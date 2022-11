Der Prozessor ist die zentrale Recheneinheit – quasi das Herzstück – eines jeden Computers. Wir haben die aktuellen Desktop-CPUs von AMD und Intel im Test, um Ihnen die Kaufentscheidung anhand unserer Performance-Messungen zu erleichtern. Zwischen den Core i-13000 Prozessoren von Intel und den Ryzen 7000 CPUs von AMD gibt es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Leistungskrone, wobei Intel über den Preis und AMD über die Effizienz punkten kann. Preislich interessant sind zudem die Vorgängergenerationen Ryzen 5000 und Core i-12000. Und das sind die herausragenden Desktop-CPUs unseres Vergleichs-Tests:

Test-Sieger, Preis-Leistungs-Sieger & Co.

Testsieger – Intel Core i9-13900K Pro Schnellste Gaming-CPU

hohe Anwendungsleistung

DDR4- und DDR5-RAM-Support Kontra Geringe Effizienz beim Gaming

hohe Leistungsaufnahme Der Intel Core i9-13900K ist nicht nur die schnellste Gaming-CPU, sondern auch einer der schnellsten Prozessoren für Content Creator und kürt sich damit zu unserem Test-Sieger. Obendrein sind die Anschaffungskosten deutlich niedriger als bei der Konkurrenz, dafür liegt die Leistungsaufnahme höher. Lesen Sie unseren Intel Core i9-13900K review

Preis-Leistungs-Sieger – AMD Ryzen 5 5600 Pro Preis-Leistung

Effizienz Kontra Alter AM4-Sockel Der AMD Ryzen 5 5600 bietet für aktuell nur 139 Euro sechs Rechenkerne und zwölf Threads bei Taktraten von bis zu 4,4 GHz. Damit eignet er sich ideal als günstiger Einstieg für einen Gaming-PC. Auf Seiten der Konkurrenz sind für die gleiche Leistung rund 200 Euro fällig. Lesen Sie unseren AMD Ryzen 5 5600 review

Empfehlung der Redaktion: Intel Core i5-13600K Pro Gaming-Performance

DDR4- und DDR5-Support

Preis UVP: $330 Aktuell bester Preis: Der Intel Core i5-13600K ist unser bisheriges High-Light der Raptor Lake Architektur. So kann es die CPU beim Gaming nicht nur mit allen Ryzen 7000 CPUs von AMD aufnehmen, sondern liegt im Anwendungsbereich sogar vor dem über 100 Euro teureren Ryzen 7 7700X. Zudem arbeitet der Prozessor vergleichsweise effizient und unterstützt sowohl DDR4 als auch DDR5 RAM. Lesen Sie unseren Intel Core i5-13600K review

Preis-Tipp: AMD Ryzen 7 5800X3D Pro Gaming-Performance

Effizienz

Preis Kontra Anwendungsleistung

Alter AM4-Sockel Der AMD Ryzen 7 5800X3D ist die beste Wahl, wenn Sie noch ein altes AM4-Mainboard ihr Eigen nennen. Dank einem BIOS-Update können Sie den 5800X3D problemlos auf einem B350 oder X370-Mainboard einsetzen und erhalten beim Gaming durch den 3D V-Cache einen gewaltigen Performance-Schub. Zudem arbeitet die CPU für ihre acht Rechenkerne extrem effizient. Lesen Sie unseren AMD Ryzen 7 5800X3D review

AMD hat am 26. September mit den Ryzen 7000 CPUs auf Basis von Zen 4 vorgelegt, Intel ist am 20. Oktober mit den Core i Prozessoren der 13. Generation und der überarbeiteten Raptor Cove Architektur nachgezogen. Die beiden Kontrahenten liefern sich einen engen Schlagabtausch um die Performance-Krone, wobei Intel diese im Gaming-Segment für sich beanspruchen kann. Im Anwendungsbereich liegt AMD bei unseren Tests dagegen knapp in Führung. Für eine AMD CPU spricht zudem die niedrigere Leistungsaufnahme bei Vollauslastung. Die Intel Prozessoren können dagegen mit einem niedrigeren Preis und dem Support sowohl von DDR4 als auch DDR5 RAM punkten. AMD wiederum hat wegen des neuen Sockels AM5 den Nachteil der deutlich höheren Plattformkosten. Aussicht: AMD hat bereits offiziell bestätigt, dass es Ryzen 7000 CPUs mit aufgesetztem 3D V-Cache geben wird. Einen offiziellen Termin für die Vorstellung gibt es zwar noch nicht, die CES Anfang 2023 gilt jedoch als wahrscheinlich. Im Zuge dieser Messe dürfte auch Intel die weiteren Raptor Lake Desktop-Prozessoren vorstellen, um das Portfolio nach unten hin abzurunden.

