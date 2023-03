Mit Messengern teilen Sie nicht nur Text, sondern auch Bilder und Videos sehr einfach und schnell mit Ihren Kontakten. Doch was ist, wenn Sie die Inhalte auf dem PC nutzen möchten?

Mit Messengern wie Whatsapp, Signal oder Telegram können Sie sich mit Ihren Kontakten nicht nur schriftlich via Smartphone austauschen. Auch Fotos, Videos, Sprachnachrichten und andere Inhalte lassen sich darüber einfach und schnell teilen und am Handy ansehen beziehungsweise anhören.

Aber auch, wenn Sie diese Daten am PC nutzen möchten, um etwa ein schönes Foto als Bildschirmhintergrund zu nutzen, gibt es Möglichkeiten. Wir sagen Ihnen, welche das sind. Und natürlich lassen sich unsere Beschreibungen auch auf die andere Richtung anwenden, falls Sie also etwas vom PC auf Ihr Smartphone bringen möchten.

Whatsapp: Alle Neuerungen und Verbesserungen des Jahres 2022 im Überblick

Besonders einfach: PC-Version des Messengers nutzen

Der einfachste Weg, um Bilder, Videos, Links etc. von Messengern auf dem Smartphone auf Ihren Desktop-Rechner oder Ihr Notebook zu bringen, führt über die Installation der PC-Version der Dienste. So bieten Whatsapp, Signal und Telegram jeweils eine eigene PC-Software an, die jedoch die Smartphone-Version zum Koppeln per QR-Code voraussetzt.

In der Desktop-Version von Whatsapp lassen sich Fotos und Videos bequem auf dem PC abspeichern. Zum Koppeln mit Ihrem Konto ist jedoch das Smartphone nötig. IDG

Whatsapp Desktop App: Für die PC-Version von Whatsapp öffnen Sie die Webseite www.whatsapp.com/download/, laden das Programm über den Microsoft-Appstore herunter und führen den Installer auf Ihrem PC aus. Es erscheint ein QR-Code, über den Sie die Einrichtung vornehmen. Öffnen Sie gemäß der Anleitung die Whatsapp-Einstellungen auf dem Phone, und tippen Sie auf „Verknüpfte Geräte“. Wählen Sie dann „Gerät hinzufügen“, und scannen Sie den Code auf dem PC-Bildschirm ab. Anschließend sind alle Gespräche und Kontakte übertragen, und Sie können Whatsapp am PC nutzen. Um einen Anhang herunterzuladen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen „Speichern unter …“.

Auch Signal hat eine Version für den PC in petto. Sie ermöglicht es 2ie bei anderen Messengern, Bilder und Videos aus Chats lokal zu speichern. Zum Einrichten brauchen Sie jedoch das Smartphone. IDG

Signal für Desktop: Die PC-Version von Signal bietet weniger Einstellmöglichkeiten als die App, lässt Sie aber Bilder etc. aus Chats auf den Rechner übertragen. Laden Sie sich das PC-Programm von der Website herunter, und installieren Sie es. Es öffnet sich ein Fenster mit einem QR-Code, den Sie mit dem Smartphone abfotografieren müssen, um den Desktop-Client mit Ihrem Signal-Konto zu verknüpfen. Öffnen Sie also in der Signal-App über die drei Punkte rechts oben die „Einstellungen“, und klicken Sie auf „Gekoppelte Geräte“.

Klicken Sie auf das Pluszeichen rechts unten. Es öffnet sich ein Kamerafenster, das Sie auf den QR-Code halten. Ist der Code registriert, erscheint die Meldung „Dieses Gerät koppeln?“ und weitere Details. Bestätigen Sie mit „Gerät koppeln“. Vergeben Sie auf Wunsch einen Namen für den PC, und beenden Sie mit „Koppeln mit Telefon abschließen“. Alle Kontakte und Nachrichten werden nun synchronisiert, und Sie können Signal mit dem PC genauso verwenden wie auf dem Smartphone oder Tablet.

Zum Abspeichern von Bildern oder Videos klicken Sie einfach auf die drei Punkte links daneben oder mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen „Anhang herunterladen“.

Haben Sie die Desktop-Variante von Telegram über Ihr Smartphone eingerichtet, können Sie Bilder und Videos auf Ihren PC laden. Sie müssen sie dazu lediglich mit der rechten Maustaste anklicken. IDG

Telegram Desktop: Laden Sie sich die PC-Version von Telegram unter https://desktop.telegram.org/ herunter, und führen Sie sie aus. Wählen Sie die Programmsprache und klicken Sie danach mehrmals auf „Weiter“ und am Schluss auf „Installieren“ und „Fertigstellen“. Nach dem ersten Start stellen Sie, falls gewünscht, die Systemsprache mit „Weiter auf Deutsch“ um und klicken dann auf „Start Messaging“ beziehungsweise „Jetzt beginnen“. Es erscheint ein QR-Code, den Sie nun mit Ihrem Smartphone abscannen müssen.

