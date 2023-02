Bestchoice-Aktion bis 08.März

Bei Vodafone erhalten Sie den beliebten Prepaid-Tarif CallYa Digital mit Telefon- & SMS-Flatrate und 15 GB Datenvolumen für kurze Zeit mit einem Bestchoice-Gutschein im Wert von 15 Euro. Der CallYa Handytarif kostet 20 Euro im Monat, wobei Sie jederzeit monatlich kündigen können (es handelt sich um einen Prepaid-Tarif, der alle 4 Wochen beendet werden kann). Die Nutzung des 5G-Netzes ist inklusive.

Und so erhalten Sie den 15 Euro-Gutschein

Fordern Sie im ersten Schritt Ihren Bestchoice-Gutschein über nachfolgenden Button an. Danach erhalten Sie einen Link per Mail, mit dem Sie Ihre Tarif-Bestellung fortfahren können. Nach erfolgreichem Vertragsschluss erhalten Sie eine Email mit Ihrem persönlichen BestChoice-Gutschein.

Den BestChoice-Gutschein können Sie bei über 200 Handelspartnern einlösen, darunter zum Beispiel bei Amazon, iTunes, Media Markt, Saturn, Douglas, Rossmann, Karstadt, Galeria Kaufhof, H&M, Tchibo, IKEA, Zalando und weitere.

Tarif Vodafone CallYa mit 15 GB

Mit dem Tarif erhalten Sie Telefon-Flat, SMS-Flat, 15 GB Datenvolumen und die Nutzung im schnellen 5G-Netz von Vodafone zum unschlagbaren Preis. Und da es sich um einen Prepaid-Tarif handelt, haben Sie keine vertragliche Mindestlaufzeit. Falls Sie Ihre Prepaid-Karte für einige Zeit nicht nutzen möchten, können Sie den Tarif bis zu 15 Monate lang pausieren. In dieser Zeit bleiben Sie weiterhin erreichbar und erhalten alle Anrufe.

Alle Details zum CallYa-Paket von Vodafone auf einen Blick:

Netz: Vodafone

Tarif: CallYa Digital

Datenvolumen: 15 GB mit LTE/5G bis 500 Mbit/s

Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

Surfen im 4G|LTE Max- und 5G Netz

EU-Roaming inklusive

10 Euro zusätzliches Startguthaben bei Rufnummernmitnahme

Monatliche Gebühr: 20 Euro

Anschlussgebühr: 0 Euro

Laufzeit: 4 Wochen, da Prepaid-Tarif

15 Euro-Bestchoice Gutschein

Mit dem Tarif erhalten Sie ein LTE/5G-Datenvolumen von 15 GB mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s in schnellen Vodafone-Netz. Also ausreichend Datenvolumen, um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch größere Downloads von unterwegs zu tätigen. Weiterhin erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate und sind nicht lange an einen Vertrag gebunden – CallYa können Sie monatlich kündigen.

Bitte beachten: Wenn Ihr 15-GB-Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 32 kbit/s weiter.

