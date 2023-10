Update 12.10.: Das schwedische Unternehmen Instabox schließt bis Ende Oktober seine letzten Paketstationen in Deutschland und zieht sich vom deutschen Markt zurück. Das teilte Instabee, der Nachfoger von Instabox, via Linkedin mit:

Wir haben ein Update zu den Veränderungen in unserem deutschen Geschäft. Nach einer gründlichen Bewertung unserer aktuellen Position auf dem Markt bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass es notwendig ist, unsere lokalen Aktivitäten vorerst zu schließen. Trotz des ermutigenden Feedbacks, das wir von unseren Handelspartnern und Verbrauchern erhalten haben, hat unser Volumen nicht die notwendigen Schwellenwerte erreicht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund haben wir begonnen, unsere Lieferungen zu reduzieren und wollen sie bis Ende Oktober abschließen. Instabee via Linkedin

Dabei handelt es sich laut Paketda um 32 Paketstationen in Berlin. Alle anderen Paketstationen in Deutschland hatte Instabox bereits vorher wieder abgebaut.

Update Ende, Beginn der ursprünglichen Meldung von Dezember 2021: Instabox – neuer Paketzusteller macht Post, Hermes & Co. Konkurrenz

Der schwedische Zustelldienst Instabox startet Anfang 2022 auch in Deutschland, wie das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Stockholm jetzt mitgeteilt hat. Instabox betreibt „intelligente“ Paketschließfächer, stellt Pakete aber auch direkt zu. Instabox wird also zum direkten Konkurrenten von Deutsche Post DHL, Hermes oder anderen Paketdiensten.

In Deutschland will Instabox zunächst im Großraum Berlin, in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen starten. Die ersten Versandzentren sollen in Berlin und Düsseldorf entstehen. Danach ist die Expansion in andere Teile Deutschlands geplant. Die smarten Paketstationen sollen an leicht erreichbaren Stellen stehen und ihre Zahl soll rasch wachsen. Für das erste Jahr verspricht das schwedische Unternehmen rund 1000 Paketstationen in Deutschland.

Instabox spricht davon, dass Bestellungen noch am gleichen Tag zugestellt werden sollen. Laut n-tv will Instabox im ersten Jahr zwischen 500 und 1000 neue Mitarbeiter einstellen. Bisher hat Instabox laut eigenen Angaben rund 2500 Mitarbeiter. Zudem verspricht das Unternehmen eine vollständig CO2-neutrale Zustellung.

Bisher ist Instabox mit seinen Paketstationen und Lieferdiensten in Schweden, Dänemark, Norwegen und den Niederlanden tätig. Instabox liefert unter anderem im Auftrag von Amazon, H&M und Ikea.

