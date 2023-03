FC Chelsea gegen BVB

Das Spiel zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf Prime Video übertragen.

Anpfiff an der Standford Bridge in London ist am

Dienstag, 07. März 2023, um 21:00 Uhr.

Direkt zum Spiel auf Amazon Prime Video