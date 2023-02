Der Tarif “SIMon mobile flex” beinhaltet 10 GB Datenvolumen im starken Vodafone-Netz. Der Tarif ist monatlich kündbar und beinhaltet eine Allnet-Flat. EU-Roaming ist inklusive. Der Preis von 8,99 Euro gilt für alle Neukunden, die ihre alte Rufnummer mitbringen (Ausnahmen weiter unten). Falls eine neue Rufnummer gewünscht wird, erhöht sich der monatliche Beitrag auf 11,99 Euro. Mit Gutschein erhält man jetzt sogar 20 GB zum gleichen Preis (mehr Infos unten).

Zum Tarif: 10 GB LTE im Vodafone-Netz ab 8,99 Euro

Neukundenaktion: Zusätzlich 10 GB geschenkt!

Bis zum 15. März 2023 schenkt Simon mobile Neukunden bei Abschluss des Tarifs SIMon mobile flex weitere 10 GB on top – für 3 Monate. Die ersten 3 Monate surft man also mit ganzen 20 GB. Demgegenüber ist der schon niedrige monatliche Preis von 8,99 Euro unschlagbar. Um den Vorteil zu erhalten, müssen Neukunden den Gutschein „DEAL10“ im Bestellprozess auf simonmobile.de eingeben. Wichtig: Der Gutschein kann nicht nachträglich angerechnet werden, also unbedingt auf die Eingabe des Gutscheins bei der Bestellung achten!

Gutscheincode: DEAL10

Mit Gutschein 20 GB für 8,99 Euro (die ersten 3 Monate)

Ein Blick in unseren Tarifvergleich zeigt: Es gibt absolut keinen besseren Deal aktuell. Ein Tarif im Vodafone-Netz mit 20 GB Datenvolumen kostet sonst ab 14,99 Euro monatlich: Zum Tarifvergleich: 20 GB im Vodafone-Netz. Auch ab dem 4. Monat lohnt sich der Tarif preislich: Es gibt keinen günstigeren Mobilfunktarif mit 10 GB Inklusivvolumen im Vodafone-Netz.

Auf Wunsch 5 GB mehr: 15 GB ab 11,99 Euro

Für 15 GB Datenvolumen muss man nur 3 Euro mehr hinlegen als für 10 GB. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an und man kann monatlich kündigen. Wer seine Rufnummer vom alten Anbieter mitnimmt, der zahlt nur 11,99 Euro für 15 GB Allnet Flat mit LTE 50 im Top-Netz von Vodafone. Wer eine neue Rufnummer benötigt, zahlt 14,99 Euro monatlich (Ausnahmen weiter unten beachten).

Zum Tarif: 15 GB LTE im Vodafone-Netz ab 11,99 Euro

Tarifdetails bei Rufnummermitnahme:

10 GB LTE Datenvolumen (+5 GB zubuchbar)

+10 GB gratis mit Gutschein: DEAL10 (3 Monate)

50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s Upload)

Im Netz von Vodafone

Allnet- und SMS-Flat

VoLTE & EU-Roaming

Monatlich kündbar

Kein Anschlusspreis

Preis 10 GB: 8,99 Euro pro Monat

Preis 15 GB: 11,99 Euro pro Monat

Bis zu 3 Monate Vertragspause möglich



10 GB LTE für 8,99 Euro dauerhaft

15 GB LTE für 11,99 Euro dauerhaft

Mit Gutschein 20 GB für 8,99 Euro (die ersten 3 Monate)

Mit neuer Rufnummer: 11,99 bzw. 14,99 Euro pro Monat

Leider wird der Rabatt nicht an Kunden gegeben, die bei Vertragsabschluss eine neue Rufnummer benötigen. Der monatliche Preis für diesen Fall kann sich aber immer noch sehen lassen. Kunden, die eine neue Nummer möchten, zahlen 3 Euro mehr im Monat. Ansonsten bleibt das Produkt gleich wie oben beschrieben.

