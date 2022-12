Die besten VPN-Dienste im Vergleich

Ivacy: Günstigster Monatspreis bei 5 Jahres-Abo

Ivacy hat nicht so viele Server wie einige seiner Konkurrenten, aber dafür bietet der Dienst eine Menge Vorteile. Die Server erlauben P2P-Downloads und entsperren viele beliebte Streaming-Dienste aus dem Ausland (allerdings nicht Amazon Prime). Apps für eine große Auswahl an Geräten sind vorhanden. Diese sind nicht die ausgefeiltesten, und die Geschwindigkeiten sind auch nicht die besten. Uns wurde gesagt, dass die WireGuard-Unterstützung in Kürze kommen wird, aber im Moment sind die besten Geschwindigkeiten über OpenVPN möglich. Wir haben noch einen Kritikpunkt, der aber gleichzeitig schützt: Es gibt keine automatische Verbindung, wenn sich Ihr Smartphone oder Ihr Laptop mit einem nicht vertrauenswürdigen Wi-Fi-Netzwerk verbindet.

Wenn Sie Wert auf Privatsphäre legen, gibt es bessere VPN-Dienste, die wir hier vorstellen. Ivacy hat seine Datenschutzrichtlinien nicht von unabhängiger Seite überprüfen lassen, so dass Sie sich einfach darauf verlassen müssen, dass Informationen nicht protokolliert werden. Andere Anbieter, darunter NordVPN und PureVPN, haben ihre Richtlinien von unabhängigen Dritten überprüfen und verifizieren lassen.

Für das Entsperren von Websites und Videodiensten zu einem sehr niedrigen Preis ist das Fünf-Jahres-Angebot von Ivacy dennoch empfehlenswert.

Hier geht es zu den Angeboten von Ivacy

Wozu brauche ich ein VPN?

VPN-Dienste bieten Schutz der Privatsphäre, umgehen Länderschranken, ermöglichen weltweites Streaming und schützen vor DDoS-Angriffen. Sie wollen sicher und anonym im Web surfen und Ihre Daten besser schützen? Oder eine bestimmte Serie aus dem Ausland sehen, die z.B. auf HBO Max, Netflix US, Disney+ US oder bei einem ausländischen Sky Programm läuft? Dann ist ein VPN-Client auf Ihrem Gerät die Lösung.

Verschiedene Aspekte sind bei der Wahl eines geeigneten VPN-Dienstes zu berücksichtigen: Kosten pro Monat, Verbindungsgeschwindigkeit, Anzahl und Standort der Server, Anzahl der angebotenen Apps, Qualität des technischen Supports und andere Faktoren.

Ein Log-In für alle Geräte

Alle hier vorgestellten VPN-Dienste ermöglichen, dass ein Konto auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden kann. Dies senkt die eh schon niedrigen monatlichen Preise effektiv, da die ganze Familie einen VPN-Dienst gleichzeitig nutzen kann: Eine Person könnte Inhalte von Netflix US streamen, während eine andere im Internet surft und eine weitere Person das VPN zur besseren Sicherheit im öffentlichen Wi-Fi anschaltet.

Darauf sollten Sie bei VPN-Diensten achten

Da die Preise für VPN-Dienste sehr unterschiedlich sind, kann es verlockend sein, sich einfach für den billigsten zu entscheiden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Idee, aber es ist trotzdem wichtig, einen Dienst zu wählen, dem Sie vertrauen und der die Funktionen bietet, die Sie benötigen. Das alte Sprichwort “Sie bekommen, wofür Sie bezahlen” trifft auf VPN-Dienste andererseits nicht wirklich zu.

Welchen Zweck soll der VPN-Client erfüllen?

Die erste wichtige Entscheidung ist, wofür Sie ein VPN verwenden möchten. Wenn Sie “nur” Videos oder Serien von Netflix, Disney+ oder einem anderen Dienst, der in Ihrem Land nicht verfügbar ist, ansehen möchten, dann müssen Sie sich nicht allzu viele Gedanken über andere Details machen: Wählen Sie einfach einen preisgünstigen Dienst, der die Entsperrung für die von Ihnen benötigten Dienste anbietet.

