Das, was sich bei Instagram oder Facebook “Story” nennt, ist in der Messenger-App Whatsapp der “Status”. Sie können Fotos, Texte, Audio-Inhalte oder auch Videos in den “Status” posten, die dort 24 Stunden lang sichtbar sind und dann automatisch verschwinden.

Sehen Sie sich den Whatsapp-Status einer Person an, dann wird ihr dies angezeigt. Wenn Sie aber nicht wollen, gibt es Möglichkeiten, den Whatsapp-Status Ihrer Kontakte anonym anzusehen, ohne dass diese davon erfährt.

Einfachste Methode: Lesebestätigungen deaktivieren

Die einfachste Lösung ist, die “Lesebestätigungen” in den Einstellungen unter “Datenschutz” zu deaktivieren. Jetzt können Sie heimlich und völlig anonym den Whatsapp-Status einer Person ansehen.

Aktivierte Lesebestätigungen zeigen Whatsapp-Kontakten nicht nur, dass Sie deren Status gesehen haben, sondern auch, dass Sie ihre Chatnachrichten gelesen haben. Denn es erscheinen “blaue Häkchen” im Chat.

Wenn Sie die Lesebestätigungen deaktivieren, werden Ihnen keine blaue Häkchen hinter Nachrichten angezeigt, wenn der Empfänger die Nachricht gelesen hat. Und unter Ihrem eigenen Whatsapp-Status wird nicht angezeigt, wer Ihren Status ansieht. Allerdings sehen auch Sie keine blauen Häkchen mehr als Lesebestätigung bei Nachrichten im Chat.

Hinweis: Wenn Sie die Lesebestätigungen nur kurz deaktivieren, einen Status ansehen und dann wieder aktivieren, sieht dies der Status-Ersteller. Wollen Sie die Lesebestätigungen wieder aktivieren, warten Sie 24 Stunden, bis der Whatsapp-Status verschwunden ist.

Verwerfen Sie auch die Idee, einen Status im Offline-Modus anzusehen. Denn Whatsapp speichert diese Aktivität und teilt sie, sobald Sie wieder mit dem Internet verbunden sind.

Whatsapp Web im Browser-Inkognito-Modus nutzen

Sie können den Whatsapp-Status einer Person auch im Desktop-Browser via Whatsapp Web heimlich ansehen. Starten Sie dazu einen Browser wie Chrome, Firefox oder Edge im Inkognito-Modus am PC. Verbinden Sie Smartphone und Whatsapp Web via QR-Code.

Tippen Sie jetzt in der obersten Zeile neben Ihrem Profilbild auf das kreisförmige Icon “Status”. Trennen Sie jetzt die Internetverbindung Ihres PCs, können Sie den Status einer Person auch offline ansehen. Anschließend müssen Sie das Browserfenster schließen – erst jetzt dürfen Sie das Internet am PC wieder einschalten.

Auch auf diese Weise können Sie anonym einen Whatsapp-Status ansehen, ohne dass die Person davon Wind kriegt.