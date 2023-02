RB Leipzig gegen Man City

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen.

Anpfiff in der Red Bull Arena in Leipzig ist am

Mittwoch, 22. Februar 2023, um 21:00 Uhr.

DAZN jetzt ab 24,99 € mtl. abonnieren