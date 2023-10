Crucial X6 USB SSD im Test: Guter Preis, gute Leistung, gutes Design

At a Glance Unsere Wertung Pro Ergonomisches Design

Gute Leistung im Alltag

Günstig für eine externe SSD Kontra Leistung sinkt, wenn der Cache leer ist Fazit Die Crucial X6 Portable SSD bietet ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt weitaus schnellere USB- und Thunderbolt-Laufwerke, aber die Crucial X6 vereint gute Leistung und gutes Design für den attraktiven Preis. Zudem ist das Crucial-Modell dank seiner kompakten Maße ideal zum Mitnehmen. Wie viele Laufwerke lassen sich so bequem in die Tasche stecken?

Die X6 von Crucial ist quadratisch. In der Flut tragbarer SSDs ist diese Form mit ihren abgerundeten Kanten eher ungewöhnlich. Sie ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber sie ist schnell genug für die meisten Benutzer und sehr günstig.

Als Anschluss an den Rechner dient ein USB-C-Port in der Version 3.2 Gen2 mit einer nominalen Maximalgeschwindigkeit von 10 GBit/s. Allerdings steckt im Gehäuse eine SATA-SSD, die dieses Tempo von Hause aus nicht ausreizen kann.

Design & Verarbeitung

Die Crucial X6 Portable SSD ist mit einer Grundfläche von 64 × 69 Millimetern fast quadratisch und etwa 11 Millimeter hoch. Für eine externe SSD ist das Modell mit weniger als 40 Gramm auch sehr leicht.

Das Laufwerk ist in dunklen Grau- und Schwarztönen gehalten. Das ist mir etwas zu langweilig. Auf dem Schreibtisch und in der mit anderen Dingen vollgestopften Tasche ist die X6-SSD manchmal schwer zu erkennen. Ein Farbtupfer wäre schön. Aber ganz ehrlich: Wenn ich mich über solche Dinge beschwere, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Produkt insgesamt hervorragend ist.

Ein USB-Typ-C-Anschluss an der rechten Kante sorgt für Konnektivität. Crucial hat an alles gedacht und sowohl ein Typ-C-zu-Typ-C-Kabel als auch einen Typ-C-zu-Typ-A-Adapter mitgeliefert.

Micron war nicht sehr auskunftsfreudig, was das Innenleben betrifft. Von der Leistung her kann ich sagen, dass es sich um SATA handelt. Wir haben die 10 Gbit/s-X6 an einem 20 Gbit/s-USB-Port getestet und etwa 550 Mbit/s erreicht. Das ist SATA-Leistung. Nach den 450 GB Schreibergebnissen zu urteilen, handelt es sich bei dem NAND um QLC (Quad-Level Cell/4-bit/16 state).

Die X6 ist in vier Kapazitäten erhältlich: 500 GB, 1 TB, das von uns getestete Modell mit 2 TB und 4 TB. Die 4-TB-Version hat einen Listenpreis von über 500 Euro, ist aber teilweise schon für unter 200 Euro zu haben. Alles in allem sind alle Modelle echte Schnäppchen.

Leistung

Bei normalen Datenmengen verhält sich die von uns getestete 2-TB-Version der X6 wie jede andere externe USB/SATA-SSD. Nach 250 GB in unserem 450-GB-Schreibtest für eine einzelne Datei verlangsamte sie sich jedoch stark und benötigte etwa 48 Minuten, um die Aufgabe abzuschließen. Das bedeutet, dass die 1-TB-Version wahrscheinlich bei etwa 125 GB und die 500-GB-Version bei etwa 75 GB an ihre Grenzen stößt. Selbst 75 GB sind mehr Daten, als die meisten Benutzer jemals auf das Laufwerk kopieren werden, sodass die Verlangsamung für die meisten Benutzer kein Problem darstellt.

Wie unten gezeigt, ist die X6 für viele Nutzer unter den meisten Umständen ein schnelles Schreibgerät und unter allen Umständen ein sehr gutes Lesegerät.