Unsere Kauf-Empfehlungen für jeden Preisbereich

Für viele ist es nicht interessant, welcher Prozessor die meiste Leistung für das entsprechende Aufgabenfeld mit sich bringt, sondern welche CPU das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. In der folgenden Tabelle können Sie unsere Empfehlung finden. Diese basieren nur auf unseren Performance-Messungen sowie den Anschaffungskosten für die Prozessoren, die Mainboard-Preise werden dabei nicht berücksichtigt. Dabei ist es aber durchaus erwähnenswert, dass sowohl AMD mit den AM5-Mainboards als auch Intel mit den Z790-Hauptplatinen beim Preis deutlich aufgeschlagen hat, die Hauptplatinen der Vorgänger-CPUs sind bedeutend günstiger zu haben. Nicht zu vernachlässigen ist außerdem der Preisunterschied zwischen DDR4- und DDR5-Arbeitsspeicher.

Preisbereich Empfehlung CPU mit vergleichbarer Rechenleistung UVP Bestpreis 02.11.2022) Händler bis 100 Euro AMD Ryzen 5 5500 n.a. 165€ ab 99€ Mindfactory bis 150 Euro AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-12400F (ab 199 Euro) 199€ ab 139€ Mindfactory bis 250 Euro AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i5-12600KF (ab 310 Euro) 309€ ab 239€ Mindfactory bis 400 Euro Intel Core i5-13600KF AMD Ryzen 7 7700X (ab 455 Euro) 375€ ab 358€ Mindfactory bis 500 Euro Intel Core i7-13700KF AMD Ryzen 9 7900X (ab 628 Euro) 499€ ab 474€ Mindfactory ab 500 Euro Intel Core i9-13900KF AMD Ryzen 9 7950X (ab 779 Euro) 715€ ab 714€ Mindfactory

Günstigen Gaming-PC zusammenstellen: Die besten Hardware-Konfigurationen

Spiele-Performance der Prozessoren auf einen Blick

Die folgende Grafik zeigt die durchschnittliche Spielleistung der Prozessoren in HD (1280 x 720 Pixel):

Performance-Durchschnitt aus 12 Spielen in 720p Sebastian Schenzinger

An der Spitze des Charts thront der Intel Core i9-13900K, knapp gefolgt von seinem kleinen Bruder, dem Core i7-13700K. Beachtlich ist aber vor allem die Leistung des Core i5-13600K, denn selbst die bisher kleinste Raptor Lake CPU kann es mit AMDs Ryzen 7000 Topmodellen aufnehmen. Große Überraschung ist auch der Ryzen 7 5800X3D auf Basis von Zen 3, welcher Dank dem 3D V-Cache im Durchschnitt sogar knapp vor den Zen 4 CPUs liegt. Damit haben die Raphael Prozessoren nicht nur gegenüber der direkten Konkurrenz das Nachsehen, sondern sogar im eigenen Haus gibt es ein fürs Gaming besser geeignetes Modell.

Windows 11 vs. 10: Die beste Wahl für optimale CPU-Leistung

Übermäßig groß sind die Abstände allerdings nicht, wobei es je nach Spiel auch zu einem deutlich größeren Unterschied kommen kann. Im Durchschnitt liegt der Core i9-13900K bei uns im Test gute sechs Prozent vor dem Ryzen 9 7950X. Der Core i7-13700K kann seinen direkten Konkurrenten, in Form des Ryzen 9 7900X noch um vier Prozent schlagen und der Abstand des Core i5-13600K auf den Ryzen 7 7700X beträgt knappe drei Prozent. Für den Ryzen 5 7600X gibt es bisher noch keinen direkten Gegenspieler auf Basis von Raptor Lake, dieser dürfte jedoch in Form des Core i5-13400 auf der CES vorgestellt werden.

