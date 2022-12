Sie haben in Whatsapp eine Nachricht erhalten, der Absender hat diese aber wieder gelöscht? Steht im Chat “Diese Nachricht wurde gelöscht”, dann können Sie diese mit den Bordmitteln leider nicht mehr lesen. Doch es gibt eine clevere Möglichkeit, künftig gelöschte Whatsapp-Nachrichten trotzdem auszulesen.

Gelöschte Whatsapp-Nachrichten lesen: Mit dieser App geht’s

Um künftig bei Bedarf in Whatsapp gelöschte Nachrichten lesen zu können, benötigen Sie eine externe App. Diese App protokolliert alle empfangenen Benachrichtigungen Ihres Handys, wodurch Sie sogar gelöschte Nachrichten inklusive Bilder und Sprachnachrichten abrufen können. Wir haben mehrere Apps ausprobiert, sehr gut gefällt uns “WAMR” mit über 50 Millionen Downloads und Top-Bewertung. Tatsächlich funktioniert dieser Trick nur mit Android-Handys, iPhone-Besitzer schauen hier in die Röhre. Auch müssen die Whatsapp-Benachrichtigungen aktiviert sein, was aber standardmäßig der Fall ist.

Laden Sie die kostenlose Anwendung WAMR direkt aus dem Google Play Store herunter und richten Sie die deutschsprachige App ein. Sie werden Schritt für Schritt durch die Einrichtung geleitet und müssen ihr währenddessen unter anderem Zugriff auf die Benachrichtigungen sowie den Speicher gewähren. Auch wählen Sie aus, welche App-Benachrichtigungen protokolliert werden sollen. Setzen Sie dann den Haken etwa bei Whatsapp und bei Bedarf auch weiteren Messenger-Apps. Die App-Nutzung ist für Sie gratis.

Wenn Sie nun eine Whatsapp-Nachricht erhalten haben, die Ihr Kontakt nachträglich gelöscht hat, dann öffnen Sie die App “WAMR” und gehen so vor:

Tippen Sie in WAMR links oben auf das Drei-Striche-Menü und wählen Sie aus den überwachten Anwendungen Whatsapp aus.

Im ersten Reiter sehen Sie den gesamten Nachrichtenverlauf. Auch von Chats, in dem keine Nachrichten gelöscht wurden. Tippen Sie nun aber auf den Chat-Kontakt, der eine Nachricht gelöscht hat. Über dem Eintrag “Diese Nachricht wurde gelöscht” sehen Sie jetzt tatsächlich die ursprüngliche und eigentlich gelöschte Nachricht.

Hat der Kontakt eine Mediendatei wie ein Bild oder eine Sprachnachricht entfernt, sehen Sie diesem im zweiten Reiter unter “Gelöschte Nachrichten”.

WAMR-App protokolliert auch gelöschte Whatsapp-Nachrichten.

Wichtig zu wissen: Erst ab dem Installationszeitpunkt können Sie mit der App gelöschte Whatsapp-Nachrichten einsehen. Bedenken Sie vor der App-Nutzung, dass Sie der App vollen Zugriff auf Ihre Benachrichtigung erlauben inklusive persönlicher Informationen sowie den Inhalt der jeweiligen Nachrichten. Auch geben wir an dieser Stelle den Hinweis, dass manche Nachrichten aus gutem Grund von jemandem gelöscht werden.

