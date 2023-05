Am Sonntag, 14. Mai, ist Muttertag. Um den Ehrentag gebührend zu feiern, haben wir für Sie die besten und lustigsten Muttertags-Sprüche, die Sie Ihrer Mutter auf die Grußkarte oder per Whatsapp-Nachricht schicken können oder gar in den Status Ihrer Social-Media-Kanäle verbreiten. So zaubern Sie nicht nur Ihrer Mutter, sondern jedem, ein Lächeln ins Gesicht.

Lustige Whatsapp-Sprüche zum Muttertag

Die folgenden Sprüche sind natürlich nicht immer ganz ernst gemeint und mit einem kleinen Augenzwinkern 😉 zu sehen. Sie können die kurzen Texte direkt kopieren und im Whatsapp-Chat und -Status oder einer anderen Plattform teilen. Dazu passen noch selbst gewählte Emojis 🌹😁

Regel #1: Mama hat immer recht. Regel #2: Hat sie mal unrecht, tritt Regel #1 in Kraft!

Und am 8. Tag erschuf Gott die Neugier – und nannte sie Mutter!

Es gibt viele Arten, eine Mutter glücklich zu machen. Die schönste ist aber, die Tupperdosen zurückzubringen.

Wenn meine Mama irgendwann die Gutscheine einlöst, die ich als Kind gemalt habe, bin ich echt erledigt!

Alle Mütter machen schöne Kinder, klar. Aber meine Mutter musste mal wieder übertreiben!

Übrigens: Der Muttertag geht vom 01.01. bis 31.12. Danke, Mama!

Du bist meine Lieblings-Mama! Aber okay, ich hab ja auch nur eine.

Ich habe lange nach dem perfekten Geschenk zum Muttertag gesucht – aber du hast mich ja schon!

Warum sind PCs schlau? Weil sie ein Motherboard haben!

Gut gemacht, Mama. Ich bin toll geworden!

Gott konnte nicht überall zur gleichen Zeit sein – deshalb erschuf er die Mutter.

Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, aber ich glaube, sie hat es genossen. (Mark Twain)

Liebste Mama, heute ist dein Ehrentag. Lass das Geschirr einfach bis morgen stehen.

Mein Vater kann alles, aber meine Mutter macht alles!

Einige der Sprüche stammen auch aus unserer Community auf Instagram. Sie vermissen einen besonderen Muttertagsgruß in der Liste? Dann schreiben Sie uns doch einfach:

Weitere Whatsapp-Sprüche gibt es hier: