Whatsapp: Lustige Nikolaus-Sprüche zum Teilen

Am 6.12. ist es wieder so weit: Der Nikolaus kommt! Während sich die Kleinen über Stiefel voller Geschenke freuen, sorgen die Großen für gute Stimmung mit schönen Nikolausgrüßen und Nachrichten auf Whatsapp, Instagram und Co. Fehlt Ihnen noch ein passender Spruch für Ihren Status? Kein Problem: Die folgende Liste inspiriert Sie mit lustigen und klassischen Nikolaus-Sprüchen.

Die besten Whatsapp-Sprüche zu Nikolaus

Kopieren Sie sich einfach die schönsten Sprüche in den Whatsapp-Status oder auf jede andere Plattform, auf der Sie den Spruch gerne teilen möchten. Wer mag, kann natürlich auch noch weihnachtliche Emojis 🎅🎄 einfügen.

Ich habe dem Nikolaus geschrieben, was ich mir fürs Bravsein alles wünsche. Bin jetzt blockiert.

Lieber Nikolaus, ich war das ganze Jahr über total lieb. Na ja, also die meiste Zeit auf jeden Fall. Okay, hin und wieder. Na gut, ich kauf’s mir selbst!

Ich hatte heute morgen ein Ü-Ei in meinem Schuh. Okay, ist zwar von mir selbst, aber so weiß ich trotzdem nicht, was drin ist!

Lieber Nikolaus, ich wünsche mir ein dickes Bankkonto und einen schlanken Körper, bitte nicht wieder verwechseln, ok?

So, ich wäre dann bereit für den Nikolaus. Habe alle Schuhe rausgestellt, die ich finden konnte.

Bring den kleinen Kindern was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen!

Lieber Nikolaus, definiere unartig!

Achtung, bitte teilen! Ein bärtiger alter Mann in auffälliger roter Kleidung ist gesehen worden! Er will unschuldigen Menschen irgendwas in die Schuhe schieben.

Putzt eure Schuhe und stellt sie fein auf, Geschenke gibt es für die Guten zuhauf.

Der Nikolaus kommt heut zu dir, schickt einen lieben Gruß von mir. Was Süßes noch ganz virtuell, denk dir den Genuss und iss es schnell!

Nikolaus, sei unser Gast, wenn du was im Sacke hast. Hast du was, so lass dich nieder, hast du nichts, so pack dich wieder!

Ihr Lieblingsspruch für Nikolaus ist nicht dabei? Schreiben Sie uns gerne auf Instagram und vielleicht findet er in unserer Liste noch einen Platz. Weitere themenbezogene Whatsapp-Sprüche finden Sie hier: