Netflix-Party: Gemeinsam online schauen – so geht’s

Nur weil Sie und Ihre Freunde nicht in einem Raum an einem Ort sind, heißt das nicht, dass Sie den gemeinsamen Netflix-Abend sausen lassen müssen. Die Netflix-Party können Sie nämlich online starten! Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein PC/Laptop mit einem der beiden Browser Google Chrome oder Microsoft Edge und die entsprechende Browser-Erweiterung Teleparty (vormals Netflix-Party). Neben Netflix können Sie über Teleparty beispielsweise auch Disney+, Amazon Prime Video oder Youtube gemeinsam online sehen. Wir erklären die Extension am Beispiel einer Netflix-Party:

Voraussetzung: Teleparty (Netflix-Party) installieren

Öffnen Sie die Webseite Teleparty am PC/Laptop in Chrome oder Edge.

Klicken Sie oben rechts auf “Install Teleparty”, Sie werden automatisch zur entsprechenden Browser-Erweiterung geleitet (Extension).

Klicken Sie jetzt auf “Hinzufügen” bei Chrome bzw. auf “Abrufen” bei Edge und anschließend auf “Erweiterung hinzufügen”.

Neben der Adresszeile oben rechts sollte jetzt ein roter Button “TP” kurz erscheinen.

Um die Erweiterung anzupinnen, klicken Sie oben rechts auf das Puzzle-Symbol und dann auf die Nadel in Chrome bzw. das Auge in Edge. Jetzt erscheint das rote “TP” dauerhaft neben er Adresszeile”.

Netflix-Party starten und Filme/Serien gemeinsam schauen

Öffnen Sie Netflix im Browser oder tippen Sie oben rechts auf die Extension “TP” und wählen Sie aus der Liste den Streaming-Anbieter aus – in diesem Fall Netflix und loggen Sie sich ein.

Starten Sie das gewünschte Video.

Um jetzt eine “Party” zu starten, tippen Sie oben rechts auf den roten “TP”-Button und dann auf “Start the party”. Sie können auswählen, dass nur Sie die Kontrolle über den Stream haben.

Sie befinden sich nun in der Netflix-Party und können jetzt Ihre Freunde über einen Link einladen. Klicken Sie dazu wieder auf den Button “TP”, um den Link zu kopieren oder klicken Sie rechts im Chatfenster neben Ihrem Profilbild auf das Linksymbol. Verschicken Sie den Link an den gewünschten Kontakt.

Klicken Sie auf das “Profilbild oben rechts, können Sie das angezeigte Icon ändern sowie einen Nickname eintippen.

Einer Netflix-Party beitreten

Der Initiator der Netflix-Party hat Ihnen den Einladungslink geschickt. Klicken Sie diesen an und bestätigen Sie über “Join the Party” die Einladung.

Der Link führt Sie automatisch zu Netflix, loggen Sie sich ein.

Klicken Sie neben der Adresszeile auf den roten Button “TP”.

Sie sollten automatisch in der Party sein und chatten können.

Klicken Sie auf das “Profilbild oben rechts, können Sie einen Nickname eintippen.

Eine Besonderheit ist, dass man während der Party miteinander chatten kann. Die Synchronisierung, sodass alle immer an derselben Stelle gucken, soll in HD funktionieren. Will man die Online-Party verlassen, kann man das jederzeit tun, indem man das Browserfenster schließt.