Tarifdetails bei neuer Rufnummer:

10 GB LTE Datenvolumen (+5 GB zubuchbar)

50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s Upload)

Im Netz von Vodafone

Allnet- und SMS-Flat

VoLTE & EU-Roaming

Monatlich kündbar

Kein Anschlusspreis

Preis 10 GB: 11,99 Euro pro Monat

Preis 15 GB: 14,99 Euro pro Monat

Bis zu 3 Monate Vertragspause möglich

10 GB LTE für 11,99 Euro bei neuer Rufnummer

Mit Gutschein: 20 GB für 11,99 Euro (die ersten 3 Monate)

15 GB LTE für 14,99 Euro bei neuer Rufnummer

Über den Tarif von SIMon mobile

„SIMon mobile“ ist eine Marke von Vodafone. Zielgruppe des beliebten Handytarifs sind preissensible und flexible Kunden, die viel mit dem Smartphone/Tablet surfen bzw. streamen und dabei auf Top D-Netz Qualität nicht verzichten wollen. Die Preismarke von nur 8,99 Euro im Monat gilt nur bei Rufnummermitnahme (bitte die Ausnahmen weiter unten beachten). Der Tarif mit 10 GB ist monatlich kündbar und beinhaltet eine Allnet-Flat. EU-Roaming ist inklusive. Damit ist das Angebot von SIMon mobile ziemlich unschlagbar.

*Achtung Ausnahme: Rufnummermitnahme von bestimmten Anbietern

Kunden, die ihre Rufnummer von folgenden Anbietern/Marken mitbringen möchten, können leider nicht von oben aufgeführtem Bonus auf den Basispreis profitieren und zahlen 14,99 Euro für den Tarif mit 10 GB und 17,99 Euro für 15 GB, also jeweils 6 Euro mehr. Es betrifft folgende Anbieter:

Mobilcom

otelo

Telekom

Vodafone

-> Kunden dieser Anbieter sollten dann besser eine neue Rufnummer wählen, da das günstiger kommt. (Mit etwas Aufwand jedoch kann die bisherige Rufnummer von einem der o.g. Anbieter aber bei einem anderen Anbieter mit mtl. kündbarem Tarif „zwischengeparkt“ werden, um dennoch von den 8,99 € / Monat profitieren zu können.)

Keine Portierung der Rufnummer ist möglich von: BILDmobil, PureMobile.

10 GB LTE für 14,99 Euro bei Nummerportierung von bestimmten Anbietern

15 GB LTE für 17,99 Euro bei Nummerportierung von bestimmten Anbietern

Vertragspause bei SIMon mobile: So funktioniert es

Neu- und Bestandskunden der Vodafone-Marke haben die Möglichkeit, ihren Datentarif für maximal 3 Monate zu pausieren und zahlen während dieser Zeit nichts.

Die monatliche Grundgebühr entfällt während der Pause komplett. Das mobile Internet ist dann nicht mehr nutzbar. Jedoch kann die SIM-Karte während der Vertragspause immernoch zum Telefonieren und Simsen genutzt werden. Man ist also noch erreichbar. Dafür falllen dann aber 29 Cent pro Minute und pro SMS an.

Die Pause kann jederzeit wieder beendet werden; verrechnet wird dann nur die anteilige Monatsgebühr je nach Zeitpunkt der Wiederaufnahme. Die maximale Dauer der Pause beträgt drei Monate. Danach wird der Vertrag automatisch wieder aktiviert und der Tarif kann wie davor genutzt werden.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, kurzfristig zu kündigen: Der Handyvertrag von SIMon mobile ist monatlich kündbar.

Wie die Pause beantragt wird, lesen Sie hier bei SIMon mobile .

Über SIMon mobile

SIMon mobile ist eine Marke der Vodafone GmbH. Der ausschließlich digital erhältliche Mobilfunkvertrag von SIMon mobile bietet seit 01.08.2022 10 Gigabyte Datenvolumen, eine SMS- und Allnet-Flat in alle deutschen Netze und ist monatlich kündbar. SIMon mobile ist der erste Anbieter in Deutschland, der nachhaltig die Rufnummermitnahme mit einem Rabatt auf den Monatspreis belohnt.

Zur aktuellen Aktion: 10 GB gratis on top (mit Gutschein; für die ersten 3 Monate)