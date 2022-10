Seit der Saison 2021/22 wird die UEFA Champions League nicht mehr auf Sky übertragen. Die Rechte liegen nun fast komplett bei DAZN und Amazon, wobei DAZN den Löwenanteil der Spiele übertragen wird. Neben DAZN und Amazon sowie dem Endspiel, das auch vom ZDF übertragen wird, können einige Spiele zum Teil auch über günstige VPN-Abos kostenlos im Free-TV aus dem Ausland angesehen werden. Welche Mannschaften wann spielen und wo diese Spiele übertragen werden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Spiele der Bundesligisten am Mittwoch:

RB Leipzig gegen Celtic Glasgow RB Leipzig gegen Celtic Glasgow Das Spiel zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen. Anpfiff in der Red-Bull-Arena in Leipzig ist am Mittwoch, 05. Oktober 2022 um 18:45 Uhr. DAZN jetzt ab 24,99 Euro im Monat abonnieren

FC Sevilla gegen Borussia Dortmund FC Sevilla gegen Borussia Dortmund Das Spiel zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen. Anpfiff im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla ist am Mittwoch, 05. Oktober 2022 um 21:00 Uhr. DAZN jetzt ab 24,99 Euro im Monat abonnieren