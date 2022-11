2G/GSM-Abschaltung: Das sagen Telekom, Vodafone & O2

Update 15.11.2022: Auch Ende 2022 erreichen uns immer wieder Nachfragen dazu, ob und wann denn das 2G-/GSM-Mobilfunknetz in Deutschland abgeschaltet werden würde. Stand Januar 2021 hatten uns die drei großen deutschen Mobilfunk-Provider versichert, dass das 2G-/GSM-Netz in Deutschland uneingeschränkt weiter betrieben werde.

Wir haben deshalb bei der Deutschen Telekom, Vodafone und bei O2/Telefónica nachgefragt, ob sich in Sachen 2G-Netz irgendetwas geändert habe. Vodafone und O2 haben uns rasch und eindeutig geantwortet:

Vodafone: “Dazu gibt es weiterhin keine Neuigkeiten. Wir konzentrieren uns auf den LTE- und 5G-Ausbau.” Das 2G-Netz existiert also weiter ohne Einschränkungen.

O2: “Ich kann Ihnen bestätigen, dass o2 Telefónica das 2G-Netz weiter wie bisher betreibt.”

Die Deutsche Telekom antwortet etwas differenzierter: “Generell bieten moderne Technologien gegenüber der älteren 2G-Technik Vorteile. Sie sind schneller, bieten höhere Qualität und können deutlich mehr Geräte gleichzeitig versorgen. Die 2G-Technik wird daher früher oder später von leistungsfähigeren Technologien abgelöst werden. 2G wird von den Geräten im Telekom-Netz auch bereits immer weniger genutzt – einen konkreten Zeitpunkt für eine Abschaltung gibt es aber bisher nicht.”

Update Ende, es folgt die Meldung vom Januar 2021:

Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Germany/O2 schalten das 2G/GSM-Mobilfunknetz nicht ab. Immer wieder hochkochende Gerüchte über eine baldige Abschaltung des 2G-Netzes in Deutschland sind falsch.

Die Deutsche Telekom gab uns auf unsere Nachfrage folgende Antwort: “3G wird ja bei Telekom bereits im nächsten Jahr abgeschaltet. Derzeit gibt es von uns keine Planungen, die 2G-Technologie in Deutschland außer Betrieb zu nehmen.”

Telefónica Germany/O2 formuliert es schon um einiges deutlicher : “Das 2G-Netz bleibt erhalten. Mit unserem sehr gut ausgebauten 2G-Netz versorgen wir knapp 100 Prozent der deutschen Bevölkerung mit Mobilfunk. Als Basisnetz für mobile Telefonie, SMS und einfache M2M-Lösungen (etwa für eCall in den Fahrzeugen) sichert 2G auch in den kommenden Jahren die Grundversorgung unserer Kunden.”



Und Vodafone sagt klipp und klar: “Vodafone hat keine Pläne zur Abschaltung seines GSM-Netzes in Deutschland. Alle Mobilfunkstationen – also mehr als 25.000 Standorte – unterstützen weiterhin die GSM-Technologie. Wir haben übrigens in den Jahren 2014 bis 2016 das komplette GSM-Netz modernisiert und an allen Standorten die ältere GSM-Technik, die teilweise aus den 90er Jahren stammte, durch neue Technik ersetzt.”



Dass trotzdem immer mal wieder Gerüchte über die baldige Abschaltung des 2G-Netzes kursieren, dürfte zwei Gründe haben:

1. 3G wird mit 2G verwechselt



Die tatsächlich bereits 2021 erfolgende Abschaltung des 3G/UMTS-Mobilfunknetzes wird mit 2G/GSM verwechselt. Zu der 3G-Abschaltung und den damit verbundenen Folgen für die Benutzer können Sie sich in diesen Meldungen ausführlich informieren:



O2 schaltet 3G-Netz früher ab als geplant: Das müssen Sie wissen



Telekom schaltet 3G ab: Neue FAQ & Notruf im Auto! Test: Kann Ihr Handy 4G?



UMTS-Abschaltung: Vodafone nennt Termin – das müssen Kunden wissen



UMTS-Abschaltung: Spätestens Ende 2021 surfen viele langsamer



3G-Abschaltung: 48 Mio. Handys bald deutlich langsamer



3G-Abschaltung: 53 Prozent der Mobilfunk-Nutzer surfen bald im Schneckentempo

Wer also beispielsweise als Ersatz-Mobiltelefon für Notfälle ein altes Handy verwendet, das 4G/LTE noch nicht unterstützt, kann damit auch nach 2021 und der 3G-Abschaltung trotzdem noch über 2G weiter telefonieren.

2. 2G wird in einigen ausländischen Staaten abgeschaltet



Es gibt in einigen ausländischen Staaten wie der Schweiz durchaus Überlegungen zur Abschaltung des 2G-Netzes beziehungsweise dieses wird dort tatsächlich bereits abgeschaltet.



Doch in Deutschland ist die Situation laut Telekom, Vodafone und O2 eben völlig anders. Das liegt unter anderem daran, dass das 2G/GSM-Netz noch für den eCall/Notruf im Auto benötigt wird. Besonders nach der 2021 erfolgenden Abschaltung von 3G/UMTS muss 2G hier in die Bresche springen. Mehr zu 2G und dem eCall lesen Sie hier: eCall-Notruf: ADAC kritisiert Audi, BMW, Daimler, VW – diese schlagen zurück.