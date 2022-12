Geniale Geschenke für Technik-Nerds zu Weihnachten – ein Überblick

Sie wollen Technik wirklich verstehen? Beim Lernen auch noch Spaß haben und Ihre Wohnung mit einem coolen Ausstellungsstück dekorieren? Dann sind die folgenden Bausätze genau das Richtige für Sie. Die Bastelkits sind auch bestens als Geschenk für einen Technik-Enthusiasten geeignet – ideal für Weihnachten! Einige der Bausätze sind zwar bereits für Kinder freigegeben, doch mit Sicherheit haben auch Erwachsene Ihren Spaß damit.

Hydraulischer Bagger

Dieser Fischertechnik-Bausatz enthält nicht nur die Teile für den Zusammenbau eines Baggers, sondern auch noch für vier weitere Modelle wie zum Beispiel Pistenraupe, Schrottpresse oder Hebebühne.

Coole Bausätze und Basteltipps für Technik-Fans. Hier das Modell eines Hydraulik-Baggers von Fischertechnik. ©Amazon/Fischertechnik

Statt Öl kommt beim Fischertechnikmodell Wasser für die Hydraulik zum Einsatz. Ihre Wohnung bleibt also sauber und trotzdem entdecken Sie wie Hydraulik beziehungsweise die Kraftübertragung per Flüssigkeit funktioniert. Den Steuerzylinder bedienen Sie per Hand, dieser drückt dann die Flüssigkeit in die Arbeitszylinder.



Aus dem Bagger-Bausatz von Fischertechnik können Sie auch eine Pistenraupe basteln. ©Fischertechnik

Brennstoffzellen-Auto von Fischertechnik

Mit dem Bausatz ” Fischertechnik H2 Fuel Cell Car ” bauen Sie ein echtes und tatsächlich funktionierendes Brennstoffzellen-Auto, das mit Wasserstoff fährt. Damit erleben Sie eine mögliche Antriebstechnik der Zukunft in Ihren eigenen vier Wänden.

Fischertechnik: Brennstoffzellen-Auto ©Fischertechnik

Wir haben diesen Bausatz getestet, unseren Testbericht finden Sie hier: PC-Welt baut Wasserstoffauto mit echter Brennstoffzelle von Fischertechnik.



Fischertechnik Experimentierkasten: Stromerzeugung durch Solar, Windkraft & Wasserkraft

Wie funktioniert ein Solarmodul? Was passiert, wenn sich das Windrad dreht? Wie kann ich Strom durch Wasserkraft erzeugen? Mit dem Experimentierkasten Green Energy lassen sich diese Fragen beantworten.

14 unterschiedliche Modelle und Versuche zeigen, wie Wasserturbinen, Windmühlen, Windräder, Windkraftanlage und so weiter funktionieren.

Experimentierkasten: Stromerzeugung ©Fischertechnik

Franzis: VW Käfermotor und VW T1 Bulli-Motor zum Nachbauen

Einst bewegten die luftgekühlte Vierzylinder-Boxermotor von Volkswagen Millionen Menschen und Unmengen von Ladungen rund um den Globus; der luftgekühlte Boxer war ein wesentlicher Motor des Wiederaufbaus Deutschlands und Europas nach dem Ende des zweiten Weltkriegs. Denn der Motor, den Sie mit diesem Bausatz von Franzis verkleinert (Maßstab 1:4) nachbauen, trieb nicht nur den VW Käfer samt dessen Derivaten wie Karman Ghia, Buggy, Kurierwagen (nicht zu verwechseln mit dem Kübelwagen, der allerdings ebenfalls den luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor besaß) und größere VW Limousinen an, sondern auch den VW Bus in den beiden ersten Generationen.

Franzis VWFF020 Käfer-Motor transparentes Funktionsmodell des 4-Zylinder-Boxermotors ©Franzis

Besonders cool bei diesem Bausatz: Das fertige Modell ist transparent, Sie sehen also die Funktionsweise des Motors und LEDs simulieren den Zündfunken. Der Motor des Käfers blieb zwar über die gesamte Bauzeit in seinerm Grundprinzip unverändert, die VW-Ingenieure entwickelten den kleinen luftgekühlten Boxer aber immer weiter. Das 25-PS-Modell, das Sie mit diesem Bausatz zusammenbauen, zeigt die sehr frühe Generation des Käfermotors, wie sie im Brezelkäfer verbaut wurde. Noch ohne separate Wärmetauscher und mit der alten Luftfilterausführung.