So viele Cores braucht eine CPU für einen Gaming-PC oder Arbeitsrechner im Jahr 2021

Der Performance-Zuwachs von Alder Lake auf Raptor Lake liegt je nach Modell in einem Bereich zwischen elf Prozent (Core i9) und bis zu 15 Prozent (Core i5). AMD konnte dagegen mit dem Sprung von Zen 3 auf Zen 4 bei jedem Modell um ziemlich exakt elf Prozent zulegen. Während der Leistungsgewinn bei Intel damit ähnlich groß ausfällt wie beim Wechsel von Rocket Lake auf Alder Lake (+12 Prozent), konnte AMD mit Zen 4 bei Weitem keinen so großen Zuwachs verzeichnen wie von Zen 2 auf Zen 3 (+29 Prozent), wobei dieser Performance-Sprung auch ungewöhnlich groß gewesen ist.

Da wir uns bewusst sind, dass der Großteil der Gamer in Full-HD zockt, haben wir auch noch praxisnähere Tests in 1080p durchgeführt:

Performance-Durchschnitt aus 12 Spielen in 1080p Sebastian Schenzinger

Durch die höhere Auflösung rutscht das Testfeld deutlich näher zusammen, da die Grafikkarte oftmals limitiert. So beträgt der Abstand vom Spitzenreiter Core i9-13900K auf den Ryzen 7 3700X nicht länger 58 Prozent, sondern nur noch 31 Prozent. An der Spitze ändert sich dadurch nicht viel: Intel liegt mit den drei Raptor Lake Modellen vorn, knapp gefolgt von den Ryzen 7000 Prozessoren sowie dem Ryzen 7 5800X3D. Mit einem Unterschied von gerade einmal vier Prozent fällt der Abstand zwischen den Topmodellen von AMD und Intel aber wirklich überschaubar aus. Auch der Vorsprung auf die Vorgängergenerationen schrumpft auf sieben Prozent sowohl bei AMD als auch bei Intel.

Das verdeutlicht, dass die CPU fürs Gaming gerade in höheren Auflösungen nur eine untergeordnete Rolle spielt, da die GPU der limitierende Faktor ist. Für einen reinen Gaming-PC muss es dementsprechend nicht das Topmodell sein, eine CPU à la Core i5-13600K oder Ryzen 7 7700X ist dafür vollkommen ausreichend. Kreativanwender profitieren dann deutlich mehr von den zusätzlichen Rechenkernen.

Single- und Multicore-Leistung im Anwendungstest

Von mehr CPU-Kernen profitieren seit jeher Anwendungen aus dem Multimedia-, Industrie- und Wissenschaftsbereich. Auf diese Weise erfolgt etwa eine schnellere Verarbeitung von hochaufgelösten Fotos oder Videos. Auch das Verschlüsseln und Komprimieren von Daten, 3D-Renderings oder mathematische Berechnungen laufen dank mehreren CPU-Kernen flotter. Folgende Grafik veranschaulicht die durchschnittliche Multithreading-Leistung der Prozessoren aus zehn Anwendungstests:

Performance-Durchschnitt aus 12 Spielen in 1080p Sebastian Schenzinger

Erneut liefern sich AMDs Zen 4 CPUs und Intels Raptor Lake Prozessoren einen engen Schlagabtausch, wobei Team Rot im High-End-Segment knapp die Nase vorn hat. So liegt der Ryzen 9 7950X im Schnitt über zehn Anwendungen um drei Prozent vor dem Core i9-13900K und der Ryzen 9 7900X um gute zwei Prozent vor dem Core i7-13700K. In der Mittelklasse wendet sich das Blatt, so kann der Core i5-13600K den Ryzen 7 7700X um sieben Prozent schlagen. Wie auch beim Gaming sind die Unterschiede allerdings marginal, wobei je nach konkreter Anwendung die Abstände auch etwas größer ausfallen können.

