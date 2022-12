Nvidia Shield TV und Shield TV Pro zu Bestpreisen bei Amazon erhältlich

Die Android-TV-Box Nvidia Shield TV und Nvidia Shield TV Pro sind bei den Amazon Last-Minute-Angeboten zu reduzierten Preisen erhältlich. Sie sparen beim Kauf bis zu 19 Prozent.

Nvidia Shield TV Pro für 184 statt 219 Euro (-16 %)

Nvidia Shield TV für 124,99 statt 153,77 Euro (-19 %)

Ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt, dass die Android-TV-Boxen von Nvidia derzeit bei Amazon günstiger als bei anderen Händlern erhältlich sind.

Nvidia Shield TV kann mehr als andere TV-Boxen!

Nvidia Shield TV und Nvidia Shield TV Pro mit Tegra X1+ Prozessor basieren auf Google Android TV mit einer angepassten Oberfläche. Über das Mediastreaming-Gerät und Apps können Sie Filme oder TV-Serien unter anderem bei Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video oder Google Play Movies anschauen. Hinzu kommen Apps wie Plex, Kodi, Youtube, Spotify, Plex, Zattoo, Twitch.tv und viele Apps mehr, die es im Google Play Store zum Download gibt.

HD-Videos werden auf Wunsch mit KI von HD auf 4K hochskaliert. Unterstützt werden Dolby Vision und Dolby Audio. Hinzu kommt auch noch ein integriertes Chromecast 4K, wodurch Sie alle Inhalte vom Mobilgerät direkt auf den Fernseher streamen können. Die Pro-Variante kann auch als Plex-Server und NAS genutzt werden, wozu an der Nvidia Shield TV Pro über USB 3.0 bis zu zwei externe Laufwerke angeschlossen werden können.



Nvidia Shield TV ist aber auch eine Game-Streaming-Konsole: Über Geforce Now können Sie Spiele direkt aus der Cloud auf den Fernsehbildschirm streamen und über einen Playstation- oder Xbox-Controller spielen. Wenn Sie ein Spiel auf Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect oder Origin besitzen und es von Geforce Now unterstützt wird, können Sie es per Stream auf dem Fernseher spielen. Dazu müssen Sie lediglich einen Controller über Bluetooth mit Shield TV verbinden. Alternativ können Sie im Heimnetzwerk auch jedes Spiel von einem Gaming-PC über Nvidia Shield TV auf den Fernseher streamen und spielen. Weitere Informationen zu Nvidia Shield TV und Nvidia Shield TV Pro finden Sie in diesem PC-WELT-Artikel.