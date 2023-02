At a Glance Pro Blutdruckmessung, Puls-Messung, 1-Kanal-EKG

Herzrhythmusstörungen erkennen, vor Vorhofflimmern und Extrasystolen warnen

Ohne lange Einarbeitungszeit leicht bedienbar

Solide verarbeitet

Gut ablesbares monochromes Display (kein Touchscreen)

Optionale, übersichtliche App und Cloud; Anbindung an Apple Health

Ausführliche gedruckte Anleitung

Praktische Tasche

5 Jahre Herstellergarantie Kontra Relativ hoher Preis, wobei dieser mittlerweile aber etwas gesunken ist

EKG-Messung funktioniert manchmal nicht Fazit Unkompliziertes 2-1-Gerät

Das Beurer BM 93 Cardio ist ein leicht bedienbares Blutdruckmessgerät, das zusätzlich auch noch ein 1-Kanal-EKG erstellt. Sie können das Gerät komplett offline und ohne App nutzen, mit App haben Sie aber bessere Möglichkeiten zur Langzeitanalyse und sehen alle Messwerte übersichtlicher. Die gemessenen Blutdruck- und Pulswerte erscheinen plausibel.



Das Beurer BM 93 funktioniert auch über 1,5 Jahren noch einwandfrei. Mit der Blutdruckmessung gibt es keinerlei Probleme. Die EKG-Messung ist aber etwas hakelig, hier müssen Sie darauf achten, dass die Finger immer korrekt auf den Sensoren liegen. Manchmal kommt es vor, dass die EKG-Sensoren nicht reagieren.



Beurer Oberarmblutdruckmessgerät BM 93 bei Amazon kaufen



Die besten Blutdruckmessgeräte mit App: Kaufberatung

Das Beurer BM 93 Cardio ist ein Blutdruckmessgerät für den Oberarm (unterstützter Oberarmumfang: 23-43 cm), mit dem Sie auch ein 1-Kanal-EKG schreiben lassen können. Das entspricht dem EKG-Funktionsumfang, den auch die Apple Watch aufzeichnen kann. Alle Messwerte lassen sich in die Beurer-Health-Manager-App übertragen und dort dauerhaft speichern.

Inbetriebnahme: Unkompliziert

Sie müssen nur die vier mitgelieferten AAA-Batterien in das solide wirkende und fest auf dem Tisch stehende Gerät einlegen und die Manschette an das Gehäuse mit dem gut ablesbaren Display anstecken und gegebenenfalls noch Datum und Uhrzeit einstellen. Danach können Sie bereits mit der ersten Messung loslegen.

Falls Sie die App Beurer Health Manager verwenden wollen, müssen Sie diese noch auf dem Smartphone installieren und das BM 93 damit koppeln. Außerdem können Sie noch ein kostenloses Online-Konto bei Beurer anlegen, falls Sie Ihre Daten auch noch in der Cloud speichern wollen.

Das BM 93 Cardio bietet laut Hersteller diese Funktionen:

Blutdruckmessung

Puls-Messung

1-Kanal EKG-Funktion (Aufzeichnung des Herzrhythmus)

Herzrhythmusstörungen erkennen und vor Vorhofflimmern und Extrasystolen warnen



Das Gerät zeigt nicht nur die gemessenen Werte an, sondern signalisiert auch über Icons auf dem Display, wenn es Hinweise auf mögliche gesundheitliche Probleme erkannt haben könnte. Sollte das wiederholt der Fall sein, empfiehlt sich die Abklärung durch einen Arzt. Außerdem gibt es einen Risiko-Indikator zur schnellen Einstufung Ihrer Blutdruckwerte.

Blutdruckmessung

Das Blutdruckmessen erfolgt wie gehabt bei Oberarmmessgeräten : Sie legen die Manschette nach den Herstellervorgaben an, setzen sich entspannt hin und legen den Oberarm so ab, dass sich die Manschette auf Herzhöhe befindet. Wie bei allen smarten Blutdruckmessgeräten zeigt Ihnen das Gerät an, falls die Messung fehlerhaft sein sollte – ein klarer Vorteil gegenüber analogen oder sehr einfachen digitalen Geräten. Insofern bietet die Blutdruckmessung nichts Ungewöhnliches. Sie geht im Test immer problemlos über die Bühne. Eine Dreifachmessung mit Mittelwertberechnung ist ebenfalls schnell durchgeführt.



