoll and the Glühwein schmeckt so toll, when we always Plätzchen kauen, then we know, it is so weit: She is da, the Weihnachtszeit.

Strahlend hell und wunderbar, so sei für euch das nächste Jahr! Freude und Besinnlichkeit, das wünschen wir zur Weihnachtszeit!

Per E-Mail, Brief und Kurznachricht, mit einem Lied, durch ein Gedicht, per Post, mit Worten oder Klicken, will ich dir Weihnachtsgrüße schicken.

Dieser Whatsapp-Gruß soll sagen: Viel Freude an den Weihnachtstagen. Das neue Jahr soll allen bringen, was zum Glück des Lebens zählt, und dazu vor allen Dingen Friede auf der ganzen Welt! Fröhliche Weihnachten!

Vermissen Sie ein ganz besonderes Gedicht oder einen Spruch in der Liste? Dann schreiben Sie uns einfach auf Instagram und vielleicht nehmen wir den Vorschlag mit auf.

