In Bayern droht immer noch Hochwasser und auch in Teilen der Schweiz und in Österreich kämpfen die Menschen mit den Wassermassen. Auf hochwasserzentralen.de sehen Sie jetzt sofort, wie in ganz Deutschland die Hochwasserlage ist.

Die Webseite zeigt eine Karte von Deutschland. Mit unterschiedlichen Farben wird der Pegel der Flüsse dargestellt. Klickt man die Punkte an, bekommt man Detailinformationen. Außerdem kann man sich die Hochwasserlage nach Bundesländern getrennt anzeigen lassen.

Derzeit sieht man überwiegend grüne Punkte: Dort ist derzeit kein Hochwasser. Ein gelb eingefärbter Punkt signalisiert „kleines Hochwasser“ und ein oranger Farbtupfer steht für „mittleres Hochwasser“.

Bedrohlich wird es, wenn der Punkt rot eingefärbt ist. Das signalisiert „großes Hochwasser“. Leuchtet der Punkt sogar in dunkelviolett, dann handelt es sich um ein „sehr großes Hochwasser“. Was das konkret bedeutet, ist von Bundesland zu Bundesland leicht verschieden, die genaue Interpretation finden Sie hier.

Aktuelle Lage in Bayern angespannt

Derzeit springen zwei rote Tupfer aus Bayern ins Auge. Einer davon ist Ingolstadt und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der andere ist der Landkreis Kelheim.

Für die Drei-Städte-Stadt Passau, traditionell eine von Hochwasser oft heimgesuchte Grenzstadt im Freistaat Bayern, gibt es dagegen eine weniger starke Hochwasserwarnung. Für Passau heißt es aktuell: „Das Hochwasser aus dem Inneinzugsgebiet hat die Stadt Passau passiert. Die Pegel Passau/Donau und Ilzstadt/Donau sind rückläufig und haben bereits die Meldestufe 3 verlassen.“

Auf der Donau hat sich zwar aufgrund der Niederschläge eine kleine Hochwasserwelle aufgebaut, doch für die ebenfalls von Zeit zu Zeit von Hochwasser heimgesuchte Donaustadt Regensburg wird allenfalls die Meldestufe 2 erwartet.

Für das übrige Deutschland sind keine großen Hochwasser gemeldet.

Die Seite hochwasserzentralen.de wird von den deutschen Bundesländern betrieben: „Jedes teilnehmende Bundesland stellt hierfür laufend aktuelle Daten einer Auswahl von Hochwassermeldepegeln und eine Kurzinformation zur aktuellen Hochwasserlage zur Verfügung. Weitere Pegeldaten werden von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie den zuständigen Behörden der Nachbarländer bereitgestellt“. Zitat Ende

Schweiz und Österreich

In der Schweiz haben die Regenmassen zu Erdrutschen geführt. In Österreich hat es vor allem Sölden hart getroffen.