1-Kanal-EKG erstellen

Auch die EKG-Erstellung erfordert keine besonderen Kenntnisse oder Maßnahmen durch den Benutzer. Bei der EKG-Messung ist nur wichtig, dass Sie eine bequeme und entspannte Sitzstellung einnehmen. Nehmen Sie gegebenenfalls die Blutdruckmessmanschette vom Gerät ab und setzen Sie sich auf die Couch, damit Sie die 30 Sekunden, die eine EKG-Messung dauert, entspannt und mit gleichbleibendem Fingerdruck sitzen können. Falls Sie die Finger während der Messung bewegen, könnte es zu einer Fehlermeldung kommen.



Ein-Kanal-EKG. ©Beurer

Sie legen wahlweise beide Daumen oder alternativ Zeigefinger und Mittelfinger beider Hände auf die beiden Sensorflächen/EKG-Elektroden unterhalb des Displays. Dann heißt es 30 Sekunden warten und das 1-Kanal-EKG ist erstellt.

Mitunter etwas störrisch: I m Langzeittest kam es ab und zu vor, dass die Sensoren unsere Finger nicht erkannten und deshalb keine EKG-Erfassung möglich war. Selbst mehrere Versuche hintereinander scheiterten in solchen Fällen. Auch das Anfeuchten der Finger löste dieses Problem nicht. Am nächsten Tag klappte das EKG dann aber wieder auf Anhieb. Was der Grund für dieses Problem war, konnten wir nicht herausfinden.



Achtung: Lebensgefährliches Kammerflimmern kann das BM 93 nicht diagnostizieren.



Für zwei Benutzer

Zwei Personen können unabhängig voneinander ihrer Blutdruck- und EKG-Werte messen und in der App speichern. Für jeden der beiden Benutzerspeicher sind 60 Speicherplätze vorhanden. Sind diese erreicht, werden die ältesten Werte durch die neuen überschrieben. Wollen Sie die älteren Werte dauerhaft behalten, müssen Sie BM 93 mit dem Beurer Health Manager koppeln. Die erfassten Werte werden auch getrennt zur App übertragen, somit ist eine individuelle Auswertung je nach Benutzer möglich.

Beurer Oberarmblutdruckmessgerät BM 93 kaufen

Beurer Health Manager App

Sie können das Beurer BM 93 komplett ohne App und Cloud vollwertig nutzen. Doch mehr Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie die App Beurer Health Manager für iOS und Android auf Ihrem Smartphone installieren. Die App ist kompatibel ab iOS 10.0 beziehungsweise Android 5.0 sowie ab Bluetooth 4.0. Auch für Huawei ist der Health Manager erhältlich.

Mehrere Screenshots des Beurer Health Managers.

Die Messergebnisse – sowohl Blutdruck als auch Herzfrequenz – werden wie auch schon bei der Körperanalysewaage Beurer BF 105 via Bluetooth zur Beurer Health Manager App auf dem Smartphone übertragen. Die App für iOS und Android zeigt die Messwerte übersichtlich an und speichert diese dauerhaft.

Die Koppelung des BM 93 mit der App funktioniert auf Anhieb problemlos. Auch die Datenübertragung via Bluetooth klappt immer reibungslos.

Der Beurer Health Manager vereint zahlreiche Produkte aus verschiedenen Kategorien, wie Blutdruck, EKG (BM 93), Blutzucker, Schlaf, Aktivität, Gewicht und Sauerstoffsättigung. Den Beurer Health Manager gibt es auch als Web-Version und PC-Software.

Die besten Blutdruckmessgeräte mit App: Kaufberatung



Sie können in den Einstellungen der Beurer-App außerdem festlegen, dass die Messwerte in Apple Health importiert werden.

Zwei Ausschnitte aus Apple Health

Optional können Sie die Messwerte auch auf die Cloudserver von Beurer hochladen. Dort sind diese dann gespeichert für den Fall, dass Ihr Smartphone beschädigt wird und die Daten in der App verloren sind.

Lieferumfang: 1x BM 93 Cardio mit Oberarmmanschette, 4x AAA-Batterien, 1x Aufbewahrungstasche, 1x Gebrauchsanleitung, 1x Kurzanleitung, 1x Anhang für den Arzt.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung/Löschen des Gerätes

Drücken Sie auf dem BM 93 gleichzeitig die “M”-Taste und die Ein-/Auschalttaste für mindestens fünf Sekunden. Danach sind alle gespeicherten Werte gelöscht. In der App wiederum entfernen Sie das BM 93 unter “Einstellungen, Geräte”. Das klappte auf Anhieb.



Beurer Oberarmblutdruckmessgerät BM 93 bei Amazon kaufen

Beurer Oberarmblutdruckmessgerät BM 93 bei Otto kaufen