Mit Cyberghost VPN schützen Sie Ihre Privatsphäre und Ihre Geräte für aktuell 2,19 Euro pro Monat . Dies entspricht einer Ersparnis von 82 Prozent zum normalen Monatspreis oder von 255 Euro für die gesamte Laufzeit. Um das günstige Angebot zu erhalten, müssen Sie jedoch das 2-Jahrespaket (+ 2 Monate) buchen. Sie können jedoch 45 Tage lang kostenfrei stornieren und erhalten Ihr Geld zurück.



Zum Angebot Cyberghost VPN für 2,19 Euro pro Monat

Falls Sie den Dienst nur einen Monat nutzen möchten, kostet dies 11,99 Euro. Die Paketbuchung lohnt also in jedem Fall, da Sie ja 45 Tage lang testen und in diesem Zeitraum kostenlos stornieren können.

Mit dem VPN-Angebot von Cyberghost erhalten unsere Leser eines der günstigsten Angebote auf dem deutschen Markt. Zum Vergleich: NordVPN bietet seinen VPN-Dienst derzeit für 2,99 Euro pro Monat an (für das 2-Jahresabo).

Cyberghost ist bekannt für seine große Länderauswahl und seine guten Streaming-Qualitäten. Beispielsweise können Sie Sportübertragungen mit dem VPN live und völlig gratis sehen, auch wenn diese in Ihrem Land nur im Pay-TV verfügbar sind. Mit dem VPN haben Sie Zugriff auf über 8.100 Server in 91 Ländern weltweit. Zudem gibt es eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie, sollten Sie mit dem Service doch nicht zufrieden sein.

Zum Angebot Cyberghost VPN für 2,19 Euro pro Monat

Weitere Vorteile von Cyberghost:



Bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen – mit nur einem Abo



Verfügbar für: Windows, iOS, Linux, Android, Fire TV, Apple TV, Chrome, Firefox, u.v.m.

Über 8.100 Server in 91 Ländern



24/7 Live Kundenbetreuung

Maximale Anonymität: gleichzeitiger Start von Browser und VPN mit einem Klick

Viele Filter- und Feedbackoptionen

einfaches Streamen mit der benutzerfreundlichen App

Keine Begrenzung der Bandbreite

Wofür brauche ich überhaupt ein VPN?

Unbegrenztes Streamen in HD-Qualität auf jedem Gerät

Nutzung von ausländischen Streaming-Diensten, Websites und sozialen Netzwerken

Anonymes Surfen: Verbergen Sie Ihre IP-Adresse und Ihren Standort

Öffentliche W-LAN Netze: Bleiben Sie auch dort sicher



Datenverschlüsselung, um nicht überwacht oder ausgespäht zu werden

Sicheres und geschütztes Bezahlen online

Bessere Angebotefinden (z.B. in ausländischen Online-Shops oder bei Reiseanbietern)



Weitere buchbare Pakete bei Cyberghost:



1 Monat VPN: 11,99 Euro

6 Monate VPN: 6,99 Euro / Monat

2 Jahre + 2 Monate: 2,19 Euro / Monat



Mehr Informationen erhalten Sie hier: Cyberghost VPN Software



Zum Kurztest von Cyberghost VPN

Cyberghost VPN einfach nutzen – Schritt für Schritt erklärt



Die derzeit besten Angebote aller VPN-Dienste finden Sie hier.