AMD konnte im Schnitt über die vier Raphael-Prozessoren einen Performance-Zuwachs von 29 Prozent gegenüber den Vermeer-CPUs erreichen. Bei Intel fällt der Leistungsgewinn von Alder Lake auf Raptor Lake mit durchschnittlichen 32 Prozent ähnlich groß aus.

Durchschnitt aus 3 SingleCore-Anwendungen Sebastian Schenzinger

Flotter RAM: So wichtig ist der Arbeitsspeicher-Takt für den Gaming-PC

Bei den Single-Core-Tests macht sich bemerkbar, dass Intel die Boost-Taktraten deutlich stärker herabsetzt als AMD. So liegt beim Boost-Takt zwischen dem Core i5-13600K und dem Core i5-13900K ein Taktratenunterschied von 700 MHz, der Ryzen 7 7700X taktet dagegen nur 300 MHz niedriger als der Ryzen 9 7950X. Deswegen zeigt sich beim Vergleich von AMD und Intel ein etwas gemischtes Bild: An der Spitze liegt Raptor Lake noch knapp vor Zen 4, in der Mittelklasse wendet sich dann allerdings das Blatt. Im Schnitt liegt der Single-Core-Performance-Gewinn von Alder Lake auf Raptor Lake zwischen sieben Prozent (i5) und 14 Prozent (i9). AMD kann bei diesen Tests mit einem Leistungszuwachs von Zen 3 auf Zen 4 mit 21 bis 27 Prozent deutlich stärker zulegen.

Leistungsaufnahme/Effizienz der Prozessoren

Bei jeder neuen CPU-Generation stellt sich die Frage: Haben die Hersteller die Mehrleistung durch eine Verbesserung der Architektur erzielt oder indem sie eine höhere Leistungsaufnahme in Kauf genommen haben. Im Idle oder bei geringer Auslastung sind die Prozessoren mittlerweile alle gut optimiert und nehmen nur noch wenige Watt auf. Aber wie sieht es bei einer langen Spiele-Session oder einem Rendering-Programm aus? Wir haben uns dieser Frage angenommen und die durchschnittliche Leistungsaufnahme in allen zwölf getesteten Spielen im Schnitt ermittelt. Die Ergebnisse sehen Sie in den folgenden Diagrammen:

Leistungsaufnahme der CPUs beim Gaming Sebastian Schenzinger

Bei der Leistungsaufnahme zeigt sich auf den ersten Blick das zu erwartende Bild: Die Prozessoren mit weniger Rechenkernen benötigen auch weniger Leistung. Es gibt jedoch eine CPU mit einer gewissen Sonderstellung, und zwar den Ryzen 7 5800X3D. Der aufgesetzte 3D V-Cache sorgt nicht nur in vielen Spielen für deutlich höhere FPS-Werte, sondern auch für eine stark reduzierte Leistungsaufnahme. Damit ist die CPU ein anschauliches Beispiel dafür, dass mehr Rechenleistung nicht immer mit einer höheren Leistungsaufnahme einhergehen muss.

Effizienz der CPUs beim Gaming Sebastian Schenzinger

Leider lässt sich aber auch beobachten, dass sowohl die Zen 4 als auch die Raptor Lake Prozessoren mehr Leistung benötigen als ihre Vorgänger. Schuld daran sind in erster Linie die enorm hohen Taktraten von bis zu 5,8 GHz bei Intel und bis zu 5,7 GHz bei AMD. In Puncto Energieeffizienz haben damit bedauerlicherweise beide Hersteller einen kleinen Rückschritt gemacht, wobei diese besonders bei den Topmodellen schlechter ausfällt. Auch das verdeutlicht wieder, dass sich die Mittelklasse deutlich besser für einen Gaming-PC eignet als die High-End-Modelle.