Coole Bausätze und Basteltipps für Technik-Fans. Hier der luftgekühlte Boxermotor aus dem VW Bus T1 im Maßstab 4:1. ©Amazon/Franzis

Alternativ bekommen Sie diesen Bausatz auch für den Motor, der die erste Generation (T1) des VW Bulli angetrieben hat:



Franzis: Porsche 911 Boxermotor zum Nachbauen

Das Gleiche wie für den VW-Käfer-Motor gilt auch für diesen Bausatz , nur dass Sie damit eben den Motor eines Porsche 911 im Maßstab 1:4 nachbauen. Und zwar die luftgekühlte, ältere Variante dieses Sportwagenmotors.

Porsche 911 Boxermotor zum Nachbauen ©Franzis

Franzis: Ford Mustang V8 Motor nachbauen

Falls Ihnen der Sinn nicht nach vier oder sechs Zylindern ist, sondern nach 8, dann ist dieser Franzis-Bausatz eines Ford-Mustang-Motors genau das Richtige für Sie.

Bausatz Ford Mustang V8 Motor ©Franzis

Franzis: Bausatz Flugzeugturbine

Sie interessieren sich weniger für Autos als für Flugzeuge? Kein Problem, mit dem passenden Franzis-Bausatz bauen Sie eine Flugzeugturbine verkleinert nach.

Bausatz Flugzeugturbine ©Franzis

Franzis: Bausatz Röhrenradio

Dieser Bausatz nimmt Sie mit zu den Anfängen des Radios. Denn damit bauen Sie das Grundprinzip eines Röhrenradios nach. Aber aufgepasst: Für dieses Modell benötigen Sie zusätzlich einen Lötkolben und die entsprechenden Löt-Fertigkeiten.

Bausatz Röhrenradio ©Franzis

Kosmos: Bausatz Roboterarm

Mit diesem Kosmos-Bausatz erstellen Sie Ihren eigenen Roboterarm. Der Roboterarm wird ferngesteuert, Sie können ihn aber nicht programmieren.



Bausatz Roboterarm ©Kosmos

MUSCCCM Dinosaurier Ausgrabungsset

Hier geht es nicht ums Zusammensetzen, sondern ums Ausgraben. Sie müssen ein 3D-Dinosauriermodell herausmeißeln und die „Knochen“-Funde reinigen und schließlich zusammenbauen.

Dinosaurier Ausgrabungsset ©MUSCCCM

Lego Bausatz: VW T2 Campingbus

Den weltberühmten Volkswagen T2 Campingbus gibt es als Lego-Modell. Mit ausfahrbarem Zeltdach, Schiebtüre und Surfbrett. Über 2200 Teile!

VW T2 Campingbus als cooler Lego-Bausatz ©Lego

Lego Bausatz: Porsche 911

Sie können mit Lego-Bausteinen einen Porsche 911 nachbauen. Dieses Porsche bietet zwar nicht den Fahrspaß des Originals, ist dafür aber bei Anschaffung und Unterhalt deutlich günstiger.

Porsche 911 ©Lego

Lego Bausatz: Jeep Wrangler

Mit dem Bausatz „ Lego Technic Jeep Wrangler Rubicon ” bauen Sie einen Geländewagen fürs Wohnzimmer.

Jeep Wrangler ©Lego

Lego: McLaren Senna GTR Supersportwagen

Den McLaren Senna GTR Supersportwagen gibt es als Lego-Bausatz. Der V8 besitzt bewegliche Kolben, die “Dihedral”-Türen können Sie hochschwenken.

McLaren Senna GTR Supersportwagen ©Lego

Test: Fischertechnik 3D-Drucker

Ferngesteuerter Gxi-Roboter für Kinder

Mit diesem Bausatz für knapp 46 Euro bauen Kinder ihren ersten Roboter zusammen. Anschließend können die Kids den Roboter mit der mitgelieferten Fernbedienung oder mit einer Smartphone-App steuern. Laut der Beschreibung eines Amazonkunden kann der fertig zusammengesetzte Roboter mit seinem Kettenlaufwerk sogar Teppiche und kleine Hindernisse bewältigen.



