Briefe und Postkarten: Das sind die aktuellen Porto-Preise

Der Standardbrief kostet 0,85 Euro

Der Kompaktbrief kostet 1 Euro

Der Großbrief kostet 1,60 Euro

Der Maxibrief kostet 2,75 Euro

Die Postkarte kostet 0,70 Euro

Einschreiben und Einschreiben Einwurf kosten 2,65 Euro bzw. 2,35 Euro

Hinweis: Die Deutsche Post hatte das Porto für Briefe, Postkarten und Einschreiben mit Wirkung zum 1.1.2022 um fünf bis 15 Cent erhöht.

Tabellarische Übersicht zu den geltenden Preisen:

Passende Briefmarken

Sie besitzen noch alte Briefmarken aus der Zeit vor der Portoerhöhung zum 1.1.2022? Kein Problem: Die Deutsche Post bietet passend zur damaligen Portoerhöhung neue Briefmarken sowie Ergänzungsmarken an. Diese sind seit dem 2. Dezember 2021 in den Postfilialen und online unter www.deutschepost.de erhältlich.

Sie benötigen also beispielsweise 0,05-Cent-Briefmarken, um vorhandenen alte 80-Cent-Briefmarken fit zu machen für das seit dem 1.1.2022 geltende Porto für den Standardbrief. Oder 10-Cent-Briefmarken, um vorhandene alte 60-Cent-Briefmarken für das 70-Cent-Porto für Postkarten geeignet zu machen.

Kunden können das Porto für ihre Briefe und Postkarten wie gehabt über die Post & DHL App für iOS und Android kaufen oder die Sendungen mit der mobilen Briefmarke über die App frankieren. Vorhandene Briefmarken wie auch noch vorhandene Ergänzungsmarken aus den Vorjahren können für die Frankierung von Sendungen mit der Deutschen Post weiter verwendet werden. Ein Umtausch ist nicht nötig.

Tipp: Porto ganz einfach berechnen

Dieses Online-Tool berechnet das Porto für Briefe, Postkarten, Päckchen und Pakete.

Porto für Bücher- und Warensendung

Die “Bücher- und Warensendung 500” kostet 1,95 Euro und die “Bücher- und Warensendung 1000” kostet 2,25 Euro.

Nachsendeservice

Der Online-Preis für den Nachsendeservice für 12 Monate für Privatkunden kostet 30,90 Euro. Der Online-Preis für die 6-Monate-Variante kostet 23,90 Euro für Privatkunden. Kunden können den 6-Monate-Service auch in der Postfiliale beauftragen, dann allerdings zu höheren Preisen als online: für 26,90 Euro.

Paketpreise für Privatkunden

Seit dem 1. Juli 2022 gelten für Privatkunden neue Paketpreise, wie Sie hier lesen: DHL – Viele Päckchen und Pakete werden teurer. Mit einer wichtigen Ausnahme. Dort finden Sie auch alle Preistabellen.

Hintergrund

Der Portoerhöhung zum 1.1.2022 war ein längeres Genehmigungs- und Prüfverfahren vorausgegangen, mehr dazu lesen Sie in der Meldung Deutsche Post darf Brief-Porto erhöhen: Das kosten Briefe ab 1.1.2022. Die Bundesnetzagentur hatte schließlich am 10. Dezember 2021 “die neuen Briefporti der Deutschen Post AG ab 1. Januar 2022 vorläufig genehmigt. Die endgültige Genehmigung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr”, schrieb damals die Bundesnetzagentur.

Die Deutsche Post nannte als Grund für die damalige Preisanpassungen „Kostensteigerungen durch höhere Lohn- und Transportkosten sowie die in den vergangenen Monaten stark gestiegene Inflationsrate. Auch Pandemie-bedingte Zusatzaufwendungen in den Betriebsstätten und in der Zustellung, die eine sichere Postversorgung für alle Kunden in Deutschland ermöglichen, haben die Deutsche Post mit erheblichen Kosten belastet.“