DDR4 vs DDR5 RAM im Test mit Intel Core i9-12900K

Bei maximaler Auslastung via Prime95 ohne AVX zeigt sich dann, dass die AMD Prozessoren weniger Ansprüche an das Netzteil bei Vollauslastung stellen. Dieser Test steht beispielhaft für die Vollauslastung in anderen Anwendungen, wie das zum Beispiel in Blender, HandBrake oder V-Ray auch der Fall ist. Für eine – wie oben zu sehen – vergleichbare Anwendungsleistung benötigt der Core i9-13900K über 50 Watt mehr als der Ryzen 7 7950X. Dass Raptor Lake auch durchaus effizient arbeiten kann, zeigt dann der Vergleich zwischen dem Ryzen 7 7700X und dem Core i5-13660K. Zwar benötigt der i5 etwas mehr Leistung, bringt dafür aber auch etwas mehr Performance. Aber auch hier muss man bedauerlicherweise feststellen, dass sich beide Hersteller einen Teil des Leistungsgewinns mit einer höheren Leistungsaufnahme gegenüber der Vorgängergeneration erkauft haben.

Leistungsaufnahme Prime95 Sebastian Schenzinger

Temperatur Prime95 Sebastian Schenzinger

Die hohen Taktraten und die gestiegene Leistungsaufnahme haben dann auch direkt Auswirkung auf die maximale Temperatur der Prozessoren. 90 Grad Celsius und mehr stehen bei den Zen 4 und Raptor Lake CPUs selbst mit einer potenten All-in-One-Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator leider an der Tagesordnung. Beide Hersteller geben jedoch explizit an, dass diese hohen Temperaturen vorgesehen und innerhalb der technischen Spezifikationen sind, um maximale Performance ermöglichen zu können.

Neues Test-Setup für 2022

Da unser altes Testverfahren sowohl hardware- als auch softwareseitig überholt war, haben wir Anfang 2022 einen ganz neuen Test-Parcours auf die Beine gestellt. Für die Alder Lake Prozessoren mussten wir dann bereits nachjustieren, da die CPUs aufgrund ihres Hybrid-Aufbaus und des zum Einsatz kommenden Thread Directors unter Windows 11 gemäß Intel besser performen sollen – zu unserem Test. Alle Informationen dazu, wie wir CPUs testen und welche Hardware respektive Software dabei zum Einsatz kommt, erläutern wir ausführlich in der Vorstellung unseres Testverfahrens (zum Artikel).

AMD Ryzen 9 5900X im Test auf unserem neuen Benchmark-Setup.

AMD CPUs:

AMD Ryzen 9 7900X im Test: schnell, heiß und teuer

AMD Ryzen 5 7600X im Test: Schneller 6-Kerner, aber auch teuer & stromhungrig

AMD Ryzen 7 5800X3D vs Intel Core i9-12900KS: Schnellste Gaming-CPU im Test

AMD Ryzen 7 5700X im Benchmark-Test: Lang erwartete CPU kommt zu spät

AMD Ryzen 5 5600 im Benchmark-Test: Viel CPU-Leistung für wenig Geld

Ryzen 9 5900/5950X im Test: AMD schlägt Intel deutlich

Intel CPUs:

Besser und günstiger als AMD: Intel Core i9-13900K & i5-13600K im Test

Intel Core i9-12900KS im Benchmark-Test – die schnellste Desktop-CPU um jeden Preis

Quad-Core für 110 Euro im Jahr 2022? Intel Core i3-12100F überzeugt im Benchmarktest

Intel Core i5-12400 im Benchmarktest – die beste Hexa-Core-CPU

Intel Core i5-12600K im Test: Wird die CPU zum Bestseller?

Intel Core i9-12900K im Test: Alder-Lake-CPU auf dem Gaming-Thron

Nützliche Artikel rund um das Thema CPU:

Neue Test-Plattform – so prüft PC-WELT Prozessoren auf Herz und Nieren

So viele Cores braucht eine CPU für einen Gaming-PC oder Arbeitsrechner im Jahr 2021

Der ideale Gaming-Prozessor: Kauf-Tipps für AMD- und Intel-CPUs ab 100 Euro

Diese CPU-Begriffe sollten Sie kennen

AMD & Intel: Kryptische CPU-Namen entschlüsselt

CPU-Temperatur anzeigen und senken – mit diesen Tools und Tipps geht’s

Undervolting: CPU-Temperatur und Lüfterdrehzahl über die Core-Voltage senken

CPU übertakten für mehr Leistung

“der8auer” übertaktet Non-K CPUs auf B660-Mainboards – Intel warnt ausdrücklich davor