Öffnen Sie dazu die Telegram-App auf dem Handy, öffnen Sie die „Einstellungen“ über die drei Striche links oben, und wählen Sie „Geräte“. Tippen Sie dann auf „Desktopgerät verknüpfen“, und scannen Sie den QR-Code. Die Desktop-App wird automatisch mit Ihrem Telegram-Konto verknüpft und ist dann einsatzbereit. Zum Speichern von Anhängen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen „Speichern unter …“.

Über das Teilen-Menü der einzelnen Messenger (im Bild: Whatsapp) lassen sich Dateien in Cloudspeicher wie Google Fotos, Onedrive oder Dropbox übertragen. Der Zugriff vom PC aus erfolgt dann wie gewohnt. IDG

Möchten Sie die PC-Version nicht auf Ihrem Desktop-Rechner installieren, steht Ihnen alternativ der Weg über die Cloud zur Verfügung. Hierbei legen Sie die gewünschte Datei manuell in Google Drive, Google Fotos, Onedrive, Ihrer Dropbox oder einem anderen Internetspeicher ab und bringen sie von dort aus auf den PC.

Whatsapp: Um unter Whatsapp ein Bild, ein Video oder Ähnliches in einen Onlinespeicher zu übertragen, verwenden Sie die „Teilen“-Funktion. Tippen Sie also auf das Bild, danach auf die drei Punkte rechts oben und die Option „Teilen“. In der App-Auswahl entscheiden Sie sich für den gewünschten Clouddienst, also etwa Google Fotos, und tippen auf das korrekte Konto sowie auf „Hochladen“. Auf dem PC öffnen Sie den Clouddienst per installierter App oder über die Webseite und laden die Datei wie gehabt herunter.

Signal: Auch bei Signal verwenden Sie den „Teilen“-Befehl, wenn Sie Bilder oder andere Dateien in einem Onlinespeicher ablegen wollen. Öffnen Sie den gewünschten Anhang, tippen Sie auf die drei Punkte, auf „Teilen“ und den bevorzugten Cloudservice. Navigieren Sie anschließend auf dem PC zu Ihrem Clouddienst, und laden Sie die Datei herunter.

Telegram: Möchten Sie in Telegram einen Anhang in die Cloud übertragen, so „teilen“ Sie ihn ganz ähnlich wie bei Whatsapp und Signal. Öffnen Sie die Datei im Chat, tippen Sie auf das Teilen-Symbol rechts unten, und wählen Sie den Clouddienst aus. Speichern Sie die Datei ab, wechseln Sie zu Ihrem PC, und laden Sie die Datei anschließend auf Ihren Rechner.

Übrigens: Über die Teilen-Funktion können Sie sich die gewünschten Inhalte natürlich auch selbst zumailen oder mit Hilfe eines anderen Messengers weiterleiten.

Per USB-Kabel auf Smartphone-Speicher zugreifen

Möchten Sie Ihre Daten lieber keinem Cloudspeicher anvertrauen, können Sie Messenger-Anhänge wie Bilder und Videos auch per USB auf den PC bringen. Dazu verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem PC, müssen dann meist erst die Datenübertragung zwischen Phone und PC bestätigen und können die Daten danach direkt aus dem Handyspeicher übertragen.

Achtung: Unsere Beschreibung der Smartphone-Menüstruktur kann sich von Modell zu Modell unterscheiden!

Whatsapp: Bei Whatsapp werden die Anhänge, die Sie aus der App heraus angefertigt haben, praktischerweise in einem separaten Ordner auf Ihrem Smartphone gespeichert, sodass Sie sie sehr einfach übertragen können. Schließen Sie das Phone per USB an den PC an. Es sollte nach kurzer Zeit im Explorer unter „Dieser PC“ mit der Modellbezeichnung angezeigt werden. Öffnen Sie den „Internen gemeinsamen Speicher“ oder ähnlich, und danach den Ordner „Whatsapp“, den Sie gleich auf der obersten Speicherebene finden. Sie finden Bilder im Ordner „Media, WhatsApp Images, Sent“, Videos unter „Media, WhatsApp Video, Sent“. Ziehen Sie die gewünschten Dateien auf Ihren PC.

Anhänge, die Sie selbst bekommen haben, müssen Sie vor dem Übertragen auf den PC manuell abspeichern. Öffnen Sie dazu die Datei im Chat. Tippen Sie dann auf die drei Punkte rechts oben und „Speichern“, um die Bilder oder Videos Ihrer Galerie hinzuzufügen. Nach der Verbindung mit dem PC finden Sie die Inhalte im „Internen gemeinsamen Speicher“ unter „Pictures“ beziehungsweise „Movies“ und „Whatsapp“.

