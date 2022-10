Halloween (31. Oktober) ist die Nacht der Kürbisse und gruseligen Verkleidungen. Der Name stammt ursprünglich aus Irland und ist eigentlich eine Verkürzung des Ausdrucks „All Hallows‘ Even“, zu Deutsch „der Abend vor Allerheiligen“. Die Tradition, sich als Geist, Vampir oder anderes Schauerwesen zu verkleiden und an Haustüren für Süßigkeiten zu klingeln, kommt wiederum aus den USA. Der bekannteste Spruch in diesem Kontext ist „Sweet or treat“ („Süßes oder Saures“) – wer keine Süßigkeiten anbietet, wird mit Streichen bestraft.

Whatsapp-Sprüche für Halloween

Auch hierzulande hat sich Halloween fest etabliert und wird mit Partys, Filmabenden und Gruselevents zelebriert. Wie wäre es dazu mit ein paar schaurigen Sprüchen für Whatsapp, Instagram, Facebook & Co.? Kopieren Sie sich einfach die schönsten Sprüche in den Status oder Chat und teilen Sie Ihre Vorfreude mit Freunden, Familie und allen Halloween-Begeisterten. Passende Emojis wie Geist, Spinnweben 🕸 oder Vampir 🧛‍♂️ runden die Sprüche perfekt ab.

Lustige Halloween-Sprüche

Ich bin der Geist von nebenan. Gebt mir Süßes, sonst seid ihr dran!

Spinnenfuß und Krötenbein, wir sind viele Geisterlein! Wir haben leere Taschen und wollen was zum Naschen.

Geister schreien, Hexen lachen, gebt uns Süßes, sonst wird‘s krachen.

Das Grauen schleicht von Haus zu Haus und klingelt alle Leute raus.

1 und 2 und 3: Geister kommt herbei!

Was Süßes raus, sonst spukt’s im Haus!

Dunkle Geister gehen um, hierhin, dorthin, rundherum. Und sie geben keinen Frieden, bis sie etwas Süßes kriegen!

Gibt’s hier Knochen oder Blut? Süßes wäre auch ganz gut.

Vorübergehend nicht erreichbar. Bin auf Süßigkeitenjagd.

An Halloween brauchst du kein Kostüm – du siehst auch so schon gruselig aus!

Englische Halloween-Sprüche

Forget the ghosts . . . beware of me!

Trick or treat. Smell my feet. Give me something good to eat.

Double, double toil and trouble; fire burn and caldron bubble. (aus „Macbeth“)

When black cats prowl and pumpkins gleam, may luck be yours on Halloween.

When witches go riding, and black cats are seen, the moon laughs and whispers ‘tis near Halloween.

Have a spooktacular good time.

There is magic in the night when pumpkins glow by moonlight.

It’s just a bunch of hocus pocus!

Kennen Sie noch weitere Sprüche für Halloween? Dann schreiben Sie uns gern auf Instagram.

Mehr Sprüche für Whatsapp und Co gibt es hier: