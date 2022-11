Die lustigsten Whatsapp-Sprüche für Singles

Am 11.11. ist wieder Singles’ Day. Der “Tag der Alleinstehenden” hat seinen Ursprung in China und gehört zu den umsatzstärksten Online-Shoppingtagen der Welt, weil es vor allem in China an diesem Tag viele, viele Deals gibt. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Händler, die am Singles’ Day mit Angeboten die Kundschaft anlocken.

Sind Sie Single? Dann nehmen Sie es mit Humor und teilen Sie die lustigsten Single-Sprüche aus dem Netz in Ihrem Whatsapp-Status oder nutzen Sie sie als schlagfertige Antwort, wenn wieder jemand fragt, warum Sie in keiner Beziehung stecken. Natürlich eignen sich die Sprüche auch für die sozialen Netzwerke wie Instagram und Facebook. Wir wünschen viel Spaß!



Lustige Whatsapp-Sprüche für Singles verschicken

Die folgenden Sprüche können Sie per Copy & Paste einfach verwenden. Oder Sie lassen sich davon inspirieren, einen eigenen lustigen Text zu erstellen. Diesen können Sie dann direkt im Whatsapp-Chat und -Status oder einer anderen Plattform teilen. Vielleicht garniert noch mit einigen passenden Emojis.



Die einzigen Dates, die ich aktuell habe, sind Updates!

Ich bin nicht Single, ich bin ein Beziehungswaise.

Ich benötige keinen Partner, der mir mein Leben ruiniert. Das schaffe ich auch allein.

Alle 11 Minuten blockt mich ein Single auf Parship.

Ich bin ein optimistischer Single: Mein Bett ist halb voll.

“Bist du Solo?” – “Das kommt drauf an. Sucht mich das Imperium?”

Warum ich immer noch Single bin? Na, es gibt doch Videospiele und viiiieeel Schokolade!

Mit der Liebe ist es wie bei Candy Crush – irgendwann klappt’s schon!

Jeder Topf hat einen Deckel. Ich glaube, ich bin ein Wok!

“Wieso bist du Single? Du bist gut aussehend, hörst geduldig zu und bist auch noch gut im Bett!” – “Überqualifiziert!”

Morgens frühstücke ich allein für zwei.

95 Prozent meiner Socken sind Single. Und die heulen auch nicht rum!

Superman: Single. Batman: Single. Spiderman: Single. Es gibt nur eine Erklärung: Ich muss ein Superheld sein!

Beziehungsstatus: Ich warte auf ein Wunder!

Beziehungsstatus: Ich schlafe diagonal im Bett.

Seit ich Single bin, mache ich auch viel weniger falsch!

Klasse Tipp für Singles: Mach’ das Licht aus und einen Horrorfilm an. Zack, du bist nicht mehr alleine!

Fallen Ihnen noch weitere lustige Single-Sprüche ein? Schreiben Sie uns diese doch auf Instagram und wir werden Ihren Spruch hier vielleicht mit aufnehmen.

Sie möchten mehr Whatsapp-Sprüche? Bitte schön…

Weitere spannende Whatsapp-Themen

Whatsapp-Status heimlich ansehen – so geht’s

Gelöschte Whatsapp-Nachrichten trotzdem lesen

Whatsapp mit Festnetzummer nutzen

Whatsapp-Profilbilder von anderen Kontakten abspeichern