VPN-TIPP: Barca gegen Bayern

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen. Anpfiff in der Camp Nou in Barcelona ist am Mittwoch, 26. Oktober 2022 um 21:00 Uhr.

Dieses Spiel sehen Sie auch per VPN am Mittwoch, live um 21:00 Uhr auf dem österreichischen Sender ServusTV.