Bei Signal müssen Sie Anhänge manuell abspeichern, bevor Sie sie per USB vom Smartphone auf den PC kopieren können. Sie finden die Dateien dann im internen Speicher. IDG

Signal: Bei Signal müssen Sie einen Anhang zuvor grundsätzlich manuell auf Ihrem Smartphone abspeichern. Tippen Sie dazu lange auf das Bild oder Video, und wählen Sie dann „Speichern“. Alternativ tippen Sie kurz darauf, um den Anhang zu öffnen, und tippen dann auf den Download-Button (Pfeil nach unten). Die Bilder landen anschließend in Ihrer Galerie. Danach verbinden Sie das Smartphone per USB mit Ihrem PC und öffnen, wie bereits oben beschrieben, den internen Speicher, nachdem das Gerät am PC erkannt wurde. Navigieren Sie zum Ordner „Pictures“ beziehungsweise „Movies“. Dort finden Sie die entsprechenden Dateien mit der Bezeichnung „signal- “.

Telegram: Auch bei Telegram müssen Sie Bilder und Videos zuerst auf Ihr Smartphone laden, bevor Sie die Dateien auf den PC übertragen können. Öffnen Sie dazu ein Bild und tippen Sie auf die drei Punkte rechts oben. Wählen Sie „In der Galerie speichern“. Bei Videos werden gleich drei Punkte im Chat angezeigt. Hier können Sie wählen, ob Sie den Clip im Download-Ordner oder in der Galerie speichern möchten. Schließen Sie dann das Smartphone per USB an den PC an, und öffnen Sie den internen Speicher. Navigieren Sie zu „Pictures, Telegram“ für ein Bild, zu „Movies“ beziehungsweise „Download“ und „Telegram“ für Videos. Kopieren Sie die Datei auf Ihren PC.

Auch Telegram verlangt zuvor das manuelle Speichern auf dem Smartphone, bevor Sie Anhänge auf Ihren PC übertragen können – wahlweise in der Galerie oder den Downloads. IDG

Airdroid: Kabelloser Zugriff per PC-Software und App

Neben der direkten Verbindung per USB-Kabel können Sie mit einer Software wie Airdroid auch kabellos vom PC auf Ihr Smartphone zugreifen, um Dateien von dort zu übertragen. Neben der PC-Software benötigen Sie zudem eine App für Ihr Smartphone. Installieren Sie also Airdroid auf dem PC und Ihrem Smartphone. Bei der PC-Version wählen Sie dafür zu Beginn die Setupsprache, klicken auf „Weiter“, nehmen das Lizenzabkommen an und klicken auf „Installieren“ sowie „Fertigstellen“. Auf dem Smartphone müssen Sie lediglich am Ende der Installation ein Benutzerkonto erstellen. Klicken Sie dazu auf „Registrieren“, geben Sie Ihre Mailadresse, zweimal ein Passwort und einen Spitznamen ein, und tippen Sie auf „Registrieren“. Sie erhalten einen Bestätigungscode per Mail, über den Sie sich „Verfizieren und anmelden“. Erteilen Sie der App die nötigen Berechtigungen, und sie ist einsatzbereit.

Zum Verbinden des Smartphones mit dem PC geben Sie beim ersten Start des PC-Programms Ihre Zugangsdaten ein und klicken auf „Anmelden“. Genehmigen Sie gegebenenfalls den Zugriff bei Ihrer Firewall; anschließend wird Ihr Smartphone in der Airdroid-Übersicht auf dem PC aufgelistet. Für den Fernzugriff auf das Phone müssen Sie auf diesem noch die Option „Fernsteuerung“ aktivieren. Wechseln Sie nun auf dem PC auf den Reiter „Dateien“, und Sie bekommen alle Ordner auf Ihrem Smartphone angezeigt. Möchten Sie nun Bilder oder Videos von Whatsapp, Signal oder Telegram auf den PC übertragen, finden Sie die betreffenden Ordner auf die gleiche Weise, wie es im Punkt „Per USB auf Smartphone-Speicher zugreifen“ beschrieben ist.

Es gibt verschiedene Wege, über die Sie Dateien, die Sie per Messenger am Smartphone bekommen haben, auf den Desktop bringen. Der einfachste Weg ist sicherlich, die Desktop-Variante von Whatsapp, Signal oder Telegram zu installieren und die Bilder, Videos, Links etc. dann gleich am großen Bildschirm zu haben. Möchten Sie das nicht, steht Ihnen der etwas umständliche Weg über die Cloud zur Verfügung.

Wer’s direkt vorzieht, der kann auf die gute alte USB-Verbindung zurückgreifen oder ein Programm wie Airdroid einsetzen, das sich zudem auch zur Fernsteuerung nutzen lässt. Doch egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden: Ihre Daten kriegen Sie immer auf den PC.