Wenn Sie sich mehr Sorgen um Privatsphäre und Sicherheit machen, sollten Sie sich für ein VPN entscheiden, das keine Daten protokolliert und idealerweise eigene Server betreibt. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie das Risiko minimieren wollen, dass Ihr VPN-Dienst gehackt wird, entscheiden Sie sich für einen Dienst, der seine Hardware selbst besitzt und verwaltet. Wenn Ihr Leben von Ihrer VPN-Verbindung abhängt, sollten Sie auf keinen Fall eine Software für Endverbraucher wählen.

Je mehr Länder, desto besser – oder nicht?

Lassen Sie sich nicht von einer größeren Auswahl an Ländern beeindrucken, da das nicht unbedingt eine Eigenschaft für einen besseren Dienst ist. Sie sollten Server in den Ländern wählen, in denen Sie vorgeben zu sein, von denen Sie Streaming-Dienste entsperren möchten, oder in denen Sie physisch anwesend sind, da ein lokaler VPN-Server Ihnen immer die schnellsten Geschwindigkeiten eines bestimmten Dienstes bieten wird.

Wahrscheinlich werden Sie nur einen Bruchteil der Server rund um den Globus nutzen und sich sicherlich nicht mit einem Server am anderen Ende der Welt verbinden, wenn dies die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung auf ein Minimum reduziert. Die Geschwindigkeit eines VPN-Dienstes zu testen ist knifflig, da sie ständig variiert. Unsere Bewertungen und Einzeltests zeigen am besten, ob ein Dienst schnell ist.

VPN auf mehreren Geräten nutzen

Beachten Sie, dass die Installation eines VPNs auf einem Gerät nur dieses eine Gerät schützt. Wenn Sie möchten, dass Ihr Media-Streamer (z. B. Apple TV) die VPN-Verbindung nutzt, müssen Sie entweder eine VPN-App darauf installieren oder einen Router verwenden, der VPN unterstützt und alle daran angeschlossenen Geräte schützt.

So gut wie alle VPNs unterstützen Windows, Android, iOS und macOS. Darüber hinaus bieten einige Apps für eine größere Auswahl an Geräten, einschließlich Amazon Fire TV Stick, Linux und Webbrowser-Erweiterungen für Google Chrome, Firefox und andere. Sie brauchen eigentlich keine App, wenn Ihr Gerät eine VPN-Verbindung unterstützt. Sie können dann Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und andere Details in Ihr NAS, Ihren Router oder ein anderes Gerät eingeben. Das ist jedoch mühsam, wenn Sie zu einem anderen Server wechseln möchten, da Sie für jeden Server manuell eine neue Verbindung einrichten müssen.

Wann ist ein VPN sinnvoll?

Es ist sinnvoll, ein VPN zu verwenden, wenn Sie mit einem offenen öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk in einem Café, Hotel, Flughafen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden sind. Wenn ein Wi-Fi-Netzwerk kein Passwort erfordert (die Eingabe Ihrer E-Mail oder anderer Details in einem Webbrowser zählt hier nicht), ist Ihre Verbindung zum Netzwerk unverschlüsselt. Damit kann ein Dritter recht einfach Ihre Aktivitäten ausspionieren. Wenn Sie jedoch Ihr VPN aktivieren, wird die Verbindung verschlüsselt und niemand kann Ihre Nachrichten lesen, Ihre Kreditkartendaten ausspähen etc. Achten Sie auch auf eventuelle Nutzungsbeschränkungen – einige verbieten P2P (Filesharing) während andere damit kein Problem haben.

Anmerkung der Redaktion: Grundlage für diesen Beitrag ist ein Testbericht unserer Kollegen von der UK-Publikation Techadvisor.com . Hier geht es zur englischen Originalfassung .

