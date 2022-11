11.000 Packstationen mit insgesamt über einer Million Fächer betreibt DHL jetzt in Deutschland. Das teilte das Unternehmen heute mit. Für die Nutzung benötigen Kunden die kostenlose Post & DHL App (für Android und für iOS ) auf ihrem Smartphone. Diese App ist seit dem 1. April 2022 Voraussetzung für die Nutzung der Packstationen. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

So entwickelt sich das Packstationennetz

Den Packstationsservice hat DHL 2003 im deutschen Markt eingeführt. Ende 2014 waren 2.800 Packstationen bundesweit installiert. Ende 2019 gab es dann 4.400 Packstationen und Ende 2020 waren es 6.500. Zum Ende des Jahres 2021 waren bundesweit 8.500 Automaten verfügbar. Im Juli 2022 knackten die Packstationen die 10.000er-Marke und jetzt sind es eben 11.000. Noch bis Ende 2022 sollen weitere 500 Packstationen dazu kommen. Ende 2023 sollen dann bundesweit 15.000 Packstationen für die Kunden zur Verfügung stehen.

15.000 Packstationen sind deutlich mehr als lange Zeit geplant, denn ursprünglich wollte DHL bis Ende 2023 nur rund 12.000 Packstationen zur Verfügung stellen. Doch dann fiel die Entscheidung, dass es 15.000 DHL-Packstationen werden sollen. Der weitere Ausbau soll flächendeckend erfolgen, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen.

Die Entwicklung. ©DHL

Nordrhein-Westfalen ist mit rund 2.700 Automaten das Bundesland mit der größten Anzahl an DHL Packstationen. Es folgen Bayern (1.540), Baden Württemberg (1.260) und Niedersachsen (1.050).

In Kooperation mit der Deutschen Bahn werden bis Ende 2023 rund 800 Packstationen verkehrsgünstig an Bahnhöfen des Nah- und Fernverkehrs betrieben. Wohnungsbaugesellschaften spielen als Standortgeber in Wohngebieten ebenfalls eine bedeutende Rolle, denn auch Packstationen nahe dem eigenen Zuhause können dazu beitragen, die Wohnqualität zu erhöhen.



Die Deutsche Post DHL begründet die ständig steigende Zahl von Packstationen damit, dass “Versender- und Empfängerkunden weiterhin ein sehr hohes Interesse am Packstationsservice haben”. Mit den Packstationen ist nicht nur der Empfang, sondern auch der Versand von frankierten Päckchen und Paketen rund um die Uhr möglich. Packstationen befinden sich meist an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie beispielsweise an Supermärkten, auf Firmengeländen oder an ÖPNV-Haltestellen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstationsservice ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Retouren und alle weiteren frankierten Sendungen können auch ohne Registrierung über die Packstation versendet werden. Immobilieneigentümer, die Flächen für Packstationen zur Verfügung stellen möchten, können sich informieren unter www.dhl.de/eigene-packstation.

Der letzte Meilenstein, die 10.000ste Packstation, befindet sich übrigens auf dem Gelände der Duisburger Wohnungsbaugesellschaft GEBAG im Uhlenbroicher Weg. Die Kapazität des App-gesteuerten Automaten am Uhlenbroicher Weg 107 in Duisburg umfasst 78 Fächer.

