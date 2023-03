Adata Elite SE880: Beste portable SSD

ADATA SE880 auf Amazon anschauen

Keine SSD, die wir gesehen haben, kann in Sachen Portabilität mit der Elite SE880 von Adata mithalten. Tatsächlich erinnert sie mit ihren Abmessungen eher an einen USB-Stick. Zudem wiegt sie nur 300 Gramm und verschwindet praktisch, wenn Sie sie in der Tasche verstauen. Die Elite SE880 ist auch bei alltäglichen Aufgaben sehr schnell. In realen 48-GB-Übertragungstests zeigte das Laufwerk hervorragende Ergebnisse.

Bei den längeren zusammenhängenden Schreibtests verlor die SSD jedoch deutlich an Boden, was bedeutet, dass Foto- und Videoprofis mit großen Dateien möglicherweise nach anderen Optionen suchen sollten. In Anbetracht der respektablen Übertragungsraten und des kleinen Formfaktors ist die Elite SE880 eine großartige Wahl für diejenigen, die ihre SSD unterwegs mitnehmen möchten.