Es ist ziemlich offensichtlich, welche Laufwerke (alle außer der X6) NVMe-Innenleben verwenden. 500 Mbit/s sind für die meisten Vorgänge immer noch mehr als schnell genug. Längere Balken sind besser.

Die X6-SSD war bei normalen Dateiübertragungen sehr konkurrenzfähig, obwohl sich das Schwestermodell X8 mit seinem NVMe-internen Speicher als schneller erwies.

Obwohl die X6 nicht so schnell ist wie die X8 mit ihrem NVMe-Innenleben, ist die SSD für die meisten Benutzer ausreichend schnell. Kürzere Balken sind besser.

Der Punkt, an dem die X6 (auber auch die X8) scheitert, ist das Schreiben, wenn der Cache aufgebraucht ist. Die Schreibleistung schwankt zwischen einem Höchstwert von 375 MB/s und einem Tiefstwert von 40 MB/s. Sie können das Ergebnis unten sehen.

Wenn der Cache der X6 erschöpft ist, werden die Schreibvorgänge zu einer holprigen Angelegenheit, die zeitweise auf bis zu 40 MB/s abfällt.

Auch das Formatieren des Laufwerks kann bis zu einer Minute dauern, während es in den meisten Fällen in wenigen Sekunden erledigt ist. Die Auswirkungen auf die Gesamtkopierzeit sind unten dargestellt.

Weder die X6 noch ihre Schwester X8 sind echte Schnecken, wenn ihnen der Schreibcache ausgeht. Glücklicherweise ist das der Fall, wenn die meisten Schreibvorgänge längst abgeschlossen sind. Kürzere Balken sind besser.

Die meisten Benutzer werden den Leistungsabfall nicht bemerken. Aber ich habe gerade gesehen, wie sich die X6 beim Schreiben von Musikdateien mit einer Größe von einem Terabyte abgemüht hat. Das war ein einmaliger Vorgang und hat mich nicht gestört. Aber bei regelmäßiger Nutzung wäre das kein Spaß.

Fazit

Ich habe keine Bedenken, die Crucial X6 dem durchschnittlichen Benutzer zu empfehlen. Vor allem für diejenigen, die ihren Speicher gerne in der Tasche dabeihaben. Sie ist ein echtes Schnäppchen und schnell genug für den täglichen Gebrauch.

Beachten Sie jedoch, dass die 4,5-Sterne-Bewertung den niedrigen Preis der X6 widerspiegelt. Es gibt wesentlich schnellere Laufwerke mit 10 und 20 GBit/s NVMe und Thunderbolt.

Wie wir testen

Externe Laufwerkstests werden derzeit unter Windows 11, 64-Bit auf einem X790-Motherboard (PCIe 4.0/5.0) mit i5-Prozessor (12400) und 64 GB RAM (2 × Kingston Fury 32GB DDR5 4800MHz) durchgeführt. Sowohl 20 GBit/s USB als auch Thunderbolt 4 sind verfügbar. Für die 48 GB Übertragungstests wird eine ImDisk RAM-Disk verwendet, die 58 GB des 64 GB Gesamtspeichers belegt. Die 450 GB große Datei wird von der NVMe Samsung 990 Pro 2 TB übertragen. Der Micron N48 NAND im pSLC-Modus (pseudo Single Level Cell/1-bit) ist einfach überragend und der E21T verbessert die HMB-Leistung erheblich. Was auch immer der Grund sein mag, man erhält Übertragungsraten auf konstant hohem Niveau, die wir bisher nur von den neuesten PCIe-5.0-Laufwerken kannten, auf denen auch das Betriebssystem läuft.

Spezifikationen

Modellname: CT2000X6SSD9 (getestete Version)

Kapazitäten: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

Festplatteninterface: USB 3.2

Abmessungen: 69 × 64 × 11 mm

Gewicht: 40 Gramm

Garantie: 3 Jahre, eingeschränkt

Teile dieses Artikels erschienen im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.