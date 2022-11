Vorbereitung auf den nächsten Ägypten-Urlaub

Der auf Themen rund um das Alte Ägypten spezialisierte Weblog Selket (benannt nach einer altägyptischen Gottheit) hat eine äußerst praktische Zusammenstellung aller ägyptischer Sehenswürdigkeiten veröffentlicht, die man virtuell via Internet besichtigen kann. Es handelt sich dabei durchweg um leicht und intuitiv bedienbare 3D-Touren zu über ganz Ägypten verstreute antike Monumente. Mit diesen virtuellen 3D-Touren können Sie sich hervorragend auf eine geplante Ägyptenreise vorbereiten und sich bei einigen Monumenten, die Sie vor Ort besichtigen möchten, bereits vorab Orientierung verschaffen.

Ausgewählte Beispiele für 3D-Touren

Eine der beeindruckendsten dieser 3D-Touren hatten wir bereits in dieser separaten Meldung vorgestellt: Der virtuelle Rundgang durch den großen Tempel Ramses’ II. in Abu Simbel. Sie können zum Beispiel aber auch das Grab des Pharaos Sethos I. im Tal der Könige virtuell erkunden. Oder den Tempel von Amada, der versetzt wurde, um ihn vor dem Versinken in den Fluten des Nasser-Stausees zu retten.



Besonders cool: Sie können auch noch die alte Tutanchamun-Ausstellung im Ägyptischen Museum in Kairo besichtigen, die vermutlich jeder kennt, der in der Vergangenheit Ägypten besucht hat. Diese spektakuläre Sammlung zieht in das neue „Große Ägyptische Museum“ (Grand Egyptian Museum, kurz GEM) in Gizeh um. Die Fertigstellung des GEM verzögert sich aber immer weiter.

Der Kolonnadengang der Stufenpyramide des Djoser dürfte ein weiteres Highlight sein. Absolut faszinierend ist auch eine virtuelle Besichtigung der Muhammad-Ali-Moschee in Kairo.

Die berühmten Pyramiden von Gizeh befinden sich allerdings nicht unter den virtuellen 3D-Touren. Dafür können Sie aber zahlreiche andere Bauten aus Gizeh bequem via Internet erkunden.

Die Pyramiden lassen sich nicht als 3D-Touren erkunden. Weder die Pyramiden von Gizeh noch die Rote Pyramide oder die Knick-Pyramide, die beide hier auf dem Foto zu sehen sind. Hans-Christian Dirscherl

Die vollständige Liste der 3D-Touren

Sie finden hier die vollständige und alphabetisch nach den Standorten sortierte Liste bei selket.de. Hinweis: Einige der auf dieser Liste angegebenen Links zu virtuellen Besichtigungen funktionieren nicht mehr und wurden deshalb von Selket durchgestrichen.

Ein Tipp zur Bedienung: Alle weißen Kreise auf dem Boden kann man anklicken. Man nimmt dann den entsprechenden Standpunkt ein. Sie können sich zudem nach Belieben in alle Richtungen drehen.